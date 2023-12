Führungsspieler Kimmich? Neuer und Sammer blasen ins gleiche Horn

Von: Florian Schimak

Joshua Kimmich wurde nach dem Frankfurt-Spiel wieder einmal hart kritisiert. In Manchester erfuhr der Nationalspieler aber bemerkenswerte Unterstützung.

München/Manchester – Spätestens nach dem Abpfiff am Samstagnachmittag in Frankfurt war klar, welche Diskussion bei FC Bayern in den folgenden Tagen geführt werden wird: die über die Führungsspieler!

Tatsächlich war erschreckend, wie sich die Münchner bei Eintracht Frankfurt ihrem Schicksal ergaben, ohne jede Form von Gegenwehr. Keiner war da, der in den 90 Minuten in solch einer Partie dazwischen haute – verbal oder eben physisch.

Führungsspieler-Diskussion beim FC Bayern ist nicht neu

Das ist offenbar auch den Bossen abermals aufgefallen, weshalb nun vor allem die selbsternannten „Leader“ Joshua Kimmich und Leon Goretzka in den kommenden Monaten im Fokus stehen werden. Denn Fakt ist: Die aktuellen Führungsspieler Manuel Neuer (37) und Thomas Müller (34) befinden sich im Spätherbst ihrer Karriere. Dahinter klafft eine Lücke.

Daher musste sich auch Müller die Frage nach dem Eintracht-Spiel gefallen lassen, warum ausgerechnet er, der erst beim Stand von 1:5 erst eingewechselt wurde, nun den Journalisten Rede und Antwort stehen muss. „Wenn Sie einen guten Elfmeterschützen in ihrem Team haben, dann lassen Sie den auch immer die Elfer schießen, oder?“, fragte der Oldie schelmisch.

Die Führungsspieler-Diskussion um Joshua Kimmich ist nicht neu. Nun bekommt der Bayern-Star prominente Unterstützung. © IMAGO/Jürgen Kessler

Matthias Sammer bricht Lanze für Joshua Kimmich: „So viele von denen haben wir nicht“

Eine Diskussion um Kimmich und Co. wollte Müller so erst gar nicht aufkommen lassen. Und doch war es vor und nach dem Spiel der Bayern am Dienstag im Old Trafford bei Manchester United (1:0) ein Thema. Allerdings gab es vor allem für Kimmich auffällig viele Fürsprecher!

„Unter anderem ist Josh einer, der immer viel kritisiert wird in Deutschland“, sagte Matthias Sammer vor der Partie bei Amazon Prime Video und hatte dabei auch – wie so häufig – das Große Ganze, sprich auch die Nationalmannschaft, im Blick: „Auch wenn er momentan nicht gut spielt, aber eins ist klar: Sein Charakter ist so, so wichtig für eine Mannschaft. Ich würde mir wünschen, dass der Junge mehr geschützt wird, weil so viele von denen haben wir nicht“.

Führungsspieler beim FC Bayern: Work in Progress

Auch Captain Neuer brach nach dem ordentlichen Auftritt des Mittelfeldspielers gegen United (tz-Note 3) eine Lanze für seinen Teamkollegen. „Grundsätzlich ist es so, dass der Jo (Kimmich, Anm. d. Red.) heute wieder eine Top-Leistung gebracht hat und da kann man ihn auch mal loben.“

Darüber hinaus zählte der Keeper Kimmich eindeutig zu den Führungsspielern des Rekordmeisters. „Das ist doch klar, dass die immer kritisiert werden und nicht die Nummer 14 oder 15 im Kader“, so Neuer in den Katakomben von Manchester: „Aber wir können das ab.“

Aktuell stehen noch die Routiniers Neuer und Müller an der vordersten Front. Aber die Zeit wird kommen, dass die Kimmichs und Goretzkas auf und neben dem Platz deren Rolle einnehmen müssen. Ob sie dazu letztlich in der Lage sein werden, das wird sich in den kommenden Monaten zeigen. (smk)