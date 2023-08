Interne Bayern-Einblicke: Kimmich und seine wahre Rolle

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Immer wieder wird beim FC Bayern über Führungsspieler diskutiert. Auch Joshua Kimmich ist dabei regelmäßig ein Thema.

München – Eigentlich sollte es nur um Harry Kane (30) gehen. Als Karl-Heinz Rummenigge (67) bei den „Sport Bild “-Awards Anfang der Woche nach dem neuen Superstürmer des FC Bayern gefragt wurde, ließ er mit einer brisanten Aussage aufhorchen. „Wir haben in den letzten zwei Jahren ein bisschen die Hierarchie verloren“, so der langjährige Bayern-Boss. „Und ich glaube, Harry wird dazu beitragen, dass die Hierarchie schnell zurückkommt. Dass wir dann ein paar wenige Häuptlinge haben. Aber auch einige Indianer, die vorher geglaubt haben, dass sie Häuptlinge sind.“ Hat das aktuelle Aufsichtsratsmitglied mit seiner These recht?

Joshua Walter Kimmich Geboren: 8. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Rottweil Beim FC Bayern seit: 2015 Spiele für den FC Bayern (Tore): 349 (40)

Ersatztorwart Sven Ulreich (35) sieht die angebliche Problematik in der Führungsstruktur jedenfalls nicht: „Es ist immer wichtig, dass in der Mannschaft jeder gehört wird und dass es eine breite Hierarchie gibt. Gerade beim FC Bayern, wo sehr viele gestandene und Weltklasse-Spieler sind. Da reiht sich Harry ein. Aber wir haben gute, mündige und lautstarke Spieler. Da hatten wir beim FC Bayern noch nie wirklich Probleme.“

Fakt ist: Trainer Thomas Tuchel (49) arbeitet daran, eine klare Führungsstruktur im Team zu etablieren. Und Kapitän Joshua Kimmich (28) spielt dabei eine wichtige Rolle. Und zwar – um im Jargon zu bleiben – als einzig verbliebener Häuptling im turbulenten vergangenen Dreivierteljahr seit Manuel Neuers (37) Verletzung und Thomas Müllers (33) Hybridrolle. Intern ist Kimmich für viele Mitspieler ein wichtiger Ansprechpartner. Serge Gnabry (28) und Leroy Sané (27) stand er als Freund in deren sportlicher Krise zur Seite.

Joshua Kimmich gehört zu den Führungsspielern beim FC Bayern. © IMAGO / Claus Bergmann

Kimmich ist beim FCB der Häuptling, der auch mal polarisiert

Auch den Neuzugängen hilft Kimmich bei der Eingewöhnung, zum Beispiel wird man auch nur wertschätzende Worte von Ex-Leihspieler João Cancelo (29) über ihn hören. Kimmich kann seine Kollegen aber auch nerven. Wenn er das Gefühl hat, dass sie auf dem Rasen nicht alles geben, treibt er sie an. Was zwar im ersten Moment nicht immer gut ankommt – aber stets gut und im Sinne des mannschaftlichen Erfolgs gemeint ist.

Mit seinem hohen Anspruch an sich selbst spiegelt er auch die hohen Ansprüche des Mia-san-mia-Vereins wider. Deshalb legt Kimmich auch öffentlich regelmäßig den Finger in die Wunde, wenn er der Meinung ist, dass er seine Aussagen mit Argumenten belegen kann. Das löst manchmal in der Führungsetage eine Gegenreaktion aus.

Bayerns Kimmich gehört zu den besten Sechsern Europas

Schon in der Vergangenheit kitzelte Rummenigge den Mittelfeld-Antreiber zu Höchstleistungen. Zum Beispiel 2019, als Kimmich nach einem wenig überzeugenden 3:2 gegen Paderborn Klartext gesprochen hatte und anschließend vom damaligen CEO öffentlich in die Pflicht genommen wurde. Es folgte eine Gala-Leistung beim 7:2 in der Champions League bei Tottenham. Mit seinen Statistiken zählt Kimmich zu Europas besten Sechsern der Vorsaison.

Trotzdem wird er seit der Corona-Krise öffentlich regelmäßig zum Sündenbock gemacht. Auch das ist Teil der Wahrheit. Als der FC Bayern während der Impf-Debatte, die einen medialen Tsunami auslöste, lange Zeit zugesehen hatte, sprang ihm vor allem Ehrenpräsident Uli Hoeneß (71) schützend zur Seite. Der Bayern-Patron weiß genau, was Kimmich als Spieler und Mensch für den Verein bedeutet. So oder so: Wie bei seinen Vorgängern ist Kimmich auch unter Tuchel Häuptling. (Philipp Kessler, Manuel Bonke)