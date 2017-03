Fünf Bayern-Talente im DFB-Einsatz

FC Bayern München (U19) - Gleich fünf Youngster des DFB dürfen sich bald das Nationaltrikot überstreifen. Zwei Talente von der Säbener Straße müssen wegen schulischen Terminen passen.

Manuel Wintzheimer reist mit der U18-Nationalmannschaft für mehrere Tage nach Frankreich. Vom 19.-27. März spielt er mit seinen Alterskollegen zweimal gegen den Nachwuchs der Equipe Tricolore. Die erste Partie steigt am 23. März um 18:30 in Chauny, das zweite Spiel wird am 26. März um 16 Uhr in Laon angepfiffen.

Adrian Fein und Timothy Tillman müssen passen. Sie konzentrieren sich auf das anstehende Abitur. Keeper Ron-Thorben Hoffmann darf noch hoffen. Er wurde auf Abruf nominiert.

U17 des DFB mit drei Bayern-Spielern

Mit Torhüter Christian Früchtl und den beiden Abwehrspielern Lukas Mai und Alexander Nitzl reisen drei Jungstars der Roten zur U17-Nationalelf. Für die Burschen geht es unter Bundestrainer Christian Wück um die Qualifikation zur EM in Kroatien. In Side in der Türkei geht es zunächst am 23. März um 10 Uhr gegen Armenien. Zwei Tage später folgt das Duell gegen Finnland (10 Uhr), ehe am 28. März das Aufeinandertreffen mit der Türkei (10 Uhr) ansteht.

Oliver Batista Meier zur U16 eingeladen

Bundestrainer Michael Prus hat Oliver Batista Meier für die U16-Länderspiele gegen Italien nominiert. Der 16-Jährige trifft mit der DFB-Auswahl zweimal auf die Squadra Azzurra. Der erste Vergleich findet am 22. März um 14:30 Uhr in Verona statt. Zwei Tage später kommt es um 11 Uhr in Caldiero zur Neuauflage.

Quelle: fussball-vorort.de