Foto von Laimer-Unterschrift beim FC Bayern sorgt für Irritationen

Der FC Bayern München hat Konrad Laimer unter Vertrag genommen. Ein Foto von der Vertragsunterschrift wirft allerdings Fragen auf.

München – Der FC Bayern München hat bestätigt, was lange Zeit als sicher galt. Konrad Laimer wechselt ablösefrei an die Säbener Straße und unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Mit dem österreichischen Nationalspieler erhöht der FC Bayern den Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld.

Konrad Laimer Geboren: 27. Mai 1997 (Alter 26 Jahre), Salzburg, Österreich Verein: FC Bayern Position: Zentrales Mittelfeld

FC Bayern München verpflichtet Laimer

„Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Der FC Bayern ist einer der größten Clubs der Welt. Ich werde alles für den Verein und die Fans geben. Der FC Bayern hat immer die höchsten Ziele – genau wie ich: Ich bin hier richtig. Mich gibt es nur mit 100 Prozent, und das werde ich in jedem Training vom ersten Tag an einbringen. Ich kann es kaum erwarten“, sagte der Neuzugang nach Bekanntgabe seines Wechsels zum FC Bayern.

Der FC Bayern veröffentlichte ein Foto von der Vertragsunterschrift Laimers, das allerdings Fragen aufwarf. Im Hintergrund des Spielers, der im schwarzen Pullover das Arbeitspapier unterzeichnete, sind die Meisterschale und Champions League-Trophäe vor einem Fenster zu sehen. Bei genauerem Hinschauen fällt auf, dass der Baum außerhalb des Gebäudes völlig kahl ist – sehr untypisch für Juni.

Konrad Laimer wechselt zum FC Bayern München. © Twitter/FC Bayern

Es ist davon auszugehen, dass die Unterschrift Laimers bereits im Winter erfolgte. Am 24. Januar dieses Jahres berichtete das Kicker-Sportmagazin, dass der Leipzig-Profi einen Vertrag beim FC Bayern München unterzeichnet haben soll. Dass die Entscheidung bereits im Winter fiel und das Arbeitspapier unterschrieben wurde, musste auch RB Leipzig mitbekommen haben.

FC Bayern München: Foto von Vertragsunterschrift wirft Fragen auf

Max Eberl, Geschäftsführer Sport der Sachsen, gab sich am 12. März aber völlig unwissend im Sport1-Doppelpass: „Wenn er sich entschieden hätte, und er würde das sagen wollen, dann könnte er das tun, aber das ist ja nicht passiert.“ Der Wechsel an die Säbener Straße war zu diesem Zeitpunkt aber offenbar längst fix.

Auf Twitter sorgte das Foto für Verwunderung. „Hat also schon im Winter unterschrieben. Oder sind die Bäume in München krank“, schrieb beispielsweise ein User, bei einem anderen sorgte es für einen Schmunzler: „Auch wild: Unterschreibt im Januar bei Brazzo/Kahn in der Hoffnung, dass Nagelsmann ihn unterbringt und jetzt kommt er hier her und kennt keine Sau mehr.“ Der Grund, wieso der fixe Wechsel über mehrere Monate geheimgehalten wurde von Laimer und dem FC Bayern, ist nicht bekannt. (smr)