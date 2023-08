„Er ist für mich gestorben“: Tottenham-Fan vernichtet sein Kane-Trikot und argumentiert mit Zweitem Weltkrieg

Von: Marius Epp

Teilen

Harry Kane verlässt seinen Herzensverein Tottenham und wechselt nach Deutschland zum FC Bayern. Für Spurs-Fans ein Wechsel, der schwer zu begreifen ist.

München – Der größte Transfer der Bundesliga-Geschichte ist perfekt: Harry Kane hat für über 100 Millionen Euro beim FC Bayern unterschrieben. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft wechselt ins Ausland – und dann auch noch nach Deutschland. Für den englischen Fußballfan eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Schließlich ist doch die heimische Premier League das Maß aller Dinge.

Harry Edward Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre) in Walthamstow, Vereinigtes Königreich Persönliche Auszeichnungen:\t Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft sowie von Tottenham Hotspur Größe:\t 1,88 Meter

Harry Kane unterschreibt beim FC Bayern: Trauer bei Tottenham-Fans

Doch der 30-Jährige ist längst in München angekommen, die Bayern haben ihren „absoluten Wunschspieler“, wie Vereinsboss Jan-Christian Dreesen ihn bezeichnete, verpflichtet. „Hartnäckigkeit, Biss und Ausdauer“ waren laut Präsident Herbert Hainer vonnöten.

Was für Ekstase in München sorgt, trifft vor allem die Fans von Tottenham Hotspur empfindlich. Mit Kane verlieren sie Eigengewächs, Kapitän und Identifikationsfigur in einem. Nicht nur Fans, auch einige Experten und Ex-Spieler verstehen die Welt nicht mehr. Mitunter schlägt die Trauer über den Kane-Abgang in Wut um. Wie bei einem verbitterten Spurs-Fan auf Twitter.

Ein Fan der Tottenham Hotspur verarbeitet seine Wut über den Kane-Transfer auf seine ganz eigene Art. © Twitter/Gillespie2704

Tottenham-Fan reagiert mit Wutanfall auf Kane-Transfer zum FC Bayern

Der User teilte ein Video, in dem er sein Tottenham-Trikot von Harry Kane mit der Nummer 18 zerstört. Erst wirft er es lieblos auf den Boden, dann öffnet er eine Ketchupflasche und entleert sie über dem weißen Jersey. Damit nicht genug: Wenig später kommt auch noch eine Schokoladen-Mousse zum Einsatz, um das Trikot endgültig zu ruinieren.

Über die Hintergründe seines Wutanfalls klärt der Anhänger auf: „Mein Großvater hat mir dieses Shirt gekauft, kurz bevor er starb. Er war ein Kriegsgefangener während des Zweiten Weltkriegs und ist wenige Meilen von der White Hart Lane gestorben“, teilt er seine Familiengeschichte.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Spurs-Fan vernichtet sein Kane-Trikot – und argumentiert mit Zweitem Weltkrieg

„Auch wenn Harry Kane kein Kriegsgefangener mehr in Tottenham war, ist er ironischerweise in dem Moment für mich gestorben, in dem er seinen Fuß nach Deutschland gesetzt hat“, schreibt er. Ganz schön starker Tobak, den Zweiten Weltkrieg in Zusammenhang mit einem Fußballtransfer zu bringen. Wer es positiver sehen mag, kann den Wechsel von Harry Kane nach Deutschland als einen weiteren Meilenstein der deutsch-englischen Freundschaft sehen. (epp)