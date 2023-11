Offenbar günstiger als im Sommer: Bekommt Tuchel endlich seinen Wunschspieler?

Von: Melanie Gottschalk

Im Sommer platzte der Palhinha-Deal in letzter Minute, im Winter könnte der FC Bayern einen neuen Anlauf starten – und sogar Geld sparen.

München – Eigentlich war alles schon klar: Am Deadline Day sollte Joao Palhinha zum FC Bayern wechseln. Doch der Deal platzte buchstäblich in letzter Sekunde. Glaubt man nun einem Gerücht von Sky-Reporter Florian Plettenberg, könnte Thomas Tuchels Wunschspieler im Winter günstiger zu haben sein – schlägt der FC Bayern dann endlich zu?

Palhinha im Winter zum FC Bayern? Fulham würde bei Ablöse entgegenkommen

Wie Plettenberg berichtet, steht der 28 Jahre alte Sechser weiterhin auf der Liste des FC Bayern, der Verein würde aber definitiv nicht 60 Millionen Euro oder mehr für ihn ausgeben. Da kommt die Nachricht des Sky-Reporters gerade recht, dass der FC Fulham Palhinha offenbar für weniger Geld ziehen lassen würde.

Thomas Tuchel hatte sich den gesamten Sommer über einen Sechser gewünscht, am letzten Tag der Transferperiode landete dann endlich Palhinha in München. Der Medizincheck war absolviert, die Verträge vorbereitet und der Spieler steckte offenbar schon im Trikot des FC Bayern, als die Schock-Nachricht nach München durchdrang. Es wird keinen Deal geben, da Fulham keinen adäquaten Ersatz für den Spieler gefunden hatte. Palhinha musste zurück nach London.

Im Winter könnte der FC Bayern erneut versuchen, Tuchels Wunschspieler Palhinha aus England zu verpflichten. © Montage: Sven Simon/PA Images/imago

Bayern-Trainer Tuchel zeigt sich nach geplatztem Palhinha-Deal traurig

„Ich war traurig, weil ich wusste, was Joao Palhinha unserem Spiel geben hätte können. Und auch die Enttäuschung bei ihm mitzuerleben war schade. Da werde ich sicher nochmal mit ihm sprechen“, sagte Tuchel nach dem verpatzten Last-Minute-Deal am Sky-Mikro.

Vor Kurzem bestätigte auch Bayern-Sportdirektor Christoph Freund in der SportBild: „Natürlich ist er weiter auf unserem Schirm. Der Verein hat sich im Sommer intensiv mit Palhinha beschäftigt. Am letzten, kuriosen Tag des Transferfensters war ich ja schon ein bisschen mit dabei. Aber noch kann man nicht sagen, was passieren wird. Wir sondieren den Markt generell.“ Der Grund für Freunds zurückhaltende Antwort: Kurz nach dem Transfer-Fiasko hatte Pahinha seinen Vertrag bei Fulham bereits bis 2028 verlängert, eine Preissteigerung schien bis dato wahrscheinlich.

Noch keine Gespräche zwischen FC Bayern und Fulham

Wie Plettenberg nun jedoch schreibt, ist offenbar das Gegenteil der Fall. Aktuell soll es aber keine Gespräche zwischen dem FC Bayern und Fulham geben. Das könnte sich aber schon bald ändern, wenn der Londoner Premier-League-Klub dem deutschen Rekordmeister tatsächlich bei der Ablöse entgegenkommen würde. (msb)