Demichelis adelt Talent Vidovic: „Nicht nur sein Talent, sondern sein Charakter macht ihn so stark“

Von: Tim Hempfling

Martín Demichelis äußert sich im Interview unter anderem zur abgelaufenen Saison und Gabriel Vidovic. © IMAGO / foto2press

Martin Demichelis zieht trotz des verpassten Aufstiegs in die 3. Liga ein positives Fazit. Supertalent Gabriel Vidovic hebt der Argentinier aus seiner Mannschaft hervor.

München - Trotz des verpassten Aufstiegs der kleinen Bayern in die 3. Liga zieht Amateure-Coach Martín Demichelis ein größtenteils positives Saisonfazit. Vor allem die Entwicklung von Gabriel Vidovic hebt der Argentinier hervor. Der erst 18-Jährige Youngster überzeugte in der abgelaufenen Saison mit starken Leistungen. Nicht umsonst traf er in 30 Regionalligaspielen 21 Mal und bereitete weitere zehn Treffer vor. Unter Julian Nagelsmann kam er immerhin schon dreimal zum Einsatz.

„Er hat eine klasse Entwicklung genommen. Aber nicht nur sein Talent macht ihn so stark, sondern auch sein Charakter. Er ist ein sehr intelligenter Spieler und sehr ehrgeizig“, sagt Demichelis im Interview auf der Website des FC Bayern über den gebürtigen Augsburger. „Gabi will immer gewinnen, ob bei den Spielen oder beim Fußballtennis im Training. Außerdem hat er körperlich gute Fortschritte gemacht und was mir besonders wichtig ist: Er ist bodenständig“, sagt der Amateure-Trainer weiter.

Bayern Amateure: 113 Tore erzielt - aber auch 50 Gegentore bekommen

Insgesamt hat der ehemalige Weltklasse-Verteidiger das Saisonziel mit der U23 verfehlt. Trotz sagenhaften 113 (!) Toren in der abgelaufenen Saison und einem neuen Rekord in der Regionalliga Bayern, hat die Mannschaft den Aufstieg in die 3. Liga klar verpasst. Im Grünwalder Stadion holten die Amateure 46 von möglichen 57 Zähler. „Die hervorragenden Bedingungen vor Ort haben da auch eine entscheidende Rolle gespielt. Dank des hochwertigen Rasens konnten wir unsere Stärken besser ausspielen“, sagt Demichelis.

Doch zur ganzen Wahrheit gehören auch unnötige Niederlagen wie bei Absteiger SV Schalding-Heining und 50 Gegentore. „Als ehemaliger Verteidiger schaue ich aber natürlich auch auf die Defensive und da haben wir leider zu viele Gegentreffer bekommen. Daran gilt es für die kommende Saison zu arbeiten“, sagt Demichelis.

3. Liga nur über Relegation erreichbar - Führungsspieler gehen

Die U23 wird in den kommenden Wochen in der Vorbereitung schuften müssen. Denn eines ist bereits klar: Will der Verein zurück in die 3. Liga, führt kein Weg an der Aufstiegsrelegation vorbei. Der Meister der Regionalliga Bayern wird gegen den Meister der Regionalliga Nordost antreten. Nicht mehr mithelfen werden zwei Aufstiegs- und Meisterhelden der Jahre 2019 und 2020. Kapitän Nico Feldhahn hat seine Karriere beendet, Stellvertreter Maxi Welzmüller wechselt in die Vorstadt zur SpVgg Unterhaching.

Nicolas Feldhahn (li.) beendet seine Karriere. Maximilian Welzmüller heuert bei der SpVgg Unterhaching an. © IMAGO / Beautiful Sports

Zwei Leader, die beim Aufstieg 2019 und der Drittliga-Meisterschaft 2020 enorm wichtig waren. Feldhahn bleibt als unermüdlicher Antreiber in Erinnerung, beim Relegationsrückspiel gegen Wolfsburg lagen nach einem frühen Gegentor der Wolfsburger schnell zurück. Der Oldie schnappte sich den Ball und pushte sein Team zum Sieg.

„Wenn wir versuchen aufzusteigen und dabei nur auf erfahrene Spieler setzen, dann verlieren wir die Talente und vernachlässigen ihre Entwicklung“, rechtfertig Demichelis seine Herangehensweise in den vergangenen Monaten. Maxi Welzmüller spielte in den Planungen eine immer kleinere Rolle. Neben den beiden Führungsspielern stehen weitere Talente vor dem Absprung. Jamie Lawrence wird die nächsten zwei Jahre nach Magdeburg ausgeliehen. Taylor Booth geht zum FC Utrecht und Christopher Scott steht vor einem Wechsel in die 2. Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf. Weitere werden folgen.