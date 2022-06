FC Bayern II: Keine Abendkasse! Regionalliga-Karten nur noch digital

Von: Tim Hempfling

Teilen

Die Fans der Bayern Amateure können zukünftig Karten für die Heimspiele im städtischen Stadion an der Grünwalder Straße nur noch digital kaufen. © IMAGO / Ulrich Wagner

Zur kommenden Saison müssen sich die Fans der Bayern Amateure umstellen. Denn eine Tages-/Abendkasse wird es für die Regionalliga-Spiele nicht mehr geben.

München - Die Reserve des FC Bayern München befindet sich mitten in der Vorbereitung. Bereits am Samstag, dem 16.07. beginnt die Saison für die Elf von Martin Demichelis mit dem Spiel in Eichstätt. Für die Zuschauer gibt es nun die ersten Informationen zur kommenden Regionalliga-Saison.

Und die betreffen gleich die Ticketsituation, die sowohl für Heim-, als auch für Gästefans wichtig sein dürfte. Denn bei Heimspielen der kleinen Bayern wird es keine Tages-/Abendkasse mehr geben. Das teilt der FC Bayern auf seiner Homepage mit. Der Ticketvorverkauf findet - ebenfalls wie der in der Allianz Arena - nur noch online über den digitalen Ticketshop statt. Dauerkarteninhaber/-innen für Heimspiele der Profis bekommen über das Online-Ticketing Freitickets. Dieses Kontingent besteht jedoch nur, solange der Vorrat reicht.

Bayern Amateure: Auch keine Dauerkarten - zurzeit im Trainingslager in Österreich

Außerdem müssen die Tickets nicht mehr ausgedruckt werden. Durch Handscanner am Einlass reicht es jetzt auch, diese digital vorzuzeigen. Der Vorverkauf findet in der Regel fünf Tage vor dem jeweiligen Spieldatum statt. Zudem werden weiterhin keine Dauerkarten verkauft. Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es aufgrund der Planungsunsicherheit kein regelmäßiges Angebot mehr.

Nachdem Unentschieden im ersten Testspiel gegen den FC Deisenhofen, sind die Amateure nun eine Woche im Trainingslager in Österreich. Im Stubaital im österreichischen Bundesland Tirol soll der Grundstein für die kommende Saison gelegt werden, ehe es in knapp drei Wochen mit dem Start der Regionalliga losgeht. (Tim Hempfling)