„Raise your bar“: U19 des FC Bayern will Münchens Nummer eins werden

Von: Tim Hempfling

Dem U19-Trainer des FC Bayern München Danny Galm ist die Weiterentwicklung der Spieler am wichtigsten. Am 13. August beginnt zudem die Saison gegen Stadtrivalen 1860 München. © IMAGO / Passion2Press

Am 13. August hat die U19 des FC Bayern München ihr erstes Ligaspiel. Zum Auftakt der A-Junioren-Bundesliga wartet kein Geringerer als Stadtrivale 1860 München.

München - Die U19 des FC Bayern München befindet sich in der Schlussphase der Vorbereitung zur kommenden Saison. Bereits in drei Wochen steht der Auftakt vor der Tür. Für Trainer Danny Galm, der von der U17 der TSG Hoffenheim gekommen ist, geht es in seine zweite Spielzeit als U19-Trainer. Diese soll erfolgreicher laufen, als es letztes Jahr der Fall war.

FC Bayern München U19: Saison zum Vergessen - 2004 die letzte Meisterschaft

Für die Bayern-Junioren und Danny Galm war letzte Saison nämlich rein tabellarisch gesehen eine zum Vergessen. „Wenn man es oberflächlich betrachtet und die Abschlusstabelle ins Auge fasst, ist es nicht der Anspruch, den wir, die Spieler oder der FC Bayern hat“, sagt Danny Galm im Interview auf der Homepage des FC Bayern. Am Ende wurde es der neunte Platz. Seit Gründung der Junioren-Bundesliga 2003 stande die Bayern-U19 nur einmal so schlecht da wie letzte Saison, und zwar in der Spielzeit 2009/10. Da sind sie ebenfalls Neunter geworden.

Die letzte A-Jugend-Meisterschaft des FC Bayern ist sogar noch länger her. 18 Jahre lang her, um genau zu sein. Im Jahr 2004 gelang nach 2001 und 2002 der dritte Coup innerhalb von vier Jahren. Die zweite deutsche A-Junioren-Meisterschaft feierte dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Mit dabei waren damals im Juli 2002 unter anderem Weltmeister Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger. Die letzte Finalteilnahme der Bayern war 2017. Damals setzte sich die U19 von Borussia Dortmund im Elfmeterschießen gegen die Elf vom damaligen Trainer Holger Seitz, der heute sportlicher Campus-Leiter ist, durch.

FCB-U19: Zwei externe Neuzugänge aus Berlin und Dresden

Für den U19-Trainer Danny Galm war die Spielzeit dennoch nicht ganz so negativ, wie es der Tabellenplatz vermuten lässt. Der 16-jährige Paul Wanner, der in der U19 zwölfmal auflief, konnte als jüngster Bundesliga-Spieler des FCB schon vier Bundesliga-Einsätze verbuchen. „Außerdem waren über die gesamte Saison 20 spielberechtigte U19-Spieler bei den Amateuren im Einsatz und haben dazu beigetragen, dass die U23 eine starke Saison gespielt hat. Darüber hinaus durften sich eine Vielzahl an Nachwuchsspielern bei den Profis im Training beweisen. Das spricht alles für die Entwicklung der Jungs“, sagt Danny Galm zu den positiven Aspekten der letzten Saison.

Neuzugänge gibt es für das Trainerteam auch. Noel Aseko Nkili kommt von der U17 von Hertha BSC. Lennard Becker wechselt von der U17 von Dynamo Dresden an den Campus. „Noel habe ich in den vergangenen beiden Jahren schon sehr intensiv in der U-Nationalmannschaft verfolgt und mir viele Szenen von ihm angeschaut. Ich freue mich sehr auf ihn, weil er ein Kämpfer auf dem Platz ist, der fußballerisch überzeugen kann“, sagt Danny Galm zum gebürtigen Berliner. „Bei Lennard ist es ähnlich: Er ist zentral flexibel einsetzbar und hat in Dresden bereits seine Führungsqualitäten bewiesen. Er hat in den ersten Tagen extremen Biss und Power gezeigt“, sagt er weiter. „Beide sind Jungs, die ihre Mitspieler auf dem Feld mitreißen können.“

U19-Trainer Danny Galm zum Saisonziel: „Raise your bar“ - Wer ist Münchens Nummer eins?

Mit den Neuzugängen und den Nachrückern aus den jüngeren Jahrgängen soll es auch kommende Saison wieder besser laufen. „Das diesjährige Motto für jeden einzelnen ist: ‚Raise your bar‘. Jeder möchte seine Messlatte anheben und das möglichst bis zum Maximum“, sagt Galm. „Das beinhaltet nicht nur die fußballerische, sondern auch die mentale Komponente: Vor allem, dass die Jungs auf dem Platz die Wettkämpfe annehmen, einen unbedingten Siegeswillen und die Gier nach Erfolgen entwickeln. Am Ende der Saison wird sich zeigen, wer die Extrameter für die Mannschaft gemacht und sich weiterentwickelt hat.“

Anfangen soll das Ganze schon in drei Wochen - am 13. August - mit dem ersten Spieltag der A-Junioren-Bundesliga Staffel Süd/Südwest. Gegner ist der Stadtrivale TSV 1860 München. Das Gründungsmitglied der U19-Bundesliga kehrt nach fünfjähriger Abstinenz wieder zurück in die höchste Spielklasse des Juniorenbereichs. Für beide Teams wird es dabei nicht nur um einen erfolgreichen Start in die neue Saison gehen, sondern auch um die Vorherrschaft der Landeshauptstadt. Und seien wir mal ehrlich: Gibt es denn was Schöneres, als mit einem Derbysieg in die Saison zu starten?