„Unlogisch geworden“: Berater-Star über Transfers - und Rolle des FCB

Die Transferperiode ist in vollem Gange - und der FC Bayern mittendrin. Doch was kann man noch vom FCB erwarten? Die tz sprach mit einer spanischen Berater-Legende über die Vorgänge.

Es ist Transferzeit! Viermal hat der FCB bereits zugeschlagen (Süle, Rudy, Tolisso, Gnabry), doch während sich Real & Co. um 100-Millionen-Kracher wie Kylian Mbappé bemühen, deutet an der Isar nur wenig auf die große Granate hin. Richtig so? Die tz hat bei dem spanischen Ex-Agenten (u.a. Javi Martínez und Fernando Torres) und Autor José Antonio Martín Otín, genannt „Petón“, nachgefragt. Was ist im Sommer zu erwarten? Welche Rolle spielt die Bundesliga? Und wie ist das Verhalten des FCB zu deuten? Das tz-Interview mit dem ehemals bestbezahlten Agenten Spaniens:

Petón, wie bewerten Sie den Transfermarkt bisher?

Petón: Anders als die vergangenen Jahre. Ich kann mir vorstellen, dass erst dann Bewegung reinkommt, wenn die Zukunft von so Spielern wie Cristiano Ronaldo geklärt ist. Noch warten viele Klubs ab.

Sorgen die chinesischen Millionen auch diesen Sommer für Schwung?

Petón: Sie werden ein wenig auf die Bremse drücken, so viel ist sicher. Die 100-Prozent-Steuer (Chinesische Klubs müssen bei Transfers oberhalb der Sechs-Millionen-Grenze dieselbe Summe an ein Verbandsprojekt zur Förderung einheimischer Talente bezahlen, d.Red.) dürfte sie etwas in ihrem Kaufrausch zügeln. In Europa hingegen wird es definitiv Transfers geben, die die 100-Millionen-Marke knacken. In den vergangenen Jahren hat sich diese Summe irrtümlicherweise als Norm installiert. Schauen Sie nur die Summen an, die bei Spielern wie Mbappé oder Verratti im Gespräch sind. Solche Summen hätte es vor wenigen Jahren nie im Leben gegeben, der Fußball ist aber leider Gottes in den vergangenen Jahren unlogisch geworden.

„Der Trend geht zu jungen Talenten“

Wie kam es dazu?

Petón: Weil Spieler wie Pogba und deren Berater die magische 100 eines Tages aufgerufen haben, Vereine sie bezahlt haben und andere Klubs mitgezogen sind. Und hier kommt Ronaldo ins Spiel. Sollte er Real verlassen, könnte diese Summe weiter steigen.

Welche Spieler werden diesen Sommer im Mittelpunkt stehen?

Petón: Diejenigen, die bereits im Mittelpunkt stehen. Mbappé, Verratti, jetzt ist auch Dani Ceballos von Real Betis im Fokus. Der Trend geht zu jungen Talenten, gestandene Spieler sind ja nicht auf dem Markt. Nehmen Sie Robert Lewandowski. Ein Spieler seiner Klasse könnte einiges an Geld bringen, Rummenigge wird ihn aber nicht verkaufen. Gejagt werden daher Talente, und soll ich Ihnen etwas sagen?

„Mir sagt der FC Bayern sowie das deutsche Finanzmodell enorm zu“

Bitte!

Petón: Viele werden nur gekauft, damit andere sie nicht kaufen.

Ist die Bundesliga attraktiv für diese Talente?

Petón: Sie ist vorne mit dabei. Ganz klar vor Italien, aber nach wie vor hinter Spanien und England.

Und der FCB weigert sich weiterhin, Spieler für mehr als 50 Millionen Euro zu verpflichten. Verständlich?

Petón: Mir sagt der FC Bayern sowie das deutsche Finanzmodell enorm zu. Privatkapital ist und bleibt dort eine Minderheit. Die Transferphilosophie in Deutschland sagt mir ebenso zu. Und die Bundesliga würde mir noch sehr viel mehr zusagen, wenn noch mehr Klubs finanziell mit den Bayern mithalten könnten. Aber Bayern wird nun mal vorbildlich geführt.

„In München spielt ja quasi die deutsche Nationalelf“

Die großen Spieler enden aber doch bei Real oder Barça. Wieso?

Petón: Wegen eines Gesetzes aus dem Jahre 1991. Klubs mit negativen Bilanzen wurden damals in AGs umgewandelt. Alle bis auf vier: Bilbao, Osasuna, Barça und Real blieben Eigentum der Mitglieder. Und das, obwohl die zwei Letzten gar nicht die Auflagen erfüllten, seitdem führen sie aber fünf Prozent weniger Steuern ab als die AGs. Die Folge ist, dass beide Klubs die Meisterschaft mit Ausnahme von vier Jahren jedes Jahr unter sich ausgemacht haben. Barça hat davor 13, Real sogar 21 Jahre auf eine Meisterschaft gewartet. All das wirkt sich natürlich auf den Markt aus.

Kann der FCB nur mithalten, wenn er Geld in die Hand nimmt?

Petón: Seien wir ehrlich, die Finanzkraft des FC Bayern erlaubt es ihnen, konstant die besten deutschen Spieler zu verpflichten. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über Real und Barça sprechen, in München spielt ja quasi die deutsche Nationalelf. Und die ist Weltmeister. Der FC Bayern, wie auch Atlético und Juve, ist auf Augenhöhe mit den zwei Großen. Einen Tick dahinter, aber immerhin auf Augenhöhe.

José Carlos Menzel López