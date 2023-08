Harry Kane präsentiert ersten Fußballschuh der Marke Skechers – ausgerechnet in Blau

Von: Jannek Ringen, Melanie Gottschalk

Am Donnerstag präsentierte Bayern-Stürmer Harry Kane den ersten Fußballschuh der Marke Skechers. Die Farbe überrascht durchaus.

Update vom Donnerstag, 17. August, 16.05 Uhr: Wenige Zeigerumdrehungen nach 16 Uhr war es so weit: Harry Kane präsentierte auf seinem Instagram-Kanal den Fußballschuh der Marke Skechers, das Modell trägt den Namen SKX_01. Ein großer Teil der Treter ist blau, das Logo an der Seite sowie einige Akzente erstrahlen in einem giftgrünen Farbton. Diese Wahl kommt durchaus überraschend, wird die Farbe Blau in München doch eher mit dem Lokalrivalen 1860 als mit dem deutschen Rekordmeister assoziiert.

„Das Warten hat ein Ende!! Ich bin sehr glücklich, Teil der Skechers Football Family zu sein. Ich liebe den Komfort und das Gefühl der Schuhe und es wird noch viel mehr in dieser Partnerschaft kommen“, schreibt der Mittelstürmer des FC Bayern zu dem Post.

Harry Kane (re.) präsentierte den ersten Fußballschuh der Marke Skechers (li.), den SKX_01. © Instagram.com @harrykane; Imago Images / Sven Simon

Update vom Donnerstag, 17. August, 11.37 Uhr: Bei seinem Debüt für den FC Bayern hatte Harry Kane bereits mit einem ominösen Datum auf dem komplett weißen Fußball-Schuh für Aufsehen gesorgt, nun deutet ein Countdown in der Instagram-Story von Kane auf eine baldige Auflösung hin. Unter dem Countdown ist im halbdunklen ein Fußballschuh zu erkennen, bereits am Samstag beim Supercup wurde darüber spekuliert, dass das Datum auf den Launch von Fußballschuhen der Marke Skechers hinweist. Kane soll mit dem Schuhhersteller einen lebenslangen Vertrag eingegangen sein, bisher produzierte die Marke Skechers allerdings nur Lifestyle-Schuhe. Das könnte sich bereits in wenigen Stunden ändern – der Countdown endet um 16 Uhr.

Bereits bei seinem Debüt trug Harry Kane ein mysteriöses Datum auf seinem Schuh. In seiner Instagram-Story heizt der Stürmer des FC Bayern nun erneut die Gerüchte an. © Montage: harrykane/instagram/Ulmer/imago

Erstmeldung vom Montag, 14. August, 19.44 Uhr: München – Das ewige Hin und Her zwischen dem FC Bayern und den Tottenham Hotspur hat ein Ende gefunden und Torjäger Harry Kane hat sich endgültig dem deutschen Rekordmeister angeschlossen. Sein Debüt gab er im Supercup, als sich das Team von Thomas Tuchel mit 0:3 gegen RB Leipzig geschlagen geben musste. In der 63. Spielminute wurde er in strahlend weißen Schuhen eingewechselt, auf denen in blauer Schrift etwas zu vernehmen war.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), London, Großbritannien bisherige Vereine: u.a. Tottenham Hotspur, FC Bayern München Marktwert: 90 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Kane-Debüt geht in die Hose

Seit seiner Jugend schnürte Kane die Fußballschuhe für die Tottenham Hotspur und stellte in dieser Zeit in der ersten Mannschaft der Londoner zahlreiche Rekorde auf. Ein Titel auf Vereinsebene gelang dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft in all den Jahren nicht. Beim FC Bayern soll sich zu den zahlreichen individuellen Trophäen, die der 30-Jährige im Laufe seiner Karriere gewinnen konnte, auch endlich ein Erfolg mit dem Team gesellen.

Gleich im ersten Spiel mit den Bayern hätte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft den Supercup gewinnen können, allerdings ging der deutsche Meister in der eigenen Arena gegen den Pokalsieger RB Leipzig mit 0:3 unter. Daran änderte auch die Einwechslung von Kane in der 63. Spielminute nichts mehr. Dennoch sorgte er nicht nur aufgrund des tosenden Jubels bei seiner Einwechslung für Aufsehen.

Was bedeutet die Botschaft auf dem Schuh von Harry Kane? © IMAGO / Passion2Press; IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Nike-Vertrag von Kane ausgelaufen – neuer Deal?

Im Sommer war der Vertrag von Kane mit dem Sportartikelhersteller Nike ausgelaufen und wurde nicht mehr verlängert. Lange Zeit war der 30-Jährige eines der Aushängeschilder von Nike. Seitdem trainierte er bei den Tottenham Hotspur in komplett schwarzen Schuhen, auf denen kein Branding erkennbar war. Seine Schuhe am Samstagabend erleuchteten dann in einem strahlenden Weiß.

Auf diesen war in blauer Aufschrift das Datum „17.08.2023“ zu erkennen, doch auf was sollte dieses hindeuten? Das Fußballmagazin FourFourTwo berichtete, dass Kane einen lebenslangen Deal mit dem Hersteller Skechers abgeschlossen haben soll. Derzeit produziert dieser jedoch nur Lifestyle-Schuhe und führt Fußballschuhe nicht im Sortiment auf. Will der Schuhhersteller damit auf einen möglichen Eintritt in den Markt hinweisen?

Premiere zum Bundesliga-Eröffnungsspiel?

Am 18. August startet der FC Bayern zusammen mit Kane, dem sein Trainer eine Startelf-Garantie ausgesprochen hatte, gegen Werder Bremen in die neue Bundesliga-Saison. Nur einen Tag vorher ist das ominöse Datum auf den Schuhen des Angreifers. Der Engländer soll bereits seit Ende seines Nike-Vertrags in Prototypen von Skechers trainieren.

Für das Unternehmen wäre es ein großer Coup, wenn der Top-Transfer des aktuellen Transfersommers in seinem ersten Bundesligaspiel erstmals offiziell mit den Schuhen des Unternehmens auflaufen würde. Am Freitag blickt ganz Fußball-Deutschland gespannt ins Weserstadion auf den ersten Einsatz des teuersten Neuzugangs in der Bundesliga-Geschichte. Und ein Blick auf seine Füße wird doppelt spannend sein. (jari)