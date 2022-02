3:1-Erfolg bei Vidovic-Comeback - FC Bayern II besiegt Regionalliga-Konkurrent Illertissen

Von: Dominik Mittermaier

Jahn Herrmann (21) traf zum 1:1-Ausgleichstreffer © Imago

Die U23 des FC Bayern fährt ihren dritten Testspielsieg ein. Eine Neuigkeit allerdings überschattet alle anderen. Gabriel Vidovic ist endlich wieder mit an Bord.

München - So langsam wird es wieder ernst. In knapp zwei Wochen ist nämlich auch die Vorbereitung schon wieder rum. Dann wartet im ersten Punktspiel des neuen Jahres auf die Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern München der FC Pipinsried. Umso wichtiger ist es jetzt, sich im Vorhinein noch Selbstvertrauen anzuspielen. Und das haben die Amateure gegen Ligakonkurrent FV Illertissen allemal gemacht. Zuletzt trafen die beiden Teams noch im letzten Liga-Spiel des Jahres 2021 aufeinander, bevor es dann in die Winterpause ging.

Damals wie heute gewannen die Münchener mit jeweils zwei Toren Unterschied. Wobei es am vergangenen Samstag beim 3:1-Erfolg lange Zeit nicht danach aussah, als dass die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis am Ende als klarer Sieger vom Platz gehen würde. Positiv war allemal die Rückkehr von Shootingstar Gabriel Vidovic. Nach zwei Monaten und einer langen Verletzungs- und Krankheitsperiode stand der beste Scorer der kleinen Bayern endlich wieder auf dem Platz.

Shootingstar Gabriel Vidovic spielte nach Langzeitausfall von Beginn an

Die ersten Minuten taten sich die Bayern Amateure schwer. Allein Rückkehrer Gabriel Vidovic konnte vereinzelt Akzente setzen und traf in der 23. Minute beinahe zur Führung. Allerdings war an FV-Torwart Felix Thiel vorerst kein Vorbeikommen. Außer einer Rettungsaktion von Maxi Welzmüller, als er noch rechtzeitig auf der Linie klären konnte, hätte das Spiel im ersten Durchgang wenig Highlights zu bieten gehabt, wäre da nicht kurz vor dem Halbzeitpfiff der Führungstreffer für Illertissen gefallen.

In den zweiten Spielabschnitt kamen die Münchner viel besser rein. Das drückte sich auch in Form des schnellen Ausgleichstreffers in der 50. Minute von Jahn Herrmann aus. Daraufhin traf Marcel Wenig (63. Minute), der zum Zeitpunkt seines Tores erst eine Minute auf dem Platz stand, per abgefälschtem Distanzschuss zur Führung, ehe Timo Kern in der 89. Minute den Schlusspunkt setzte. Vidovic hat nach zweimonatiger Auszeit 75. Minuten Spielzeit bekommen und konnte auch ohne eigenen Treffer zeigen, warum sogar Profi-Coach Julian Nagelsmann das Ausnahmetalent schon seit Längerem auf dem Zettel hat. (Dominik Mittermaier)