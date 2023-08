FC Bayern lässt zwei Talente ziehen: Vidović wechselt nach Zagreb – Geht Aydin zu Galatasaray?

Von: Selina Leitl

Teilen

Zwei FCB-Spieler auf Abschiedskurs: Gabriel Vidović (l.) und Eyüp Aydin (r.). © IMAGO / ActionPictures; IMAGO / Eibner

Der FC Bayern lässt zwei Eigengewächse ziehen: Gabriel Vidović wird an Dinamo Zagreb ausgeliehen. Eyüp Aydin wechselt wohl zu Galatasaray Istanbul.

München - Gabriel Vidović wird auch in dieser Saison nicht im Trikot des FC Bayern München auflaufen. Der 19-Jährige wechselt bis zum 30. Juni 2024 auf Leihbasis zu Dinamo Zagreb. Bereits in der vergangenen Spielzeit war Vidović an den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim ausgeliehen. In der Eredivisie kam das Offensivtalent auf 25 Einsätze und schoss dabei vier Tore.

„Wir sind sehr gespannt auf seine weitere Entwicklung in Zagreb.“

Den sechsmaligen kroatischen U21-Nationalspieler, der ab der U18 regelmäßig im Aufgebot seines Landes stand, zieht es in die Heimat. Dort soll Vidović Spielpraxis sammeln. „Dinamo Zagreb ist bekannt für seine gute Akademie und auch dafür, junge Spieler auf hohem Niveau im Profifußball weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt, dass Gabriel dort ideale Voraussetzungen vorfindet, um die nächsten Schritte zu machen und Spielpraxis auch im internationalen Wettbewerb zu sammeln. Wir sind sehr gespannt auf seine weitere Entwicklung in Zagreb und werden diese sehr intensiv verfolgen“, so Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung des FCB.

Vidović-Transfer offiziell: Dinamo Zagreb sichert sich Kaufoption vom FCB

Der 24-malige kroatische Meister sicherte sich laut BILD-Informationen eine Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro. Die Gebühr für das kommende Jahr mit Vidović beträgt 500.000 Euro. Auch eine Rückkehr an die Säbener Straße ist nicht ausgeschlossen: Der FC Bayern behielt sich eine Rückkaufklausel von elf Millionen Euro ein.

Schließlich ist Vidović ein bayerisches Eigengewächs. 2016 wechselte er mit zwölf Jahren aus seiner Heimatstadt Augsburg zum deutschen Rekordmeister, durchlief dort zahlreiche Jugendmannschaften und machte in seiner ersten Saison bei den Amateuren 2021/22 auf sich aufmerksam: In 30 Spielen in der Regionalliga Bayern steuerte er 21 Tore und zehn Assists bei.

Vier Bundesliga-Einsätze beim FC Bayern München

Vidović schaffte den Sprung zur Bundesligamannschaft und erhielt am 01. Juli 2022 einen Profivertrag. Seitdem lief er viermal in der höchsten deutschen Spielklasse auf. In der abgelaufenen Spielzeit gelang ihm bei seinem einzigen Einsatz gegen den VfL Bochum der erste Assist für die erste Mannschaft.

Gabriel Vidović bei seinem einzigen Bundesliga-Einsatz für den FC Bayern München in der vergangenen Saison gegen den VfL Bochum. © IMAGO / kolbert-press / Marc Niemeyer

Eyüp Aydin vor Wechsel zu Galatasaray Istanbul

Eyüp Aydin wird künftig auch nicht mehr beim FC Bayern zu sehen sein und wechselt Medienberichten zufolge in die Türkei. Der Mittelfeldspieler steht demnach vor einem Wechsel zum türkischen Meister Galatasaray Istanbul verpflichtet. Dort erhält der 19-Jährige ein Arbeitspapier bis 2027. Eine offizielle Bestätigung der Vereine steht noch aus.

Der achtmalige deutsche U-Nationalspieler (ein Einsatz bei der U15, sieben Einsätze bei der U16) zog wohl das Interesse mehrerer Topklubs auf sich. Borussia Mönchengladbach, der SV Werder Bremen, der FC Schalke 04 und Ajax Amsterdam beschäftigten sich bereits mit dem Mittelfeldspieler. Jetzt geht es für Aydin nach sechs Jahren beim FCB allerdings an den Bosporus.

Verabschiedet sich das Eigengewächs nach sechs Jahren?

2017 kam Aydin von Heidenheim nach München, spielte wie Vidović in sämtlichen Nachwuchsmannschaften der Roten und schaffte zur Saison 2021/22 den Sprung von der U17 zur Zweitvertretung. Seitdem kam er in der Regionalliga Bayern auf 54 Einsätze und 14 Scorerpunkte (vier Treffer und zehn Assists). (Selina Leitl)