Galatasaray wirft FC Bayern Wettbewerbsverzerrung vor

Von: Andre Oechsner

Der FC Bayern spielte in der Champions League gegen Kopenhagen nur 0:0. Das ruft Galatasaray auf den Plan, dessen Trainer schwere Vorwürfe äußert.

München/Istanbul – Der FC Bayern ist am 5. Spieltag der Champions League nicht über ein 0:0 gegen den FC Kopenhagen hinausgekommen. Auf das sportliche Abschneiden hatte das keine Auswirkung, schließlich stand der deutsche Rekordmeister schon im Vornherein als Sieger der Gruppe A fest. Galatasaray wittert allerdings Wettbewerbsverzerrung.

Galatasaray Trainer: Okan Buruk Arena/Stadion: RAMS Park Stadt: Istanbul, Türkei Farben: Gelb-Rot

FC Bayern mit überraschendem Remis gegen Kopenhagen

Die Istanbuler Entscheidungsträger zeigen sich nämlich ganz und gar nicht mit dem jüngsten Auftreten der Bayern zufrieden. „Es war enttäuschend, dass der FC Bayern Kopenhagen Punkte geschenkt hat“, ließ Galatasarays Trainer Okan Buruk während der Pressekonferenz nach dem 2:0-Auswärtssieg in der Süper Lig gegen Pendikspor seinem Frust freien Lauf.

Man habe schlicht Pech gehabt mit der Auslosung, weil Galatasaray das dritte und vierte Gruppenspiel gegen die Bayern ausgetragen hatte. „Wir wissen, dass Bayern in so einem Spiel immer mit einem Sieg vom Platz geht“, zeigte sich Buruk ob des Ergebnisses in der vorigen Woche sichtlich verwundert – und holte dann zum großen Rundumschlag aus.

Galatasaray-Trainer Okan Buruk erhebt Vorwürfe gegen den FC Bayern. © IMAGO/Laci Perenyi

„FC Bayern wollte das Spiel nicht gewinnen“

„Zum ersten Mal haben sie rotiert und es sah nicht so aus, als wollten sie das Spiel gewinnen“, so Buruks Vorwurf an die Säbener Straße, ehe er ergänzte: „In einem hektischen Spiel gibt es Faktoren, die verhindern, dass die Rotation und die Spieler ihr hohes Leistungsniveau beibehalten können. Ich habe hohe Erwartungen an das letzte Spiel von Bayern München gegen Manchester United. Außerdem wollen wir in der letzten Woche auswärts gegen Kopenhagen gewinnen und uns dort durchsetzen.“

Doch warum ist Buruk überhaupt so angesäuert? Die Tabellenkonstellation ist der Grund für die miese Stimmung, in der sich der Übungsleiter befindet. Galatasaray selbst kam im anderen Spiel nicht über ein 3:3 gegen Manchester United hinaus und steht vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase auf dem 3. Platz, der immerhin zur Teilnahme an der Europa League berichtigen würde.

Achtelfinale in der Champions League: Galatasaray hat es selbst in der Hand

„Es ist sehr wichtig für uns, zu gewinnen und die Runden in Europa für die Punkte des Landes zu bestehen. Alle Mannschaften bemühen sich darum. Manchmal gelingt das, manchmal nicht“, so Buruk, der daran erinnert wurde, dass Besiktas bereits aus der Conference League ausgeschieden ist und Fenerbahce den Einzug in die nächste Runde nicht mehr aus eigener Kraft gelingen kann.

In der kommenden Woche hat Galatasaray die Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League in den eigenen Händen. Die „Löwen“ treten am Dienstag (12. Dezember, 21 Uhr) auswärts gegen den punktgleichen Zweiten FC Kopenhagen an. Parallel empfängt der Gruppenletzte Manchester United den Gruppenersten FC Bayern. (aoe)