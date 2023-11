Pikantes Plakat kurz vor JHV: Bayern-Fans mit klarer Ansage in Richtung Bosse

Von: Florian Schimak

Am Sonntag findet beim FC Bayern die Jahreshauptversammlung statt. Bereits am Mittwoch in der Champions League machten die Fans Alarm.

München – Aktuell könnte man die Stimmung beim FC Bayern tatsächlich seit längerer Zeit mal als wieder als gut beschreiben. Zumindest als ausgeglichen. Auch Thomas Tuchel wirkte am Freitagmittag bei der Spieltags-Pressekonferenz entspannt und souverän.

Da spielen natürlich die sportlichen Glanzleistungen des Teams mit ein. Mit dem 4:0 über den BVB setzte die Münchner national ein Ausrufezeichen und mit dem 2:1-Erfolg über Galatasaray am Mittwochabend in der Champions League löste der Rekordmeister bereits am 4. Spieltag das Achtelfinal-Ticket.

Gute Laune beim FC Bayern: Doch Fans kritisieren das CL-Trikot

Dass es neben den sportlichen Erfolgen an der Säbener Straße allerdings nie so ganz ruhig sein wird, das steht fast schon in der Vereinssatzung. Perfektes Stichwort: Auf diese beriefen sich die Bayern-Fans nämlich in der Südkurve am Mittwochabend.

Ein Riesen-Trikot mit der Aufschrift: „§1 - Die Farben den Clubs sind unantastbar“ wurde in der ersten Hälfte gehisst. So steht in der Satzung des FC Bayern München e.V. tatsächlich in unter Paragraf 1, dass die „Clubfarben Rot und Weiß sind“.

Die Bayern-Fans haben beim Trikot eine ganz klare Meinung. © Imago-Images/tz

Pikantes Plakat kurz vor JHV: Bayern-Fans mit klarer Ansage in Richtung Bosse

Ganz offensichtlich taugt den Anhängern das neue Champions-League-Trikot in schwarz, lila und grün nicht sonderlich. Allerdings ist der Unmut der Fans in Sachen „besondere Trikot-Farben“ nicht neu. Denn bereits im 2018 beschwerten sich die Anhänger mit einem ähnlichen Plakat.

Zu dieser Zeit trugen die Münchner mintgrüne Auswärtstrikots oder gar blaue Hosen bei den Heimtrikots. Das kam bei den Fans natürlich weniger gut an, weshalb damals schon das Riesen-Trikot gespannt wurde, bei einem Auswärtsspiel in Mainz.

JHV des FC Bayern am Sonntag: Wie harmonisch wird‘s?

Allerdings hatte das Statement zu dieser Zeit noch einen aktuelleren Charakter. Wenige Tage zuvor kam es zur legendären Pressekonferenz der damaligen Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß. Auf dieser zitierte der Bayern-CEO Paragraf 1 des Grundgesetzes („Die Würde des Menschen ist unantastbar“), weil sich der FC Bayern und die Spieler von den Medien ungerecht behandelt fühlten.

Nun also, über fünf Jahre danach, abermals die kritische Anmerkung der Bayern-Fans. Pikat: Am Sonntagmittag findet die Jahreshauptversammlung des Rekordmeisters statt. In den vergangenen Jahren ging es dort oftmals emotional zu. So auch dieses Mal?

Um 11 Uhr laden die Bayern in die Rudi-Sedlmayer-Halle ein. Erstmals übrigens an einem Sonntagvormittag – und das aus einem bestimmten Grund. Hoffentlich ist die Laune auch anschließend noch so ausgeglichen. (smk)