1. FC Saarbrücken: Pokal-Helden bekommen nach Sieg über FC Bayern nicht richtig frei

FC Bayern blamiert sich: Saarbrücken feiert Pokal-Überraschung mit umgedichtetem München-Lied

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern blamierte sich im DFB-Pokal bis auf die Knochen. Underdog 1. FC Saarbrücken spielte nach dem Sensationssieg einen ganzen besonderen Song im Stadion.

Saarbrücken/München – Was war das für ein Pokal-Abend in Saarbrücken?!

Völlig überraschend muss der FC Bayern zum dritten Mal in den letzten vier Jahren im DFB-Pokal bereits in der 2. Runde die Segel streichen. Dieses Mal war bei Drittligist 1. FC Saarbrücken Endstation für das Team von Trainer Thomas Tuchel.

DFB-Pokal: FC Bayern scheitert an Underdog Saarbrücken

Mit viel Leidenschaft und am Ende einem Quäntchen Glück schaffte der Underdog die Sensation und warf den großen Favoriten mit dem Treffer zum 2:1 (1:1) in der sechsten Minute der Nachspielzeit aus dem Wettbewerb. Anschließend glich das Saarbrücker Stadion einem Tollhaus – verständlicherweise.

„Alle haben recht, die sagen, dass wir hier gewinnen müssen. Es gibt keine schlaue Erklärung, wir sind super enttäuscht“, sagte ein sichtliche geknickter Tuchel nach dem Spiel: „Wir wollten mit aller Macht nach Berlin. Uns hat der Punsh gefehlt. Es ist, wie es ist, wir gratulieren dem Gegner.“

Joshua Kimmich und Thomas Müller mussten nach Schlusspfiff nicht nur die Jubel der Gegner ertragen, sondern bekamen auch musikalisch etwas um die Ohren. © Imago

FC Bayern blamiert sich: Saarbrücken feiert Pokal-Überraschung mit umgedichtetem München-Lied

Der Underdog aus dem Saarland feierten den Coup und so gab es bereits nach Schlusspfiff kein Halten mehr, als die Fans von den Rängen zum Jubeln auf den Rasen strömten. So musste ARD-Experte Bastian Schweinsteiger mit Saarbrücken-Anhängern abklatschen und sorgte so für skurrile Szenen live im TV.

Ebenfalls kurios: Mit Schlusspfiff ertönte ein Song im Ludwigsparkstadion, den jeder Münchner und vor allem die Bayern-Fans bestens kennen. „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang schallte da aus den Lautsprechern. Doch wer genauer hinhörte, dem fiel auf, dass der Song ein wenig umgedichtet wurde. Anstatt „Skandal im Sperrbezirk“, hieß es kurz nach Schlusspfiff „Pokal im Ludwigspark“.

„Pokal im Ludwigspark“ – Saarbrücken dichtet München-Song nach Pokal-Sensation kurzerhand um

Dabei machen sich die Saarbrücker mit einem Augenzwinkern natürlich über den großen FC Bayern lustig. IPPEN.MEDIA sprach am Tag nach der Pokal-Sensation mit den Verfassern des Songs. So wird am Ende sarkastisch nach dem Ex-Trainer gefragt. „Kennt Ihr noch Herrn Nagelsmann? Der grinst sich eins und feiert dann den Sensations-Saarbrücken-Sieg – Euch bleibt ja noch die Champions League.“

Den ganzen Song-Text gibt‘s hier:

„In München steht ein Hofbräuhaus,

da schenkt man nur noch Ur-Pils aus,

die ganze Stadt ist wie gelähmt,

weil man sich für die Bayern schämt!

Der FCS war gut trainiert

und Thomas Müller angeschmiert

Im Saarland wird gut ausgesiebt

erst recht, wenn es Verläng‘rung gibt!

Denn in der allerschönsten Stadt

macht Blauschwarz auch die Bayern platt

Pokal im Ludwigspark

Pokal im Ludwigspark

Pokaaaaal – auf geht’s Saarbrücken!

Wir haben schon so viel geschafft,

in Zahlen, damit ihr es rafft:

Seit 18 – 4 – 19 null drei

ist´s Saarland in blau-schwarz dabei

Ein 6 zu 1 wird’s diesmal nicht,

wir machen nämlich hinten dicht!

Der FCS ist einfach gut

und Uli Hoeneß platzt vor Wut,

denn in der allerschönsten Stadt

macht Blauschwarz auch die Bayern platt

Pokal im Ludwigspark

Pokal im Ludwigspark

Pokaaaaal – auf geht’s Saarbrücken!

Wir wollten Euch nur mal eben sagen, dass für Euch Feierabend ist

und sichergeh‘n, dass Herr Tuchel uns nie mehr vergisst

Im Saarland riecht´s nach Sensation

Wir kennen auch das Datum schon

An 1 1 1 zwei null zwei drei

Pfiad di Bayern! Aus, vorbei!

Kennt Ihr noch Herrn Nagelsmann?

Der grinst sich eins und feiert dann

den Sensations-Saarbrücken-Sieg

Euch bleibt ja noch die Champions League“

1. FC Saarbrücken: Pokal-Helden bekommen nach Sieg über FC Bayern nicht richtig frei

Saarbrücken-Coach Rüdiger Ziehl gab seinen Sensationssiegern nach dem Erfolg über den Rekordpokalsieger im Übrigen für den Donnerstag nicht frei, setzte allerdings nur eine freiwillige Einheit an. „Ich kann den Jungs ja heute nicht sagen, nach zwei Bier ist gut und wir gehen nach Hause“, sagte er nach dem Spiel in der ARD.

Ob „Skandal im Sperrbezirk“ oder eben „Pokal im Ludwigspark“ dann auch in der Kabine des Drittligisten weiterlief, ist nicht überliefert. Allerdings würde es noch genügend andere Songs geben, mit denen man sich über den großen FC Bayern ein wenig lustig machen könnte. (smk)