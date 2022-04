Derbe Packung! Bayern Amateure müssen Aufstiegsträume nach Klatsche in Bayreuth begraben

Von: Tim Hempfling

Erlebten einen rabenschwarzen Tag: die Bayern Amateure um Armindo Sieb. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Am Ostermontag empfängt die SpVgg Bayreuth die „kleinen“ Bayern. Es geht um die Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen. Wir berichten im Live-Ticker.

Der FC Bayern II gastiert in Bayreuth.

Bayern ist seit acht Spielen ohne Niederlage, Bayreuth sogar schon seit 16 Spielen.

Wir berichten ab 13.00 Uhr im Liveticker.

Bayreuth - Im Hans-Walter-Wild-Stadion kommt es heute um 14 Uhr zum Aufeinandertreffen des Ersten gegen den Zweiten. Die SpVgg Bayreuth empfängt den FC Bayern München II. Nur mit einem Sieg dürften sich die Amateure des FC Bayern noch Chancen auf den Aufstieg in die 3. Liga wahren. Die Altstädter hingegen wären mit einem Sieg ganze elf Punkte vor den Bayern.

Auf Heimseite läuft es in letzter Zeit sehr gut. Beim Schlusskrimi in Unterhaching blieben die Bayreuther nun schon das 16. Spiel in Folge ohne Niederlage und marschieren somit weiter durch die Liga. Die „kleinen“ Bayern sind aber auch gut drauf und haben die letzten acht Spiele gewonnen. Im Hinspiel im Oktober gab es noch ein 1:1-Unentschieden.