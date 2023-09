Kimmich wird schon wieder Papa

Von: Christoph Klaucke

Joshua Kimmich wird zum vierten Mal Vater. Seine Frau Lina ist offenbar wieder schwanger. Zum Wiesn-Start war sie auf dem Oktoberfest zu Besuch.

München – Vater-Freuden im Hause Kimmich!

Der Mittelfeldspieler des FC Bayern wird zum vierten Mal Papa. Seine Frau Lina ist offenbar wieder schwanger.

Baby-News im Hause Kimmich: Ehefrau Lina offenbar schwanger auf dem Oktoberfest

Eins, zwei, drei, vier – Joshua Kimmich freut sich auf sein viertes Kind. Das berichtet die Bild. Die Schwangerschaft seiner Frau Lina war dem Bericht zufolge bereits großes Tuschel-Thema auf dem Oktoberfest.

Ein Babybauch war unter dem Dirndl zwar noch nicht zu erkennen. Trotzdem fragten sich viele Wiesn-Besucher, ob Lina Kimmich wieder schwanger ist. Die 32-Jährige war erst am Sonntag im Käfer-Zelt beim Almauftrieb zugegen und dann am Montag bei der Damenwiesn von Unternehmerin Regine Sixt (80) im Schützenzelt und beim Wiesnbummel von Cathy Hummels. Ehemann Kimmich war am Mittwochabend mit dem FC Bayern in der Champions League gegen Manchester United gefordert.

Joshua Kimmich und seine Frau Lina bekommen ihr viertes gemeinsames Kind. © Widmans/Imago

Kimmich wird schon wieder Papa – Baby Nummer vier unterwegs

Für die Kimmichs wäre es schon Kind Nummer vier. Nach zwei Söhnen und einer Tochter bekommt die Familie schon bald Zuwachs – das vierte Kind in fünf Jahren. Über das Geschlecht und den Zeitpunkt der Geburt war zunächst nichts bekannt.

Erst im April vergangenen Jahres kam der zweite Sohn zur Welt. Der erste Sohn wurde im Juni 2019 geboren, im Oktober 2020 folgte die Tochter. Nach der Geburt des dritten Kindes wurde geheiratet, im Juni 2022 fand die Hochzeit statt. Zu den Gästen zählte unter anderem Kimmichs bester Freund und Bayern-Star Serge Gnabry, der zum 4:3-Sieg in der Champions League gegen Manchester United einen Treffer beisteuerte.

Familie Kimmich wächst weiter und zieht wohl nach Grünwald

Wie die Bild zudem erfahren haben will, geht es für die bald sechsköpfige Familie demnächst in ein neues Domizil. Nach der Fertigstellung der Villa soll der Umzug vom beschaulichen Münchner Stadtteil Harlaching in den Nobel-Vorort Grünwald folgen. Die Fahrtzeit zum Trainingsgelände an der Säbener Straße verlängert sich so zwar um rund zehn Minuten, dafür dürften die Kimmichs aber wohl ausreichend Platz zur Verfügung haben. In der Nationalmannschaft gibt es für Kimmich wohl ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Der FC Bayern zahlt angeblich eine siebenstellige Summe, damit Nagelsmann Bundestrainer werden kann. (ck)