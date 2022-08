FC Bayern gratuliert Lewandowski: Doch viele Fans sind verärgert - „Wer ist das?“

Von: Patrick Mayer

Angekommen beim FC Barcelona: Torjäger Robert Lewandowski. © IMAGO/Ricardo Larreina

Robert Lewandowski gelingen an seinem Geburtstag ein Express-Tor und ein Doppelpack für den FC Barcelona. Der FC Bayern gratuliert, doch das gefällt nicht jedem Fan.

München/San Sebastian - Es waren 45 Sekunden gespielt, ehe Robert Lewandowski beim 4:1 (1:1) des FC Barcelona bei Real Sociedad sein erstes Tor für die Katalanen erzielte. Und das ausgerechnet an seinem 34. Geburtstag. Instinktiv kreuzte er hinter seinem Gegenspieler an der Fünfmeterlinie und schloss ein flaches Zuspiel vom erst 18-jährigen Alex Balde unten links ab.

Robert Lewandowski: Erster Doppelpack des Ex-Bayern-Stürmers für den FC Barcelona

Nach dem ebenso rasanten Ausgleich durch Alexander Isak (früher Borussia Dortmund) legte Ousmane Dembelé (66., ebenfalls Ex-BVB-Spieler) nach, ehe Lewandowski seinen zweiten Treffer (68.) erzielte. Youngster Ansu Fati (79.) setzte den Schlusspunkt für den Spanien-Riesen.

Letzten Endes war es aber die Show des Torjägers aus Polen, der vor dieser Saison aus der Säbener Straße in München an die katalanische Mittelmeerküste Barcelonas gewechselt war. Und der auch noch das 4:1 durch den erst 19-jährigen Fati mit einem listigen Hackentrick unter Bedrängnis vorbereitete. Der FC Bayern, der eine Sockelablöse über 45 Millionen Euro kassiert hatte, gratulierte seinem früheren Stürmer schon vor dem Doppelpack - und zwar zu dessen 34. Geburtstag.

„Alles Gute zum Geburtstag, Lewy!“, hieß es in einem Twitter-Posting des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters. Das Foto dazu zeigt ihn mit dem Champions-League-Pokal 2020. Doch die nett gemeinte Aktion gefiel offensichtlich nicht jedem Fan des Münchner Fußball-Giganten.

Etliche Anhänger reagierten in den Kommentaren zu dem Posting verärgert. „Wer ist das?“, fragte eine Anhängerin ironisch. Ein anderer User forderte: „So nu mal langsam mit dem Kapitel abschließen…Danke.“

Im Video: Robert Lewandowski? Giovane Elber sieht Bayern München „befreit“

Ein anderer Nutzer fragte mit Blick auf die Finanzen des schwer verschuldeten FC Barcelona hämisch: „Ob er schon Gehalt bekommen hat?“ Und noch ein Twitter-User meinte: „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er für uns gespielt hat??“

Robert Lewandowski: Häme von Fans des FC Bayern bei Twitter

Immer wieder wird in den Kommentaren die Frage gestellt: „Who?“ Zu Deutsch freilich: „Wer?“

Dabei hatten viele FCB-Fans die personifizierte Torgefahr in den vergangenen Jahren noch frenetisch für die Treffer in der Münchner Allianz Arena gefeiert. Zur Erinnerung: Lewandowski erzielte für den FC Bayern in 375 Pflichtspielen 344 Tore und bereitete 72 weitere Treffer vor. Doch das zählt heute offenbar nicht mehr in jeder Bewertung. (pm)