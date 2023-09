Einblicke in Gespräch mit Flick: Wie Goretzka von seiner DFB-Nicht-Nominierung erfuhr

Von: Hanna Raif

Leon Goretzka steht nicht im DFB-Kader für die anstehenden Länderspiele. Darauf reagierte der FCB-Star mit gemischten Gefühlen.

Mönchengladbach – Ein Christoph Kramer sorgt gerne für gute Laune – und diesmal kam er genau im richtigen Moment. Als Leon Goretzka in den Katakomben des Gladbacher Stadions die Frage gestellt wurde, die er dieser Tage nicht allzu gerne beantwortet, musste er plötzlich lachen. Wie er also mit ein paar Tagen Abstand auf die Nicht-Nominierung für die anstehenden Länderspiele blickt? „Sorry, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Der Chris steht da gerade.“ Oder übersetzt: Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

Leon Christoph Goretzka Geboren: 6. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Bochum Position: Zentraler Mittelfeldspieler Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2026 Marktwert: 45 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Einblicke in Gespräch mit Flick: Wie Goretzka von seiner DFB-Nicht-Nominierung erfuhr

Man hat diesen Leon Goretzka an diesem Samstag, der mit dem 2:1 (0:1) beim Angstgegner eine positive Wendung für den FC Bayern bereithielt, in allen möglichen Gefühlsregungen sehen können. Emotional auf dem Platz, von einem kleinen Wutanfall überfallen nach seiner Auswechslung, Fäuste ballend nach Abpfiff – und dann, als der Kramer-Moment vorbei war, schon auch sehr reflektiert. Er gab zu, was er schon Ende der vergangenen Woche via Instagram mitgeteilt hatte, nämlich, dass er „extrem traurig und enttäuscht“ sei: „Das ist auch legitim, ich habe damit nicht gerechnet.“

Und trotzdem schlug er in Richtung Bundestrainer Flick auch versöhnliche Töne an. Der 28-Jährige wisse es „schon zu schätzen, dass Hansi sich persönlich hingesetzt hat, um es zu erklären“. In München hat besagtes Gespräch stattgefunden, das Goretzka konsterniert zurückließ – nun aber seine Wirkung zeigt. Er sagt: „Ich weiß, was er von mir erwartet. Und ich weiß, was ich zu tun habe.“ Wie im Bayern-Trikot will er sich „nicht verrückt machen lassen“, sondern „simpel runtergebrochen: einfach besser spielen“.

Im Wechselbad der Gefühle: Bayerns Leon Goretzka. © Imago / Chai v.d. Laage

„Enttäuschung gehört dazu“: FCB-Coach Tuchel nimmt Goretzka in die Pflicht

Der Plan für die kommenden zwei Wochen ist klar – und trotzdem schmerzt es Goretzka freilich, wenn der Großteil seiner Mannschaftskollegen dieser Tage ausschwärmt. Die Situation ist neu für ihn, das weiß auch Thomas Tuchel, der betonte: „Wir nehmen das mannhaft, alle miteinander.“

Trotzdem nahm der Coach Goretzka in die Pflicht. „So eine Enttäuschung gehört vielleicht mal dazu“, sagte er – auch mit Blick auf die zurückliegende Zeit in München: „Er hat sich bei uns reingebissen und ist drauf und dran, wieder Form zu kriegen.“

Bayerns Goretzka nach Nicht-Nominierung für Länderspiele von Rückkehr überzeugt

Auch in Gladbach zeigte er 80 Minuten, dass die persönliche Kurve nun, wo er sich seinen Stammplatz zurückerobert hat, wieder nach oben zeigt. Läuft es weiter so, sagte Tuchel, „ist es am Ende vielleicht nur eine Länderspielwoche, die er verpasst hat“.



Auch Goretzka ist sich sicher, dass „die Tür wieder aufgeht“. (hlr)