Arena-Geflüster zum Darmstadt-Spiel: (K)oan Neuer

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern feiert einen historischen Sieg gegen einen Aufsteiger. Manuel Neuer wird trotz Comeback dabei vermisst. Das Arena-Geflüster.

München – Als hätte sich der bairische Wetter-Gott an der Hymne des SV Darmstadt 98 ein Beispiel genommen. Zumindest teilweise. So singt Alberto Colucci nämlich: „Die Sonne scheint, die Menge tobt und wartet auf ein Lilien-Tor“.

Das mit der Sonne und der tobenden Menge funktionierte am Samstagmittag in München schon mal ganz gut. Mit dem Lilien-Tor hat es bei dem 8:0-Schützenfest des FC Bayern jetzt nicht so recht hingehauen.

Mit ein Grund, warum der Rekordmeister an diesem Samstagnachmittag kein Gegentor kassierte, war die Rückkehr von Manuel Neuer. 350 Tage nach seinem letzten Spiel (Deutschland-Costa Rica, 4:2, WM 2022) und dem anschließenden verhängnisvollen Skitour-Ausflug kehrte „The Goat“ wieder auf den Rasen der Allianz Arena zurück.

Daher hieß es erstmals seit langer, langer Zeit vor der Pressetribüne: Koan Neuer. Fast über zehn Monate war der Bayern-Keeper DAS Thema beim Arena-Geflüster. Nun also gibt‘s über den Bayern-Keeper nur noch seriöse Geschichten und kein Gossip-Geflüster mehr. Sven Ulreich wurde im Gegenzug dafür im Übrigen nicht angeboten. Beides irgendwie schade.

Manuel Neuer kehrte gegen Darmstadt wieder auf dem Rasen zurück und wurde daher auf der Tribüne vermisst. © Imago Images/tz

Arena-Geflüster: Stress zwischen Neuer und dem Darmstadt-Keeper?

Dass es nach dem Spiel auf dem Rasen fast so aussah, als gäbe es zwischen Neuer und Darmstadt-Keeper Ärger, wurde noch in der Mixed Zone aufgeklärt. Marcel Schuhen wollte lediglich das Comeback-Trikot des Bayern-Torhüters haben.

„Das Trikot würde ich gerne selber behalten“, schilderte Manu die Situation dann ganz lieb in den Arena-Katakomben: „Hat er verstanden, war alles easy. Ich tausche immer mein Trikot, nur am heutigen Tag behalte ich es mal. Für zu Hause.“ Immerhin hat er schon eins.

Arena-Geflüster: Fan freut sich inbrünstig mit achtmaliger Bierdusche über Bayern-Treffer

Natürlich freut man sich über das Comeback von Neuer, der sofort bewies, dass er‘s noch drauf hat (tz-Note 2). Die Selfie- und Autogrammjäger vor seinem Arbeitsplatz gingen einem aber bereits beim Darmstadt-Spiel ab.

Dafür hatte ein Fan an diesem Tag erheblichen Bierdurst. Diesen brachte er ganze acht Mal voller Stolz zum Ausdruck. Genauso oft feuerte er nämlich seinen randvollen Becher in die Höhe. Und zwar genau dann, wenn der FC Bayern einen Treffer erzielte. Klasse, womit man dann auch kein Bayern-Tor mehr verpasste.

Mathys Tel mit goldigstem Auftritt – das Arena-Geflüster zum Darmstadt-Spiel

Fraglich an dieser Stelle, wie es der Mann bei all dieser Prasserei trotzdem schaffte, noch so viele Biere zu sich zu nehmen, um seinen Alkoholpegel in der zweiten Hälfte sogar noch zu steigern. Hut ab an dieser Stelle.

Trotz Neuer-Comeback, Kimmich-Rot, Kane-Wahnsinn und Müller-Maniac: Den abermals goldigsten Auftritt des Tages feierte Youngster Mathys Tel.

Mathys Tel gab nach dem Darmstadt-Spiel noch fleißig Autogramme an die Bayern-Ordner. © tz

Arena-Geflüster mit Ohrwurm vom Lilien-Song: „Olé, olé, ola...“

Dieser war nach dem Schlusspfiff als Letztes noch auf dem Platz, während alle seine Kollegen schon unter Dusche standen. Fleißig signierte der 18-Jährige diverse Bayern-Trikots von Ordnern, Fans und sonstigen Anwesenden. Dabei wurde er fast frenetisch gefeiert und verließ freudestrahlend-winkend den Rasen. Fast so als hätte er alle acht Treffer selbst erzielt.

Wahrscheinlich aber hatte er einfach nur einen Ohrwurm vom Lilien-Song. „Olé, olé, ola...“ (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak

