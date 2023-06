FC Bayern sucht doch einen Stürmer? PSG-Abschied von Mbappé immer wahrscheinlicher

Von: Christoph Klaucke

Kylian Mbappé droht Paris Saint-Germain zu verlassen. Der FC Bayern ist auf Stürmersuche und könnte ein dankbarer Abnehmer sein.

München/Paris – Kylian Mbappé hat seinem Klub Paris Saint-Germain offenbar per Brief mitgeteilt, dass er die Option auf Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags verstreichen lässt. Das berichtete am Montagabend die französische Sportzeitung L‘Équipe. Demzufolge soll der Weltklassestürmer diesen Sommer zum Verkauf stehen, um einen ablösefreien Wechsel zu verhindern. Der FC Bayern ist seit Monaten fieberhaft auf Stürmersuche. Ist Mbappé ein Kandidat für die Münchner?

Kylian Mbappé Geboren: 20. Dezember 1998 (Alter 24 Jahre), 19. Arrondissement, Paris, Frankreich Verein: Paris Saint-Germain Vertrag bis: 30.06.2024 Größte Erfolge: Weltmeister 2018, Französischer Meister und Pokalsieger

„Kylian Mbappé stellt Transfermarkt auf den Kopf“: Schlägt der FC Bayern zu?

„Kylian Mbappé hat den Transfermarkt auf den Kopf gestellt“, schrieb das spanische Sportblatt Mundo deportivo – als heißester künftiger Arbeitgeber wird Real Madrid gehandelt. Die Frage scheint nur noch, ab wann. Allerdings könnten nach den jüngsten Entwicklungen auch die Bayern hellhörig werden.

Die Bayern-Bosse um den siebenköpfigen Transferrat treffen sich am Dienstag (13. Juni) zur Lagebesprechung an der Säbener Straße. Klar, dass es bei dem Transfer-Gipfel auch um die Verpflichtung eines neuen Stürmers gehen wird.

Ob dabei auch der Name Kylian Mbappé fallen wird, ist jedoch nicht bekannt. Fakt ist aber, dass der FC Bayern laut Präsident Herbert Hainer auf seiner Stürmer-Suche „viel Geld ausgeben“ wird.

Mbappé hatte allerdings zuletzt angekündigt, dass er auch in der nächsten Saison in Paris spielen möchte. Was einen Verkauf in diesem Sommer betreffe, könne sich der Ton nun ändern, hieß es bei Le Parisien: „Denn Paris will vor allem nicht, dass er am Ende seines Vertrages ablösefrei geht.“ Die L‘Équipe schrieb auf ihrer Titelseite: „Paris verschärft den Ton.“ Zwischen Mbappé und PSG droht eine Schlammschlacht. In München dürfte man sich an die Causa Robert Lewandowski im vergangenen Sommer erinnern.

PSG-Superstar Mbappé für den FC Bayern zu teuer

Kann nun der FC Bayern Profit aus der ungeklärten Vertragssituation schlagen und mit Mbappé einen Transfer-Coup landen? Aufgrund der astronomischen Kosten für den 24-jährigen Superstar kaum vorstellbar, Mbappé würde das Gehaltsgefüge der Münchner sprengen.

Die Topverdiener der Bayern verdienen laut Sky zwischen 20 und 25 Millionen Euro brutto jährlich. Mbappé soll um die 80 Millionen Euro einstreichen, allein für seine letzte Vertragsverlängerung soll der Weltmeister bis zu 300 Millionen Euro Bonus abgesahnt haben. Dazu würde bei einem Transfer in diesem Sommer noch eine hohe Ablöse kommen.

Mbappé oder Kolo Muani: FC Bayern bekommt bei Stürmersuche Konkurrenz von Real Madrid

Mbappé könnte vielmehr bei Real Madrid die Nachfolge von Karim Benzema antreten, der nach Saudi-Arabien wechselt. Allerdings verhandelt Bayerns Wunschstürmer Randal Kolo Muani offenbar auch mit Real Madrid. Die Stürmersuche des FC Bayern könnte in diesem Transfersommer noch so einige Wendungen parat haben. (ck)