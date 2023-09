Bayern-Star lüftet Geheimnis um seinen Namen: Arena-Geflüster zum merkwürdigen CL-Abend

Von: Florian Schimak

Endlich wieder Champions League. Dennoch war die Partie des FC Bayern gegen Manchester United merkwürdig. Immerhin wurde ein Geheimnis gelüftet. Das Arena-Geflüster.

München – Endlich hat auch beim FC Bayern die Saison so richtig begonnen. Bundesliga ist für den zünftigen Fan der Roten meist nur der Radi bei der Brotzeit im Biergarten. Bier, Brezn und Obadza sind einfach die Champions League.

Arena-Geflüster zum Spiel des FC Bayern gegen Manchester United

Wie international die bayrische Landeshauptstadt derweil während des größten Volksfests der Welt auftritt, erlebte man am Mittwochabend auf dem Weg zur Allianz Arena. Dort trafen die Bayern auf Manchester United. „In Germany we call it ‚a Klassiker‘“, hört man dabei Franz Beckenbauer sagen.

Während der Kaiser wenigstens einst versuchte, deutsche Fußballkultur dem Ausland so ein kleines bisschen näherzubringen, gab sich die MVG am Mittwoch so gar keine Mühe und hoffte verzweifelt auf die Hilfsbereitschaft der Bayern-Fans. „Bitte übersetzen Sie folgende Durchsage für die Fans der Gastmannschaft“, wurde in der U-Bahn kurz vor Fröttmaning eine Durchsage gemacht: „Falls Sie den Eintritt über den Gastverein gelöst haben, steigen Sie bitte links aus. Zugang in die Arena ist nur über den Eingang ‚Gast‘ möglich.“

Frans mit „s“ und Thomas Müller bestaunen den Auftritt des FC Bayern gegen Manchester United. © IMAGO / Eibner

Arena-Geflüster: MVG zeigt sich vor CL-Klassiker von internationaler Seite

Inwiefern die im ostdeutschen Idiom vorgetragene Bitte bei den United-Fans dann auch ankam, ist leider nicht überliefert. Immerhin wurde sie zweimal durchgesagt. Einige Anhänger der Red Devils waren dann am Abend glücklicherweise doch in der Arena zu finden.

Dort bekamen sie allerdings eine wahrlich merkwürdige Partie zu sehen. Eigentlich ist die Königsklasse in der Allianz Arena immer ein Festtag – an diesem Abend aber fühlte sich Bayern-United ein wenig nach Audi Cup an. „Es war von A bis Z ein komisches Spiel“, pflichtete der Annahme auch Thomas Müller nach Spielende in der Mixed Zone bei.

Arena-Geflüster: Serge Gnabry spricht in der Mixed Zone – allerdings nur mit dem Handy

Der merkwürdige Abend zog sich nämlich auch durch die Katakomben. So wirklich sprechen wollte keiner der Bayern-Stars. Joshua Kimmich machte relativ klar deutlich, dass er heute nichts sagen werde und verwies auf Serge Gnabry, der direkt hinter ihm durch die Mixed Zone schritt.

Dieser war kurz verblüfft, spricht er doch eigentlich nie nach Spielende mit den Medien – und wandte daher ganz fuchsig den „Wichtiger-Anruf-Trick“ an und hielt sich urplötzlich das Handy ans Ohr. Sein Augenzwinkern und schelmisches Grinsen ließ darauf hindeuten, dass es sich um eine weibliche Stimme am anderen Ende der Leitung gehandelt haben muss …

Arena-Geflüster: Bayern-Youngster verrät Namensgeheimnis

Einer, der zwar nicht wirklich sprach und doch ein Geheimnis verriet, war Bayern-Youngster Frans Krätzig. Ein Kollege wollte nämlich wissen, warum sein Vorname mit „s“ und nicht, wie typisch bayrisch, mit „z“ geschrieben wird? „Meine Eltern wollte etwas besonders machen, aber ich habe keine niederländischen Wurzeln. Es hat keine besondere Bedeutung“, verriet der 20-Jährige.

Als beim Verlassen der Mixed Zone dann auch noch ein Bayern-Anhänger medizinisch versorgt werden musste (es war wohl nicht so schlimm), fand dieser wahrlich merkwürdige Abend sein stimmiges Ende. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak