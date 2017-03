Gerland im TV: "Habe immer härter als alle anderen gearbeitet"

FC Bayern München II - Prominenter Besuch für Markus Lanz. Am Donnerstagabend beehrte Hermann Gerland die Talkrunde des ZDF-Moderators. Der "Tiger" war als Gesprächspartner vor allem in seiner Rolle als Talentförderer gefragt.

Neben Gerland sind Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann, Sängerin Judith Holofernes, Journalist Claus Hecking und Autor Kester Schlenz in der Talk-Runde zu Gast. Die Diskussion wird von Moderator Lanz anfangs auf die aktuellen politischen Verwerfungen zwischen der Türkei und der Niederlande konzentriert. Eine ausführliche Stellungnahme zu dieser Thematik lässt sich Gerland nicht entlocken. "Allgemein wird in der Kabine nicht so viel über Politik gesprochen. Wir merken was da passiert und sprechen das kurz an. Mehr nicht", gibt der "Tiger" zu Protokoll.

Das FCB-Urgestein ist als Gesprächspartner dann auch mehr in seiner Rolle als Talentförderer gefragt. Angesprochen auf den Eklat um Kevin Großkreutz erinnert sich der 62-Jährige an eigene Jugendsünden. "Das hätte uns vor 40 Jahren auch passieren können. Nur damals gab es noch keine Handys", schmunzelt Gerland. Mit angeheiterten Mannschaftskollegen sei er beinahe auch einmal in einem zwielichtigen Nachtlokal an einer Rangelei beteiligt gewesen. Im Falle eines non-verbalen Meinungsaustausches wäre der renommierte Talentförderer allerdings gewappnet gewesen. "Ich bin ohne Vater in einer Bergarbeitersiedlung aufgewachsen und musste meine jüngeren Geschwister und mich schon früh verteidigen", erinnert sich der "Tiger".

Die harte und entbehrliche Jugend des Trainerfuchses ist anschließend Gesprächsthema der Runde. "Wenn die anderen an Weihnachten ein Fahrrad unter dem Christbaum hatten, bekamen wir ein Unterhemd", berichtet Gerland von einem Leben jenseits des Überflusses. Darum habe er auch schon immer härter als alle anderen gearbeitet. "Und mein Traum ist in Erfüllung gegangen: Ich habe mit 18 Jahren mein erstes Bundesliga-Spiel gemacht", sagt der 62-Jährige nicht ohne Stolz.

Dietmar Hamann erinnert sich im weiteren Verlauf an die Verdienste seines einstigen Lehrmeisters. Dass Gerland neben der sportlichen Entwicklung auch den Charakter seiner Schützlinge geformt hat, daran lässt der TV-Experte keinen Zweifel: "Er hat uns zum Teil auch erzogen. Wenn du früh schon so gut bist, kannst du dir auch mehr erlauben. Aber Fußball ist ein Mannschaftssport und du musst dich unterordnen können. Disziplin war bei ihm (Gerland, d.Red.) immer sehr gefragt." Den Respekt vor seinem Lehrmeister hat der ehemalige Spieler des FC Liverpool immer noch nicht abgelegt: "Ich würde ihm heute noch zuhören. Aber mit 16 war das natürlich noch einmal etwas anderes."

Gerland fühlt sich sichtlich geehrt, möchte das Sozialverhalten von Talenten allerdings nicht überwerten: "Wenn einer einen super Charakter hat und mit dem Ball nicht umgehen kann, dann wird das nichts."

TV-Auftritt verpasst? Hier geht´s zur Sendung.

Quelle: fussball-vorort.de