FC Bayern nimmt wohl Schalke-Juwel ins Visier

Von: Jan Oeftger

Teilen

Bei Schalke hat Assan Ouedraogo auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt soll sogar der FC Bayern den Teenager genau beobachten. Doch es gibt Konkurrenz.

München – Der FC Schalke 04 spielt eine sehr enttäuschende Zweitliga-Saison. Doch zu den Lichtblicken zählt zweifellos ein Talent aus der Knappenschmiede: Assan Ouedraogo. Der 17-Jährige stand in jedem Ligaspiel auf dem Platz und erzielte sogar schon ein Tor. Beim FC Bayern sind die Sinne geschärft. Der Rekordmeister würde Ouedraogo wohl gerne schon im Sommer verpflichten.

Assan Ouedraogo Geboren: 9. Mai 2006 (Alter 17 Jahre), Mülheim an der Ruhr Positionen: zentrales Mittelfeld, Linksaußen Aktueller Verein: FC Schalke 04 Interessenten: FC Bayern, Leverkusen, Leipzig, Brighton

FC Bayern und zwei weitere Bundesligisten wohl an Ouedraogo interessiert

Wie Sky berichtet, ist es das Ziel der Bayern, sich die Dienste Ouedraogos zu sichern, um ihn dann zunächst weiterzuverleihen. Mit RB Leipzig und Bayer Leverkusen soll es jedoch zwei Mitbewerber geben, die ebenfalls auf junge Talente setzen. Zudem zeige Brighten & Hove Albion Interesse.

Günstig zu haben ist das Talent nicht. Nach Sky-Informationen besteht eine Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer. Diese soll zwischen 15 und 20 Millionen Euro liegen und je nach Einsatzzeiten oder Toren bis zum Sommer steigen. Mit seinem 18. Geburtstag am 9. Mai wandelt sich der Fördervertrag in einen Profivertrag um.

Assan Ouedraogo ist Schalkes Lichtblick in dieser Saison. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Schalke-Talent Ouedraogo möchte in die Bundesliga

U-17-Europameister Ouedraogo würde gerne schon in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen. Sein Plan war es allerdings nicht, seinen Jugendklub dafür so schnell zu verlassen. Der zentrale Mittelfeldspieler, der auch über außen kommen kann, wollte sich mit Schalke seinen Bundesliga-Traum erfüllen. Nach dem schwachen Saisonstart der „Knappen“ ist dieses Ziel aber in weite Ferne gerückt. Gut möglich, dass dadurch andere Optionen wie unter anderem der FC Bayern infrage kommen.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Mit Manuel Neuer, der kurz vor seinem Comeback steht und Leon Goretzka hätte Ouedraogo berühmte Vorbilder, die den gleichen Weg gingen und zu Leistungsträgern in München wurden. Auch Alexander Nübel wagte den Schritt 2020, konnte sich beim Rekordmeister jedoch nicht durchsetzen. (jo)