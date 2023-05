FC Bayern vor Verkauf von Leihspieler Tillman? „Würden gerne weitere Gespräche führen“

Von: Stefan Schmid

Malik Tillman könnte auch nächste Saison noch für die Glasgow Rangers auf Torejagd gehen. © IMAGO/Colorsport

Trotz einer kürzlich zugezogenen schweren Verletzung ist man bei den Glasgow Rangers an einer Weiterverpflichtung von Bayern-Leihspieler Malik Tillman interessiert.

Glasgow/München - Auf der Suche nach möglichst hochklassiger Spielpraxis zog es Malik Tillman im vergangenen Sommer vom FC Bayern München zu den Glasgow Rangers. Sein Plan ging auf, denn so gehörte der 20-Jährige bis zu seiner Verletzung zum Stammpersonal der Rangers. Allerdings besitzt er bei den Schotten nur einen Leihvertrag, würde somit mit Ablauf der Saison an die Säbener Straße zurückkehren. Nicht zuletzt aufgrund kürzlich getätigter Äußerungen von Rangers-Trainer Michael Beale scheint ein fester Verbleib von Tillman in Glasgow aber wahrscheinlich.

Malik Tillman Geboren: 28. Mai 2002 in Nürnberg Position: Offensives Mittelfeld Leistungsdaten bei Glasgow Rangers: 43 Einsätze (12 Tore, 5 Vorlagen)

Malik Tillman von der Bayern-Bank in die Champions League

Der in Nürnberg geborene US-amerikanische Nationalspieler Malik Tillman galt beim FC Bayern spätestens seit der U19 als große Zukunftshoffnung. Gereicht für einen Stammplatz im Profi-Team hat es für ihn allerdings nie. Dazu trug auch ein im Herbst 2020 zugezogener Kreuzbandriss bei, der ihn für die gesamte weitere Saison 2020/21 außer Gefecht setzte. Erst im Dezember der folgenden Saison folgten vier Einsätze in der Bundesliga, meist blieb ihm aber die Rolle des Ersatzspielers.

Infolgedessen wünschte sich der Offensivspieler eine Luftveränderung – Hasan Salihamidzic kam den Wunsch nach und verlieh Tillman für die laufende Saison zu den Glasgow Rangers. Mit vollem Erfolg, denn in Glasgow avancierte dieser zum Stammspieler und verbuchte auch erste Einsätze in der Champions League. Es ist offensichtlich: In Schottland ist man angetan vom Youngster und so wünscht sich wohl nicht nur Trainer Michael Beale eine Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Malik Tillman lässt sich nach der schwerwiegenden Verletzung im Spiel gegen Celtic Glasgow behandeln. © IMAGO/David Young

Glasgow-Trainer schwärmt von FCB-Leihgabe Tillman

Aufgrund von Tillmans Leistungen ist es umso bitterer, dass sich dieser im Pokal-Halbfinale am 30. April gegen Celtic Glasgow (0:1) eine Kniesehnenverletzung zuzog, die ihn für den Rest der Spielzeit außer Gefecht setzt. Das bestätige Rangers-Coach Beale auf der Pressekonferenz am 5. Mai. Beale bezeichnete den Ausfall als „ein sehr trauriges Ende der Saison“ und bestätigte, dass Tillman vorerst nach München zurückgekehrt ist, um sich auch von den Mannschaftsärzten des FC Bayern untersuchen zu lassen.

Der Trainer der Schotten, der Ende November seinen Posten antrat, hält – das wurde in der Pressekonferenz klar – große Stück auf Tillman. Er sei „brillant für das Team“ und weise ein „sehr hohes Potenzial auf – so hoch wie kein anderer Spieler“ welchen Beale bei den Rangers trainiere. Selbstverständlich gebe es noch „Bereiche in seinem Spiel, die er mit seinen 20 Jahren sicherlich noch verbessern muss, aber deshalb ist er ja auch auf Leihbasis gekommen“, bescheinigt Beale dem jungen Offensivspieler noch weiteres Steigerungspotenzial.

Wegen Tillmann: Glasgow Rangers bereits in Gesprächen mit dem FC Bayern

Die Lobeshymnen des Trainers sprechen eine deutliche Sprache und so ist die Wiederholung des bereits im Dezember formulierten Wunsches, Tillman auch nächste Saison noch unter seinen Fittichen haben zu wollen, kein Wunder. Eigentlich ist dieser Unterfangen gar nicht so kompliziert, denn die Rangers besitzen eine Kaufoption für Tillman. Diese soll laut Sky bei circa 5 Millionen Pfund (ca. 5,7 Millionen Euro) liegen. Ein Betrag, den die Schotten – mit einem Blick auf vergangene Transferperioden – wohl durchaus zahlen könnten.

Dass den Verantwortlichen in Glasgow jedoch daran gelegen sein wird, den Preis zu drücken, liegt in der Natur der Sache. So bestätigt auch Beale, dass weitere „Gespräche über einen dauerhaften Vertrag“ zwischen den Vereinen im Hintergrund schon stattgefunden haben. Diese würden aber bis zum Saisonende der schottischen Liga ruhen. Ohnehin sei „die wichtigste Person Malik. Wenn er hier in Glasgow sein möchte, dann ist das etwas, worüber wir gerne weitere Gespräche führen würden.“ Und was denkt Tillman? Der bekundete schon im vergangenen Jahr seine Liebe zu den Rangers. (sch)