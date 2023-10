Erste Frust-Indizien: Deshalb muss der FC Bayern bei Sané aufpassen

Von: Florian Schimak

Teilen

Leroy Sané gehört derzeit zu den Leistungsträgern beim FC Bayern. Doch Pausen gibt‘s für ihn aktuell kaum. Auch seine Zukunft nach dieser Saison ist ungewiss.

München – Was wäre der FC Bayern in dieser Saison ohne Leroy Sané? Vermutlich ein ganzes Stück schlechter und wohl auch nicht ganz so erfolgreich.

Denn der 27-Jährige befindet sich seit Saisonbeginn in absoluter Topform, ist seit Monaten Leistungsträger. Nicht nur beim deutschen Rekordmeister, sondern auch beim DFB-Team. Auf der USA-Reise beim Bundestrainer-Debüt von Julian Nagelsmann gehörte Sané in beiden Partien zu den besten Akteuren.

Leroy Sané Geburtsdatum: 11. Januar 1996 (27 Jahre) Verein: FC Bayern München (seit 2020) Position: Rechtsaußen Marktwert: 75 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Frust-Fragezeichen bei Leroy Sané? Die Wahrheit hinter den jüngsten Auftritten

Auch im Bayern-Dress überzeugte der Flügelflitzer zuletzt wieder in Mainz (tz-Note 2) sowie Istanbul (tz-Note 3) und das, obwohl Ruhephasen oder Zeit mit der Familie aktuell ähnlich Mangelware sind wie Sonnenstunden.

Frust-Fragezeichen bei Sané? Allmählich geht der viele Reisestress an die Substanz. Wie in Mainz oder bei Galatasaray zu sehen war, wo er teils unzufrieden wirkte. Gerade für Familienmensch Sané, der auch deshalb so stark ist, weil Ehefrau Candice Brook und seine Kinder wieder in München wohnen.

Das große Problem: Thomas Tuchel hat derzeit keine Möglichkeit zu reagieren, kann aufgrund der viele Spiele und dem dünnen Kader kaum Stars schonen. Mit einem Rumpfteam von jeweils 18 Mann reiste der Bayern-Tross wenige Stunden nach dem kräftezehrenden US-Trip der DFB-Stars umgehend zuerst zum Bundesligaspiel nach Mainz und dann zur vorentscheidenden Partie in der Gruppenphase der Königsklasse in den Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park.

Leroy Sané überragte zuletzt, doch bräuchte der Bayern-Star auch mal wieder eine kleine Verschnaufpause. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Wenige Pausen, viele Reisen: Leroy Sané zuletzt viel gefordert

Natürlich beklagt sich Sané nicht über die viele Einsatzzeit beim Rekordmeister, wo er im vierten Bayern-Jahr endlich unverzichtbar zu werden scheint. Doch auch Tuchel weiß, dass selbst ein Spieler wie Sané die Form nicht halten kann, wenn er jede Partie spielen muss.

Mit Serge Gnabry fällt aktuell eine Option für die Offensive aus, um die Offensivreihe um Sané, Kingsley Coman und Jamal Musiala einmal schonen zu können. Die kommenden Partien gegen den SV Darmstadt am Samstag in der Allianz Arena und das DFB-Pokalspiel beim SV Saarbrücken am Mittwoch wären für eine mögliche Rotation prädestiniert. Hier wird wieder Tuchels Kreativität gefragt sein.

Youngster Mathys Tel glänzt zwar als Joker, aber ihn will Tuchel nicht verbrennen. Die beiden Routiniers Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting litten entweder ebenfalls unter den Nachwirkungen der USA-Reise oder waren angeschlagen. Daher waren Tuchel zuletzt mehr oder weniger die Hände gebunden.

Bayern-Trainer Tuchel begeistert von Sané: „Ganz anderes Limit“

Allerdings ist generell fraglich, ob überhaupt die Möglichkeit bestünde, selbst mit einem größeren Kader im so dicht gestaffelten Terminkalender, die Sané-Form auch noch ins kommende Jahr zu konservieren, wenn es in der Liga und Champions League an Eingemachte geht.

Tuchel befürchtet vorerst keinen Formverlust, da Sané aktuell „nicht über seine Verhältnisse“ spiele, sondern „das zeige, was er kann“, wie der Trainer vor wenigen Wochen erklärte. Der Nationalspieler könne sich „an ein Limit ausbelasten, was für andere gar nicht das Limit ist. Da hat er ein ganz anderes Limit“, so Tuchel damals. Will heißen: Sané hat ganz andere körperliche Voraussetzungen und benötigt daher weniger Pausen als andere Stars.

Leroy Sané „drohen“ noch 17 Spiele bis zur Winterpause

Der Bayern-Coach nannte Sané in diesem Zusammenhang zuletzt „körperlich eine Maschine“. Dennoch benötigen auch Maschinen eine gewisse Wartung und müssen hier und da einmal geölt werden.

Daher wird es spannend zu sehen sein, wie lange Sané diese absolute Topform noch abliefern und weiter der Unterschiedsspieler sein kann, der er momentan beim FC Bayern ist. In Liga, Pokal und Königsklasse haben die Münchner bis zur Winterpause noch 15 Partien zu absolvieren, plus zwei Länderspiele für die Nationalspieler.

Wer bleibt wie lang beim FC Bayern München? Die Vertragslaufzeiten von Kane, Kimmich, Müller und Co. Fotostrecke ansehen

Zukunft von Leroy Sané beim FC Bayern? Aktuell ungeklärt

Positiv für den FC Bayern: Aktuell hat Leroy Sané daher gar keine Zeit, sich über seine Zukunft Gedanken zu machen. Bislang ist der Verein bezüglich einer Vertragsverlängerung nämlich noch immer nicht auf ihn zugekommen.

Gleichzeitig negativ: Aktuell läuft Sanés Arbeitspapier bis 2025. Daher wollen die Bayern-Bosse möglich bald mit ihrem Leistungsträger sprechen, um dessen grundsätzliche Tendenz zu erfahren.

Aus Sicht des Rekordmeisters: Hoffentlich ist dafür dann bald einmal Zeit … (smk)