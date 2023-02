Geschenk für Balljunge: Was steckt hinter dieser Coman-Story?

Kingsley Coman schoss den FC Bayern nicht nur zum 1:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain, er sorgte auch abseits des Platzes für einen besonderen Moment.

Paris – Der FC Bayern München triumphierte am Dienstagabend im Champions League-Achtelfinalspiel gegen Paris Saint-Germain knapp mit 1:0. Glasklarer Matchwinner aufseiten des deutschen Rekordmeisters war natürlich Kingsley Coman, der in der 53. Minute den Treffer des Tages erzielt hatte. Bei seiner verletzungsbedingten Auswechslung in der 75. Minute sorgte der 26-Jährige aber noch für einen weiteren Gänsehautmoment.

Kingsley Coman Geboren am 13. Juni 1996 in Paris Größe 1,81 m Position: Flügel/Außenstürmer Bisherige Profi-Stationen: Paris Sant-Germain, Juventus Turin, FC Bayern München (seit 2015)

Bayerns Matchwinner Coman verschenkt Trikot an Balljungen

Gegen PSG bestätigte Coman, selbst in Paris geboren, erneut seine derzeit starke Verfassung und traf bereits in seinem vierten Pflichtspiel in Serie. Diesmal versenkte der französische Nationalspieler das Leder mit einem satten Volley-Schuss und verhalf seinen Farben somit zum wichtigen Auswärtserfolg. Eine Viertelstunde vor Spielende signalisierte der Torschütze indes, dass er das Spiel vorzeitig beenden müsse. Zuvor hatte sich Coman auf dem Rasen im Pariser Prinzenpark die linke Wade gehalten.

„Ich hatte an der Wade ein Problem, einen Schlag an das Sprunggelenk bekommen. Aber ich hoffe, dass es nur um ein paar Tage geht“, entwarnte der Bayern-Star bereits kurz nach dem Abpfiff bei Amazon Prime. Trotz der Blessur ließ es sich Kingsley Coman bei seiner Auswechslung nicht nehmen, einen jungen Fußball-Fan zu überraschen: Einem PSG-Balljungen, der sein Glück kaum fassen konnte, schenkte der Goalgetter sein Trikot.

Besondere Verbindung: Coman durchlief Pariser Jugend

Bei seinem Tor- und Siegesjubel verhielt sich Coman derweil zurückhaltend. Nachträglich erklärte er bei Amazon Prime: „Ja, hier ist meine Heimat. Ich bin in Paris geboren. Ich konnte deshalb nicht jubeln heute.“ Dabei hat der FCB-Profi nicht nur in der sogenannten „Stadt der Lichter“ das Licht der Welt erblickt, auch seine Fußballer-Karriere nahm hier ihren Anfang.

Zwischen 2005 und 2014 durchlief Kingsley Coman das Jugendprogramm von Paris Saint-Germain, ehe er mit gerade einmal 16 Lenzen sein erstes Senioren-Pflichtspiel für die PSG in der Ligue 1 absolvierte. Mit dem Pariser Klub gewann Coman, dessen Vater ebenfalls als großer PSG-Fan gilt, dann auch die französische Meisterschaft in den Jahren 2013 und 2014. Wenig verwunderlich also, dass Coman am Dienstag einen besonders emotionalen Abend erlebte - und sein Trikot gerne einem anderen „Kind der Stadt“ vermachte.