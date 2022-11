Ribéry vor Rückkehr zum FC Bayern: Gespräche über neuen Job

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Der FC Bayern plant offenbar eine Rückkehr von Franck Ribéry. Es soll bereits Gespräche über einen neuen Job gegeben haben.

München/Salerno – Bahnt sich da etwa eine spektakuläre Rückkehr an? Franck Ribéry ist seit seiner Zeit als Spieler eng mit dem FC Bayern verbunden.

Auch nach seinem Abschied im Jahr 2019 riss der Kontakt nie ab. Jetzt bahnt sich nach Ribérys Karriereende offenbar wieder eine Zusammenarbeit zwischen dem Franzosen und den Münchnern an.

Franck Ribéry Geboren: 7. April 1983 (Alter 39 Jahre), Boulogne-sur-Mer, Frankreich Verein: US Salernitana Spiele für den FC Bayern: 425 (124 Tore, 182 Vorlagen) Größte Erfolge: 9x Deutscher Meister, 6x DFB-Pokalsieger, 1x Champions-League-Sieger (2013)

FC Bayern: Franck Ribéry vor Rückkehr – Gespräche über Job als Klub-Botschafter

Der FC Bayern plant eine Rückhol-Aktion von Franck Ribéry an die Säbener Straße – als Klub-Botschafter. Das berichtet die Sport Bild. Demnach habe es bereits erste Gespräche mit den Verantwortlichen hinter den Kulissen gegeben.

Der 39-jährige Ex-Profi soll künftig wie andere ehemalige verdiente Spieler für den deutschen Rekordmeister arbeiten und repräsentative Aufgaben übernehmen. Ribéry, der Mitte Oktober seine aktive Karriere wegen Knieproblemen beenden musste, war bis zuletzt in der Serie A bei seinem Klub US Salernitana als einer der Co-Trainer im Einsatz.

Franck Ribéry soll vor einer Rückkehr zum FC Bayern stehen. © Giuseppe Maffia/Imago

Franck Ribéry: „Start in ein neues Kapitel“ beim FC Bayern?

Man werde ihn „bald beim Start in ein neues Kapitel wiedersehen“, kündigte Ribéry nach seinem emotionalen Karriereende an. In welcher Form ließ der Vize-Weltmeister von 2006 offen. Nun zieht es den streitbaren Franzosen offenbar wieder zurück in die alte Heimat zum FC Bayern.

Beim Bundesliga-Riesen ist es mittlerweile Usus, Ex-Profis als Klub-Botschafter an den Verein zu binden. So machte der heutige Sportvorstand Hasan Salihamidzic in dieser Rolle seine ersten Schritte als Offizieller. Die Ex-Stürmer Giovane Elber und Claudio Pizarro sind derzeit die prominentesten Beispiele als Klub-Repräsentanten.

FC Bayern: Ribéry wäre als Klub-Botschafter prädestiniert

Ribéry wäre aufgrund seiner Vergangenheit beim FC Bayern wie gemacht für den Job als Klub-Botschafter. Der frühere Flügeldribbler erlangte während seiner Zeit in München von 2007 bis 2019 Legendenstatus und gilt bei den Fans als Publikumsliebling.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Der FC Bayern selbst hat die Ribéry-Rückkehr zunächst nicht bestätigt. Zuletzt gab es jedoch auch Meldungen, Ribéry würde bei Salernitana einen Job im Management übernehmen. (ck)