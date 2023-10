Topklub zieht sich wohl zurück: Bayerns Chancen im Wirtz-Poker gestiegen?

Von: Sascha Mehr

Florian Wirtz wird immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Jetzt hat sich offenbar ein anderer Top-Klub aus dem Poker zurückgezogen.

München – Florian Wirtz befindet sich bereits früh in der Saison in Topform. Von seinem Kreuzbandriss, den er sich im März 2022 zugezogen hatte, ist nichts mehr zu spüren. Mit Bayer Leverkusen dominiert der 20-Jährige die Bundesliga und hat nach sieben Spieltagen noch immer keine Niederlage hinnehmen müssen. Die „Werkself“ steht an der Spitze der Tabelle und wird von vielen Experten als potenzieller Meisterschaftsanwärter gesehen.

Florian Wirtz Geboren: 3. Mai 2003 (Alter 20 Jahre), Pulheim Verein: Bayer Leverkusen Position: Offensives Mittelfeld

FC Bayern offenbar mit Interesse an Wirtz

Der Offensivspieler, der neben Jamal Musiala zu den Hoffnungen des deutschen Fußballs zählt, wird immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Wirtz selbst will davon aber nichts wissen: „Wir spielen bislang eine sehr gute Saison mit Leverkusen, es macht Spaß im Verein. Deswegen bin ich mit meinen Gedanken nur in Leverkusen. Ich habe noch ziemlich lange Vertrag. Deswegen brauche ich mir aktuell über meine Zukunft keine Gedanken zu machen.“

Fußball ist aber ein Tagesgeschäft und es kann manchmal ganz schnell gehen mit einem Transfer. Dass Wirtz seinen bis 30. Juni 2027 laufenden Vertrag erfüllen wird, gilt als ausgeschlossen. Die Frage ist eher, wann und zu welchem Preis Bayer Leverkusen schwach wird und seinen Star ziehen lässt. Die „Werkself“ hofft auf Interesse mehrerer Klubs, denn das könnte die Ablöse in die Höhe treiben.

Ein Verein hat sich nun aber offenbar aus dem Poker um den 20-Jährigen verabschiedet. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, ist eine Verpflichtung von Wirtz kein Thema mehr beim FC Barcelona. Der Grund ist, dass der deutsche Nationalspieler den Katalanen einfach zu teuer sei, da Leverkusen einen dreistelligen Millionenbetrag aufrufe.

FC Bayern: Wettbieten um Wirtz?

Der TV-Sender Sport1 berichtete zuletzt, dass es nach der aktuellen Saison zu einem regelrechten Wettbieten um Wirtz kommen könnte, da in dessen Vertrag keine Ausstiegsklausel verankert ist. Da mit Barcelona ein großer Klub ausgestiegen ist, erhöhen sich natürlich die Chancen des FC Bayern.

Bislang ist Kai Havertz der teuerste Abgang der Vereinsgeschichte bei Bayer Leverkusen, der 2020 für 80 Millionen Euro zum FC Chelsea wechselte. Wirtz wird diesen Betrag voraussichtlich übertreffen. (smr)