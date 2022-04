FC Bayern trauert: Edelfan „Buschmann“ stirbt in Katar

Von: Marius Epp

Teilen

Der FC Bayern trauert um seinen treuen Fan Michael Zeman. © Bernd Feil/M.i.S.

Der FC Bayern hat einen seiner legendärsten Fans verloren. „Buschmann“ ist Medienberichten zufolge in Katar an einem Herzinfarkt gestorben.

Doha - Ihm war kein Weg zu weit: Kultfan Michael Zeman begleitete den FC Bayern seit Jahrzehnten als einer der treusten Fans - jetzt ist er überraschend verstorben. Wie unter anderem Bild und RTL berichten, erlitt der 57-jährige Anhänger auf dem Weg zur Auslosung der WM in Katar einen Herzinfarkt.

Zeman war als „Superfan“ zur feierlichen WM-Auslosung am 1. April eingeladen worden. Kurz nachdem sein Flieger gelandet war, habe ein Freund das letzte Lebenszeichen auf WhatsApp von ihm bekommen. „Der Herzinfarkt muss auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel passiert sein“, zitiert die Bild den Bekannten des Verstorbenen.

FC Bayern trauert um Kultfan Michael „Buschi“ Zeman

In den sozialen Medien nahmen zahlreiche Fußball-Fans Anteil, auch der FC Bayern reagierte mit einer Trauermitteilung auf den Tod seines wohl größten Fans. „Mit großer Bestürzung hat der FC Bayern vom Tod seines langjährigen Fans Michael Zeman, unter den Anhängern des Rekordmeisters besser bekannt als ‚Buschmann‘, erfahren“, heißt es.

Präsident Herbert Hainer nahm persönlich Abschied: „Er trug den FC Bayern im Herzen - und in die Welt hinaus, denn er war mit unseren Anhängern rund um den Globus eng verbunden. In ihm verlieren wir einen ganz besonderen Menschen, den wir immer in unserer Erinnerung behalten werden.“

FC Bayern: Fan-Ikone „Buschmann“ gestorben - sein Outfit war legendär

Seit 1987 folgte „Buschi“ seinem Herzensverein von seiner Heimat Erftstadt aus auf Schritt und Tritt. Sein markantes Outfit war nicht zu übersehen: Stets trug er eine Kutte mit über 100 Aufnähern, eine Hose mit 80 Aufnähern, 40 Schals und einen 3,5 Meter langen Schal um den Hals. Hut, Socken und Schuhe selbstverständlich auch im Bayern-Stil.

Zeman hatte keine Vorerkrankungen und war lange Reisen ins Ausland eigentlich gewohnt. Hainer bezeichnete ihn als „Fan, der unseren Verein über viele Jahrzehnte durch alle Höhen und Tiefen treu begleitet hat. Unser herzliches Beileid gilt seinen Angehörigen und Freunden.“

Noch vor wenigen Wochen hatte sich Zeman gemeinsam mit Giovane Elber impfen lassen. Vor einigen Tagen trauerte der FC Bayern um einen langjährigen ZDF-Sportchef. (epp)