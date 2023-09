Bayern-Talent verpennt Sitzung und wird aus Kader gestrichen

Von: Christoph Klaucke

Bayern-Leihgabe Malik Tillmann verschläft die Eredivisie-Partie seines Klubs PSV Eindhoven. Das FCB-Talent wurde aus dem Kader gestrichen.

Eindhoven – Das wird den Bayern-Bossen gar nicht gefallen. FCB-Talent Malik Tillman, ausgeliehen an die PSV Eindhoven, hat verschlafen und wurde vom Trainer kurzerhand aus dem Kader geworfen. Keine guten Voraussetzungen, um es womöglich eines Tages beim FC Bayern zu schaffen.

Malik Tillman Geboren: 28. Mai 2002 (Alter 21 Jahre), Nürnberg Bisherige Vereine im Profibereich: FC Bayern München, Glasgow Rangers (Leihe), PSV Eindhoven (Leihe) Vertrag beim FC Bayern bis: 30.06.2026

Bayern-Leihgabe Malik Tillman hat die Partie seines Klubs PSV Eindhoven verschlafen. © Van Steen/Imago

Bayern-Plan mit Tillman geht überhaupt nicht auf

Tillman war erst im Sommer auf Leihbasis von München nach Eindhoven gewechselt. In der Niederlande soll der 21-Jährige weiter reifen und Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln.

Der Plan geht bislang aber überhaupt nicht auf. Tillman ist beim Vizemeister unter Trainer Peter Bosz nur Ersatz und kommt auf drei Kurzeinsätze. Bei seinem einzigen Spiel in der Eredivisie, dem 4:0 in Waalwijk, erzielte der Offensivspieler immerhin direkt den 4:0-Endstand. In der vergangenen Saison kam Tillman für die Glasgow Rangers noch auf 43 Partien und zwölf Tore – und wurde als bester Jungprofi der Saison ausgezeichnet. Die Undiszipliniertheit dürfte seine Einsatzchancen noch einmal verschlechtert haben.

Tillman verschläft Auswärtsfahrt und muss zu Hause bleiben

Weil er nicht rechtzeitig aus dem Bett gekommen ist, hat Bayern-Leihgabe Tillman das Auswärtsspiel der PSV Eindhoven bei Almere City verpasst. Der gebürtige Nürnberger habe verschlafen, begründete PSV-Coach Bosz das Fehlen von Tillman im Kader für das Spiel am Samstagabend.

„Er hat verschlafen und dann habe ich ihn zu Hause gelassen. Er wollte noch kommen, aber das war nicht mehr nötig. Er wird morgen zum Training kommen“, sagte der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen nach dem Spiel in der Mixed Zone.

Kurios: Die Partie war am Samstag für 20 Uhr angesetzt. Von Eindhoven sind es knapp 130 Kilometer nach Almere, gut 90 Minuten mit dem Mannschaftsbus.

Trotzdem brachte es Tillman fertig, die Sitzung vor dem Spiel zu verpassen. Für Fußballer ist es nicht ungewöhnlich, am Spieltag noch einen Mittagsschlaf einzulegen, um abends auf dem Rasen hellwach zu sein. Möglicherweise hatte Tillman den Wecker nicht gestellt.

Eindhoven gewinnt auch ohne Bayern-Talent Tillman und ist Tabellenführer

Gut aus Tillmans Sicht: Seine Teamkollegen gewannen in Almere auch ohne den Langschläfer mit 4:0 und thronen nach fünf Siegen aus fünf Spielen an der Tabellenspitze, sein Fauxpas blieb somit ohne Konsequenzen für die Mannschaft. Allerdings dürfte es Tillman nun noch schwerer haben, seinen Platz im Team zu finden.

Tillman, der für den FC Bayern in sieben Pflichtspielen einen Treffer erzielen konnte, besitzt in München noch einen Vertrag bis 2026 und würde nach aktuellem Stand im kommenden Sommer zum deutschen Rekordmeister zurückkehren. Dann hätte er wieder die Möglichkeit, am Wiesn-Besuch des FC Bayern teilzunehmen. (ck)