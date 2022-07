Nächster Millionen-Gewinn für den FC Bayern: Brazzo verkauft weiteren Transfer-Flop

Von: Patrick Freiwah

Der FC Bayern München freut sich über die nächsten Millionen: Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat Transfer-Flop Omar Richards verkauft.

Update vom 11. Juli: Alles klar mit Nottingham Forest! Der FC Bayern München verkauft Omar Richards in die Premier League.

Bayern München: Verteidiger Richards vor Nottingham-Wechsel

Erstmeldung vom 7. Juli: München - Im Sommer 2021 sicherte sich der FC Bayern die Dienste von Außenverteidiger Omar Richards. Der nun 24-Jährige kam vom FC Reading aus der zweiten englischen Liga nach München und spielte in der abgelaufenen Meistersaison eine Art Backup für Alphonso Davies. Trotz dessen längerer Verletzung kam der Brite jedoch kaum zur Geltung, verbuchte insgesamt 17 Pflichtspieleinsätze für die Münchner.

Nach einer Saison steht Richards offenbar vor einer Rückkehr in die Heimat. Wie britische Medien verkünden, plane Nottingham Forrest die Transfers von zwei Verstärkungen für die Flügelpositionen. Einer davon soll der FCB-Profi sein, der beim deutschen Rekordmeister nur die „zweite Geige“ spielt.

FC Bayern vor Verkauf von Omar Richards - 10 Millionen Euro winken

Bei dem zweiten Akteur handelt es sich übrigens um Liverpools Neco Williams (21). Der soll angeblich für 20 Millionen Euro die „Reds“ in Richtung Nottingham verlassen.

Wenn die Berichte stimmen, würde auch der FC Bayern mit dem Verkauf von Omar Richards ein ziemlich gutes Geschäft machen: Im vergangenen Sommer kam der Linksverteidiger ablösefrei an die Isar, nun winkt eine Ablösesumme in Höhe von 10 Millionen Euro. Eine Einigung zwischen den Klubs sei angeblich bereits vollzogen. Dazu verliert Bayern München einen Offensivspieler, den es offenbar zu Juventus Turin oder den FC Barcelona zieht.

FC Bayern München: Omar Richards vor Wechsel in die Heimat

Damit bliebe dem FC-Bayern-Kader für die neue Spielzeit 2022/23 lediglich ein Richards erhalten: Namensvetter Chris ist US-Amerikaner und spielte zuletzt leihweise für die TSG Hoffenheim. Nun steht der 22-Jährige wieder in Diensten der Münchner.

Am Mittwoch hatte Nottingham, das als Aufsteiger in der Premier League an den Start geht, einen weiteren Bundesliga-Akteur verpflichtet. Der Mainzer Moussa Niakhate verlässt die Rheinhessen und hält künftig die Verteidigung des Aufsteigers dicht. (PF)