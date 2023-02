„Drei Punkte in der Tasche“

Der FC Bayern München trifft im Champions-League-Achtelfinale auf Paris Saint-Germain. PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma sorgt vorab ungewollt für Schlagzeilen.

Paris - Der Countdown läuft: Am 14. Februar erwartet Paris Saint-Germain den FC Bayern München zum Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals. Es kommt also schon ganz früh zur Neuauflage des Endspiels von 2020. Vor dem Giganten-Duell in der Königsklasse sorgt nicht nur FCB-Torhüter Manuel Neuer für Schlagzeilen - auch sein Pendant Gianluigi Donnarumma steht im Fokus.

Gianluigi „Gigio“ Donnarumma Geboren: 25. Februar 1999 (Alter: 23 Jahre), Castellammare di Stabia, Italien Torwart Vertrag bei Paris Saint-Germain bis: 30. Juni 2026 Marktwert: 50 Millionen Euro

Twitter-Panne um PSG-Star Donnarumma: Warum feiert er hier den Bayern-Sieg?

Nun hat der Italiener, der mit Paris am Samstag einen 2:1-Sieg gegen Toulouse feierte, aber nicht in einem Interview gegen seine Bosse ausgeteilt. Viel mehr erheitert eine Twitter-Panne die Fans beider Lager. Was war passiert? Auf Donnarummas Account war am Sonntag ein Post erschienen, den man als PSG-Fan wohl überhaupt nicht gerne gesehen hat.

„Three points in the bag“ - „Drei Punkte in der Tasche“ lautete die Botschaft, die mit drei Bildern vom Bayern-Sieg gegen Wolfsburg garniert wurde.

Donnarumma-Panne auf Twitter: Jubelnde Bayern auf dem Account von Paris-Keeper

Was war da denn bitte los? Warum feiert der Pariser Torhüter den kommenden CL-Gegner ab? Nun ist es nicht so, dass Donnarumma, der 2021 mit Italien Europameister wurde, schon auf dem Sprung ist, um möglicherweise den in der Kritik stehenden Neuer zu beerben.

Nein, die Erklärung für den seltsamen Bayern-Beitrag des Parisers ist ebenso kurios wie einfach: Er und Matthijs de Ligt werden von derselben Social-Media-Agentur vertreten. Die Hauptaufgabe: Beiträge auf den Kanälen der betreuten Stars posten. Am Sonntagabend waren dann wohl einfach nur die Accounts vertauscht worden. So erschienen unter Donnarummas Namen kurzzeitig die Bayern-Bilder.

Twitter-Account von PSG-Keeper Donnarumma mit dem von Bayern-Star de Ligt vertauscht

Der Beitrag wurde schnell wieder gelöscht. Aber natürlich löste er Diskussionen unter den Fans aus, die ihn bereits gesehen hatten. Immer wieder fragten die Anhänger, warum auf dem Account jubelnde Bayern zu sehen sind. Die Antwort auf die Frage gaben andere Nutzer: „De Ligt und Donnarumma haben denselben Social-Media-Manager. Sie hatten die Konten verwechselt.“

Solche Pannen sind selten, es gibt sie aber immer wieder - was bei den Anhängern natürlich für Verwirrung und später Erheiterung sorgt. So oder so: Donnarumma und de Ligt werden für ihr Treffen am 14. Februar schon mindestens ein Gesprächsthema haben. Ob PSG-Superstar Kylian Mbappé dann mitwirken kann? Bayern-Trainer Julian Nagelsmann glaubt nicht an einen Ausfall des Franzosen. (akl)

