DFB-Spielerin Giulia Gwinn liebt vereinslosen Torwart – nun sucht er einen neuen Klub im Süden

Die Nationalspielerin Giulia Gwinn vom FC Bayern führt seit Jahren eine Fernbeziehung mit dem Torhüter Constantin Frommann. Dieser sucht nun einen neuen Verein.

München - Am Donnerstag bezwang die Frauen-Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale das Team aus Österreich mit 2:0. Während FC-Bayern-Verteidigerin Giulia Gwinn dafür sorgte, dass die DFB-Elf zum vierten Mal in Folge ohne Gegentor blieb, ist ihr Freund auf Jobsuche. Die 23-Jährige ist seit einigen Jahren mit dem Fußballtorhüter Constantin Frommann zusammen, dieser ist seit seinem Vertragsende beim Drittligisten SV Meppen vereinslos. Nun hält sich der Freund von Instagram-Star Gwinn bei einem Zweitligisten fit.

Giulia Gwinn Geboren: 02. Juli 1999 in Ailingen Position: Rechte Verteidigerin, Rechtes Mittelfeld Klub: FC Bayern München Länderspiele: 31 (3 Tore)

Giulia Gwinn und Constantin Frommann: Fußballer-Paar lernte sich beim SC Freiburg kennen

Gwinn war von 2015 bis 2019 für den SC Freiburg aktiv, für den sie insgesamt 71 Pflichtspiele bestritt und in der Bundesliga debütierte. In dieser Zeit lernte sie Frommann kennen, der von 2010 bis 2019 für die Breisgauer auflief, jedoch nicht über das Reserveteam hinaus kam. Der 24-Jährige spielte im Anschluss für die SG Sonnenhof Großaspach, für den er jedoch nur achtmal in der 3. Liga zwischen den Pfosten stand. Die letzten zwei Spielzeiten verbrachte er als Ersatzkeeper beim Drittligisten SV Meppen, für den er nur zwei Spiele absolvierte.

Nun lief Frommanns Vertrag bei den Emsländern aus, weshalb er sich nun nach einem neuen Klub umsieht. Derzeit hält sich der Badener beim Zweitligisten Karlsruher SC fit, auch am Trainingslager des Traditionsklubs nahm er als Gastspieler teil. Dabei hinterließ er dem Klub zufolge einen „guten Eindruck“. Nun hofft der Gewinner der U17-Fritz-Walter-Medaille auf eine neue Anstellung – im Idealfall im Süden Deutschlands, um seiner Freundin Giulia so nah wie möglich zu sein.

Giulia Gwinn über ihre Fernbeziehung mit Constantin Frommann: „Ich war richtig erschrocken“

Für Gwinn waren die letzten zwei Jahre alles andere als einfach. Meppen liegt etwa 600 Kilometer Luftlinie von der bayerischen Landeshauptstadt entfernt, was die Fernbeziehung auf die Probestellte. „Ich kann mich noch daran erinnern, als er mir sagte, dass er nach Meppen geht. Ich wusste erst gar nicht, wo das liegt. Ich war richtig erschrocken, dass es fast Holland war“, meinte die Nationalspielerin kürzlich zu Bild. Nun hoffen beide auf ein gutes Ende, sowohl bei der Europameisterschaft als auch bei der Vereinssuche. (ajr)