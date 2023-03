„Gerne mehr davon“: Giulia Gwinn und Thomas Müller zeigen sich gemeinsam auf Instagram

FCB-Quiz der beiden Bayern-Stars

Giulia Gwinn und Thomas Müller sind die Gesichter des FC Bayern. Nun zeigen sich bei FCB-Stars gemeinsam auf Instagram.

München – Was haben Giulia Gwinn und Thomas Müller gemeinsam? Richtig, sie spielen für den FC Bayern München. Außerdem sind die beiden die Gesichter ihrer Teams.

Auf der einen Seite der redselige und schlitzohrige Ur-Bayer Müller, der seit seiner Jugend das FCB-Trikot trägt und seit 2009 schon unzählige Rekorde in der Allianz Arena gebrochen hat. Bei den Frauen ist Gwinn sportlich zwar noch nicht auf dem Müller-Level, in Sachen Beliebtheit steht die 23-Jährige dem Weltmeister von 2014 aber in nichts nach.

Name: Giulia Gwinn Geburtstag: 2. Juli 1999 (23 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Rechtsverteidigerin Länderspiele (Tore): 33 (3)

Giulia Gwinn und Thomas Müller beim Bayern-Quiz vor dem Champions-League-Kracher

Daher ist es ein cleverer Schachzug des FC Bayern, die beiden Aushängeschilder vor dem Kracher in der Women‘s Champions League am Dienstagabend gegen den FC Arsenal gemeinsam in einem Video zu zeigen. Gwinn und Müller stehen sich dabei in einem Bayern-Quiz gegenüber.

Wobei gegenüberstehen wohl etwas zu hoch gegriffen ist. Es erinnert viel mehr an ein klassisches Hochzeitsspiel, bei dem das frisch verheiratete Paar mit dem Rücken zueinander sitzend Fragen beantworten muss.

+ Thomas Müller und Giulia Gwinn (r.) hatten beim Bayern-Quiz sichtlich Spaß. © IMAGO / MIS / /Screenshot Instagram/ @fcbayernfrauen/ hartenfelser

Fans feiern Auftritt von Giulia Gwinn und Thomas Müller auf Instagram

Das Video, das der Rekordmeister auf Instagram zeigte, macht mächtig Laune. Beide Sympathieträger hatten bei dem Quiz auch ihre helle Freude und lachten ein ums andere Mal herzlich drauflos.

Viele Fans zeigten sich unter dem Instagram-Video angetan vom Auftritt der beiden. Ein User forderte gar: „Gerne mehr davon“. Andere sprachen von „zwei Bayern-Legenden“, die in dem Post zum Quiz zu sehen seien.

Giulia Gwinn und Thomas Müller beweisen fast immer Einigkeit beim Bayern-Quiz

Bei der ersten Frage ging es darum, welches Trikot Gwinn und Müller schöner finden. Das rote Heim-Shirt oder das Champions-League-Outfit? Beide entschieden sich für das Königsklassen-Dress.

Anschließend ging es für die beiden Bayern-Stars um ihre Präferenz des Heimspiels in der Champions League. Zuerst zu Hause oder erst auswärts? Beide entschieden sich für das Auswärtsspiel zu Beginn. Während die Männer bei ihrem Aufeinandertreffen mit Manchester City dieses Glück zuteil wird, müssen die Frauen am Dienstagabend gegen Arsenal (18.45 Uhr) zunächst daheim ran.

Klar, dass Angreifer Müller bei der nächsten Frage die 1 hochhielt. Das entscheidende Tor schießen oder es verhindern, wollte der FC Bayern wissen. Abwehrspieler Gwinn überraschte und outete sich auch als verkappte Torjägerin – sie griff auch zur 1.

FC-Bayern-Quiz: Thomas Müller und Giulia Gwinn lachen sich bei einer Frage kaputt

Bei der nächsten Frage bewiesen die beiden dann aber erstmals Uneinigkeit. Während Müller nämlich die früheren Anstoßzeiten bevorzugt, entschied sich Gwinn für die späteren.

Dann wurde das Quiz aber kurios – und dabei wurde herzlich gelacht. Bei der Frage, ob sich Gwinn und Müller eher ausländische oder deutsche Gegner in der Champions League wünschten, hoben beide Bayern-Stars einfach beide Schilder hoch. Vor allem Gwinn fand dies sichtlich witzig.

Zu guter Letzt kündigten die beiden Star-Kicker an, die Partie lieber in der Allianz Arena zu verfolgen. Bei Müller ist dies ein toller Support, für Gwinn hingegen bitter. Die Rechtsverteidigerin ist zum Zuschauen verdammt, da sie sich im vergangenen Herbst das Kreuzband riss und seitdem ausfällt. Inzwischen arbeitet Gwinn zwar hart an ihrer Rückkehr, ob es aber mit einem Comeback noch in dieser Saison klappt, bleibt abzuwarten. (smk)

Rubriklistenbild: © IMAGO / MIS / /Screenshot Instagram/ @fcbayernfrauen/ hartenfelser