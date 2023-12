Giulia Gwinn unterläuft Hosen-Malheur am Spielfeldrand

Von: Christian Németh

In der hektischen Vorweihnachtszeit kann man schon mal etwas vergessen. Frag nach bei Bayern-Star Giulia Gwinn, die sich eine Hosen-Panne leistete.

München – Klar ist: Für augenzwinkernden Gesprächsstoff in der Kabine des FC Bayern München dürfte nach dem 1:1-Remis im Frauen-Bundesliga-Derby gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg gesorgt gewesen sein. Die Münchenerinnen hatten sich im Titelkampf ergebnistechnisch natürlich etwas mehr erhofft, aber eine Spielerin des FCB hatte zwischenzeitlich ganz andere Sorgen – und musste sich auf die Suche nach ihrer Hose begeben.

Giulia Gwinn Geboren: 2. Juli 1999 in Ailingen Verein: FC Bayern München Position: Rechtsverteidigerin Länderspiele (Tore): 39 (6) [Stand: Dezember 2023]

Giulia Gwinns Hosen-Malheur am Spielfeldrand

Was war geschehen? Bayerns Giulia Gwinn stand in der 61. Minute am Spielfeldrand, quasi fertig zur Einwechslung. Trikot: passt! Schuhe: passen auch! Doch dann beschäftigt sich die 39-fache deutsche Nationalspielerin mit ihrer Hose und bemerkt nach einem schnellen Blick unter ihre lange Trainingshose, wie Aufnahmen von BR24 auf Instagram zeigen: hier passt wohl was gar nicht! Nachfolgend sieht man Gwinn eilends in die Kabine sprinten, um sich mit den vergessenen Shorts auszurüsten.

Kurze Zeit später ist die FCB-Defensivspezialistin dann aber tatsächlich in vorgegebener Montur am Start, muss allerdings nur knapp zehn Zeigerumdrehungen nach ihrer Einwechslung den Ausgleich durch Nürnbergs Medina Dešić, die vom Punkt aus zum 1:1-Endstand traf, miterleben. Zwar rannte die Münchener Elf in der Schlussphase der Partie noch einmal mächtig an, sogar Gwinn hatte in der 83. den Ausgleich auf dem Fuß – am Ende blieb der FC Bayern aber ohne Fortune.

Bittere Bayern-Niederlage im Titelkampf

Während der Bundesliga-Titelverteidiger aus Bayern somit vielleicht noch sehr wichtige Punkte im Ringen um die Meisterschaft liegen ließ, triumphierte der neue Tabellenerste VfL Wolfsburg analog mit 1:0 gegen Werder Bremen. Nürnberg hingegen freute sich über das zweite Folgespiel ohne Niederlage und verbringt die Weihnachtsferien auf dem vorletzten Platz im Klassement.

Bei aller Enttäuschung über die Punkteteilung gegen den Nürnberger Liganeuling dürfte die nicht alltägliche, dafür aber nur allzu menschliche Einwechsel-Szene von Giulia Gwinn ihren Kameradinnen und vielleicht auch ihr selbst ein kleines Schmunzeln auf die Lippen gezaubert haben. In der Liga geht es für die Bayern erst wieder ab dem 28. Januar gegen die TSG Hoffenheim weiter. (chnnn)