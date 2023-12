Giulia Gwinn antwortet bei Frage nach Lieblingspizza überraschend

Von: Korbinian Kothny

Giulia Gwinn und Laura Freigang treten gemeinsam in einem DFB-Video-Format auf. Beide Nationalspielerinnen überraschen dabei mit einigen Antworten.

Rostock – Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht unter Druck. Beim Nations-League-Spiel am Freitag gegen Dänemark muss das DFB-Team mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen, um weiter gute Chancen auf die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris zu haben.

Gwinn und Freigang zeigen sich in DFB-Video-Format entspannt

Interimsbundestrainer Horst Hrubesch zeigte sich im Vorfeld der Partie trotzdem gelassen. „Ich meine, was ist Druck?“, fragte der 72-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Dänemark-Spiel. Und auch die Spielerinnen selbst wirken vor dem entscheidenden Spiel nicht allzu verkrampft.

Zumindest machten Giulia Gwinn und Laura Freigang einen entspannten Eindruck beim Video-Dreh „Eine muss weg“, das der DFB am Donnerstag auf seinen sozialen Medien hochlud. Das Format an sich ist einfach erklärt: Die zwei Spielerinnen, in dem Fall Gwinn und Freigang, bekommen zu einer Frage drei Auswahlmöglichkeiten, von denen „eine weg muss“.

Giulia Gwinn und Laura Freigang zeigen sich zusammen bei einem Videodreh. © IMAGO / ActionPictures / YouTube @ DFB

Giulia Gwinn antwortet bei Frage nach Lieblingspizza überraschend

Als sich die beiden entscheiden müssen, ob sie eher auf Pizza, Burger oder Pancakes verzichten würden, ist für Gwinn und Freigang schnell klar, dass Burger und Pizza bleiben müssen. Anschließend werden die Beiden auch noch nach ihrer Lieblingspizza gefragt. Während es Freigang mit Margherita oder Diavola eher klassisch hält, überrascht Gwinn mit ihrer Wahl dann doch ein bisschen. Die 24-Jährige verrät, dass Trüffelpizza ihr absoluter Favorit ist.

Kurios wird es auch noch an späterer Stelle, als beide gefragt werden, welche Sprache sie beim Lernen am ehesten streichen würden: Lettisch, Schwyzerdütsch oder Japanisch?

DFB-Star überrascht mit perfektem Schwyzerdütsch

Kaum ist die Frage gestellt, antwortet Freigang ein paar Sätze in perfektem Schwyzerdütsch und beweist ihre ungeahnten Fähigkeiten. Die Offensivspielerin ist gebürtige Kielerin und spielt seit 2018 für Eintracht Frankfurt. „Ich hab darauf gewartet, dass ich das irgendwann benutzen kann und das war der Moment“, scherzt Freigang sichtlich amüsiert.

In ihr „Hopp Schwiiz“ steigt dann auch Gwinn, die ihre Fans erst kürzlich mit neuem Look überrascht hat, mit Dialekt ein. Dem Bayern-Star dürfte das Schwyzerdütsch zumindest auch geläufig sein. Die 24-Jährige ist am Bodensee, nur unweit der Schweiz geboren und aufgewachsen. Am Ende streichen die beiden Lettisch. Gegen Dänemark wird Gwinn und Freigang aber wohl keine der drei Sprachen helfen. (kk)