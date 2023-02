Sané-Angewohnheit wieder da: Bosse wohl hellhörig, Bayern-Kollegen sollen schon witzeln

Von: Antonio José Riether

Leroy Sané sorgte in letzter Zeit mit einer schlechten Angewohnheit wieder für Aufsehen, bereits in der Vergangenheit eckte der Bayern-Profi oftmals an.

München – Insgesamt 27 Bundesliga-Profis stehen beim FC Bayern unter Vertrag. Professionalität ist bei jedem einzelnen die Mindestanforderung für den Job als Fußballer beim deutschen Rekordmeister, was die meisten Spieler verinnerlicht haben. Einer scheint es allerdings nicht so genau zu nehmen. Leroy Sané verspätete sich offenbar beim Abschlusstraining vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach – und das nicht zum ersten Mal.

Leroy Sané Geboren: 11. Januar 1996 in Essen Beim FC Bayern seit: Juli 2020 Profi-Stationen: FC Schalke 04, Manchester City Länderspiele: 50 (10 Tore)

Leroy Sané verspätet sich beim Gladbach-Abschlusstraining – und das nicht zum ersten Mal

Nach dem 1:0-Hinspielsieg im Champions-League-Achtelfinale bei Paris Saint-Germain steht der FC Bayern vor der nächsten schweren Aufgabe. Am Samstagnachmittag gastiert der Rekordmeister bei Angstgegner Borussia Mönchengladbach, gegen den zuletzt viermal in Folge keinen Sieg gelang. Am Freitagnachmittag fand um 14 Uhr das Abschlusstraining am Trainingsgelände statt, eine Stunde vor Beginn müssen die Profis eigentlich an der Säbener Straße sein.

Das gelang am Freitag jedoch nicht allen, Leroy Sané verspätete sich – und das zum wiederholten Male. Der Nationalspieler fuhr mit seinem Audi e-Tron GT RS am Vereinsgelände vor, allerdings sechs Minuten zu spät, wie aus einem Bericht von Bild hervorgeht. Bereits am vergangenen Sonntag soll der 27-Jährige mit Verspätung zur Mannschaft gestoßen sein, neun Minuten sollen es da gewesen sein.

Nationalspieler Leroy Sané hat es offenbar nicht so mit der Pünktlichkeit. © Frank Hoermann/imago

FC Bayern: Verspätungen von Leroy Sané sorgen bereits für interne Witze

Dass Sané einen Hang zum Zuspätkommen hat, ist beim FC Bayern bereits länger bekannt, dem Bericht nach soll der gebürtige Essener fast immer als Letzter ankommen. Bild zufolge werden innerhalb der Mannschaft sogar schon Witze über die Unpünktlichkeit des Offensivspielers gerissen.

Gefallen dürfte dies der Vereinsführung wohl nicht, immerhin investierten die Münchner im Sommer 2020 alleine in Sanés Ablöse knapp 50 Millionen Euro. Dass vom ehemaligen Manchester-City-Star im Gegenzug professionelles Verhalten eingefordert wird, versteht sich da von selbst. Wie Bild weiter berichtet, soll die Angelegenheit nun sogar bis in die Chefetage vorgedrungen sein.

FC Bayern: Sané fällt trotz sinkender Leistungskurve mit Unpünktlichkeit auf

Auch Trainer Julian Nagelsmann dürften Sanés Verzögerungen missfallen. Bekanntermaßen drückt der Landsberger bei seinen Stars gerne mal ein Auge zu, wenn diese auch ihre Leistung bringen. Bei Sané geht die Leistungskurve aber seit Wochen nach unten, gegen Paris Saint-Germain erhielt er etwa die schlechteste Bewertung aller Bayern-Akteure. Auch beim letzten Bundesliga-Auftritt gegen Bochum machte Sané kein gutes Spiel und machte lediglich mit einer Frust-Auswechslung auf sich aufmerksam.

In der Hinrunde war Sané noch einer der Leistungsträger und zeigte dies auch in Form von Toren und Vorlagen, seit dem Jahreswechsel gelang ihm dagegen nur ein Treffer beim 1:1-Remis gegen Frankfurt. Trotz seiner jüngsten Verspätung wird Sané vermutlich auch in Gladbach wieder von Beginn an auflaufen, was aber an der Verletzung von Kingsley Coman liegen dürfte.

Leroy Sané ist kein Einzeltäter: Schon bei seinem ersten Bayern-Training war er zu spät

Dass Sané nicht der Pünktlichste ist, ist bereits seit Jahren bekannt. Schon in der Nationalmannschaft schaffte er es unter Jogi Löw, verspätet zu den Trainingseinheiten zu erscheinen. Selbst bei seiner allerersten Einheit nach seinem Wechsel zum FC Bayern war er der Letzte am Trainingsplatz. Nun scheint er wieder in alte Muster zu verfallen. Für die Zukunft sollte sich der DFB-Star vielleicht ein paar Minuten mehr einplanen, ehe die Witze seiner Teamkollegen in Lästerei ausarten. (ajr)