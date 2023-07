FC Bayern müht sich zu Testspiel-Sieg – Tuchel-Elf vor dem Tor erschreckend harmlos

Von: Marius Epp

Joshua Kimmich gibt beim FC Bayern im Mittelfeld den Ton an. © IMAGO/ATSUSHI TOKUMARU

Eine müde Bayern-Elf kann das Testspiel gegen Kawasaki Frontale knapp für sich entscheiden. Kim debütiert, Tel wirbelt glücklos, Stanisic trifft.

Testspiel: FC Bayern München - Kawasaki Frontale | 1:0

- | 1:0 Stanisic erlöst den FC Bayern : Treffer nach schönem Doppelpass mit Gravenberch

erlöst den : Treffer nach schönem Doppelpass mit Gravenberch Freude aufs Debüt: Bayern-Neuzugang Kim lief zum ersten Mal auf

lief zum ersten Mal auf Das Testspiel des FC Bayern gegen den japanischen Erstligisten zum Nachlesen im Ticker.

FC Bayern München - Kawasaki Frontale 1:0 (0:0)

Aufstellung FC Bayern 1. Halbzeit Sommer - Mazraoui, Kim, Pavard, Davies - Kimmich, Laimer - Gnabry, Musiala, Sané - Tel Aufstellung FC Bayern 2. Halbzeit Sommer - Stanisic, Upamecano, de Ligt, Krätzig - Goretzka, Pavlovic - Sarr, Gravenberch, Coman - Tel (61. Ibrahimovic) Aufstellung Kawasaki Frontale: Jung (46. Kamifukumoto) - Yamane (46. Yamamura), Takai, Ominami, Sasaki - Wakizaka (18. Seko), Schmidt, Tachibanada - Segawa (46. Yamada), Kobayashi (46. Damiao), Miyashiro (46. Tono) Tore: 1:0 Stanisic (58.)

Fazit zum Test-Kick: Die harte Saisonvorbereitung steckt den Bayern-Stars mächtig in den Knochen. Vor allem vor dem Tor präsentierte sich der Rekordmeister gegen Kawasaki Frontale erschreckend harmlos. Mit einer durchwachsenen Leistung beschließen die Münchner ihren Aufenthalt in Tokio, am Sonntag geht es weiter nach Singapur, wo am Mittwoch Jürgen Klopp und der FC Liverpool warten.

SCHLUSSPFIFF! Der FC Bayern gewinnt sein Vorbereitungsspiel gegen Kawasaki Frontale knapp mit 1:0.

90. Minuten: Auch Gravenberch scheitert! Das Tor der Japaner scheint verhext. Krätzig findet den Niederländer in der Mitte, der es nicht schafft, den Ball aus sechs Metern im Tor unterzubringen. Bemerkenswert.

Bayern-Youngster Ibrahimovic scheitert mehrfach

89. Minute: Es soll nicht sein! Das gibt es ja nicht. Arijon Ibrahimovic steht nach einem fatalen Aussetzer in der Hintermannschaft von Kawasaki völlig frei vor dem Keeper und kann sich die Ecke aussuchen. Sein Schuss hat aber nicht die nötige Kraft – so hält Schlussmann Jung.

86. Minute: Ibrahimovic lässt wieder eine Großchance liegen! Der Youngster hat viel Zeit, sich den Ball zurecht zu legen, trifft aber dann nur den Außenpfosten. Chancenverwertung – das große Stichwort heute! Nicht nur bei den Bayern, auch bei den Japanern.

81. Minute: Von Goretzka und Gravenberch ist im Zentrum nicht allzu viel zu sehen. Wenig Dynamik im Schaltzentrum der Münchner. Kawasaki Frontale hat zum Teil lange Ballbesitzphasen, das kann Tuchel nicht gefallen. Wieder eine Chance für die Japaner, der Abschluss ist aber schwach.

77. Minute: Der Temperatur entsprechend plätschert das Spiel ein wenig vor sich hin. Dann hat aber Coman plötzlich sehr viel Platz! Der Franzose flitzt los und bedient den eingewechselten Ibrahimovic, der einen Gegner mit einer Finte ins Leere rutschen lässt, aber dann mit dem schwächeren Linken knapp verzieht. Das Talent ärgert sich zurecht – da hätte er dem Spiel seinen Stempel aufdrücken können.

73. Minute: Coman fasst sich ein Herz und zieht vom Strafraumeck ab. Gar nicht schlecht, sein Versuch – aber auch der geht knapp drüber. Dann ist Trinkpause. Bei schwülwarmen Bedingungen keine schlechte Idee.

69. Minute: Gravenberch mit einem guten Antritt, Krätzigs Hereingabe wird geblockt. Mit Ausnahme des Treffers strahlen die Münchner nach der Pause noch keine Torgefahr aus.

68. Minute: Sarr versucht es mit einem Linksschuss aus der Drehung, auch er schießt drüber.

65. Minute: Riesen-Chance für die Japaner! Mittlerweile ist die Bayern-Führung nicht mehr wirklich verdient. Kawasaki ist die gefährlichere Mannschaft. Krätzig rutscht nach einem Diagonalball aus, der Abschluss des eingewechselten Stürmers aus sieben Metern geht knapp drüber. Glück für die Münchner.

63. Minute: Überzeugend ist das nicht, was der FC Bayern hier aufs Parkett zaubert. Kawasaki hat die beste Chance des Spiels, Sommer muss aber nicht eingreifen, weil der Halbvolley aus zehn Metern über den Kasten geht.

Stanisic erlöst den FC Bayern: Treffer nach schönem Doppelpass mit Gravenberch

58. Minute: TOOOOOOOOR für den FC Bayern! Josip Stanisic bringt die Münchner in Führung! Der Deutsch-Kroate schließt nach einem starken Doppelpass mit Gravenberch eiskalt ab. Das wird ihm gut tun.

57. Minute: Upamecano läuft seinen Gegner stark ab, nachdem dieser Goretzka abgehängt hatte. Beim DFB-Star zeigt die Leistungskurve noch nicht wirklich nach oben.

53. Minute: Sommer in Halbzeit zwei schon zweimal gefordert! Die Lokalmatadoren machen Druck, einige Dinge gelingen ihnen auch. Die hundertprozentige Chance war aber noch nicht dabei.

51. Minute: Youngster Pavlovic spielt an der Seite von Goretzka, Gravenberch darf auf der Zehn ran. Youngster Krätzig darf wieder links hinten ran, nachdem er die Feuertaufe gegen City bravourös bestanden hatte.

50. Minute: Tuchel scheint nicht zufrieden zu sein mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Er steht permanent an der Seitenlinie und versucht, anzutreiben. Tatsächlich erstmal ein müder Kick in der zweiten Hälfte.

48. Minute: Die Bayern haben fast die ganze Elf ausgetauscht und müssen sich erst einmal finden. Goretzka trägt die Kapitänsbinde – das gab es auch noch nicht so oft.

FC Bayern gegen Kawasaki Frontale: Torloses Remis zur Pause

ANPFIFF! Die zweite Halbzeit beginnt. Wie üblich gibt es eine Menge Wechsel.

Halbzeit – Der FC Bayern dominiert seinen Gegner Kawasaki Frontale wie erwartet, vor dem Tor ist vor allem der auffällige Mathys Tel glücklos. Die Chancenverwertung bleibt ein Thema, das Tuchel angehen sollte. Neuzugang Kim spielt in seinem Debüt solide, in seinem Spiel hat er noch ein paar Schnitzer drin. Sein Potenzial deutet er trotzdem an.

HALBZEIT! Die Partie geht torlos in die Pause.

45. Minute: Tel hat seine vierte gute Chance! Die Bayern spielen es super über Sané und Gnabry, in der Mitte steht Tel wieder frei im Fünfer. Seine Direktabnahme kullert knapp am Tor vorbei. Am Abschluss hapert es noch bei ihm – ansonsten ein toller Auftritt, er strahlt eine Menge Gefahr aus. Tuchel winkt trotzdem ab und ärgert sich an der Seitenlinie über die Chancenverwertung, die schon im letzten Spiel gegen Manchester City ein Problem war.

41. Minute: Sadio Mané sitzt mit Airpods und Cap im Stadion und bereitet sich schon mal mental auf seinen Wechsel nach Saudi-Arabien vor. Spaß scheint er zu haben, obwohl er heute nicht im Kader steht.

39. Minute: Sané wagt einen Antritt über rechts, seine Flanke wird aber geblockt. Er kommt heute vor allem über die eigentlich ungeliebte rechte Seite, Gnabry darf hinter der Spitze wirbeln. Musiala ist meistens links zu finden – Tuchel experimentiert.

36. Minute: Kimmichs Schuss wird geblockt, Bayern spielt ohne viel Tempo um den Sechzehner der Japaner herum.

35. Minute: „Bayern, Bayern“ schallt es von den Rängen. Viele Bayern-Fans sind da und haben Spaß, auch wenn der Auftritt bisher eher Durchschnitt ist.

33. Minute: Kimmich und Laimer harmonieren gut auf der Sechs. Auch Kim kommt immer besser rein und gewinnt seine ersten Zweikämpfe. Das Aufbauspiel gehört auch zu seinen Stärken, wie schnell zu erkennen ist.

Bayern-Testspiel: Tel fleißig, aber glücklos

29. Minute: Tel, ist der schnell! Musiala narrt zwei Gegenspieler und spielt die Kugel tief auf Tel. Der Kawasaki-Torwart kann den Ball gerade nochmal abfangen. Seinem Gegner hat Tel mehrere Meter abgenommen.

23. Minute: Die japanische Hitze fordert ihren Tribut, momentan ist nicht das ganz große Tempo im Spiel. Die Bayern lassen Kawasaki auch mal kommen, stehen jetzt aber sicherer als zu Beginn.

19. Minute: Musiala ist der auffälligste Bayern-Star bis jetzt. Die Japaner bekommen ihn im Mittelfeld nicht zu fassen. Seinem Kumpel Davies gelingt auf der linken Seite dagegen noch nicht viel.

14. Minute: Starker Bayern-Konter über Musiala und Sané, der Linksfuß zielt jedoch Richtung Stadiondach. Der FC Bayern scheint seine schläfrige Anfangsphase überwunden zu haben und dominiert das Spiel.

11. Minute: Und wieder Tel! Der Youngster entwischt permanent seinen Bewachern und wird wieder von Davies im Fünfmeterraum gefunden. Kawasaki-Keeper Jung pariert aus kurzer Distanz. Tel deutet an, dass er echte Neuner-Qualitäten besitzt. Braucht der FC Bayern gar keinen Harry Kane?

10. Minute: Und die ersten beiden Großchancen für die Bayern! Laimer verlagert das Spiel mit einem herrlichen Diagonalball auf Sané, der sofort Tel in der Mitte mit einem flachen Anspiel sucht. Tels Schuss wird geblockt, kurz darauf taucht der Franzose wieder gefährlich vor dem Tor auf. Dieses Mal trifft er den Außenpfosten.

8. Minute: Das Aufbauspiel der Münchner verläuft schleppend. Auch, weil die Japaner wirklich ordentlich die Räume schließen. Einfach so im Vorbeigehen schlägt man diese Mannschaft nicht.

7. Minute: Kim setzt die erste Duftmarke in der Offensive. Sein Kopfball nach einer Ecke geht aber drüber.

4. Minute: Ziemliches Tohuwabohu in der Bayern-Abwehr, Mazraoui leistet sich einen Ballverlust und dann geht es bei den flinken Japanern schnell. Nur mit Mühe können die Münchner den frühen Rückstand verhindern. Noch keine gute Abstimmung bei der Tuchel-Elf.

2. Minute: Bayern-Debütant Kim fügt sich mit einem Fehlpass ein – und prompt sind die Japaner zum ersten Mal gefährlich. Der Schuss pfeift aber über die Latte. Was bedeutet eigentlich „Obacht“ auf Japanisch?

ANPFIFF! Der Ball rollt in Tokio. Interessant: Die Namen auf den Bayern-Trikots sind mit japanischen Schriftzeichen aufgeflockt. Die Münchner geben sich Mühe in Sachen Fannähe.

Update, 11.57 Uhr: Jeden Moment geht es los. Die Münchner sind heute natürlich Favorit, doch die Japaner werden wohl auch keine Laufkundschaft werden. Die Mannschaften marschieren ins Tokio National Stadium ein, Lichtershow inklusive. Die große Schüssel ist prall gefüllt, der FC Bayern ist in Japan ein Zuschauermagnet!

Update vom 29. Juli, 11.17 Uhr: Der FC Bayern hat die Aufstellung bekanntgegeben! Erneut lässt Tuchel Neuzugang Konrad Laimer neben Joshua Kimmich in der Zentrale auflaufen. Ist das die nächste Ohrfeige für Leon Goretzka? Wie angekündigt steht Neuzugang Minjae Kim in der Startelf. Rechts hinten darf Noussair Mazraoui ran. Im Sturm erhält Mathys Tel seine nächste Chance. Sven Ulreich fehlt mit Hüftproblemen, Abwanderungskandidat Yann Sommer steht im Tor.

In der Aufstellungs-Meldung gab der FC Bayern außerdem bekannt, dass Sadio Mané aufgrund eines bevorstehenden Wechsels fehlt.

Erstmeldung vom 29. Juli: Tokio – In Japan müssen die Stars des FC Bayern ganz schön schwitzen: Trainer Thomas Tuchel zeigt sich während des Trainingslagers in Fernost unnachgiebig. Training am Freitag, Training am Samstagmorgen, Testspiel am Samstagmittag gegen Kawasaki Frontale – keine Zeit zum Ausruhen.

„Ich glaube, dass das nötig ist“, rechtfertigte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Test-Kick gegen den japanischen Erstligisten seine harte Gangart. „Wir wollen Dinge einfordern und auch streng sein. Man muss sich immer daran anpassen, was die Mannschaft braucht“, erklärte Tuchel.

Freude aufs Debüt: Bayern-Neuzugang Kim wird zum ersten Mal auflaufen

Der FCB-Coach teilte am Freitag aber auch frohe Kunde: Neuzugang Minjae Kim wird zum ersten Mal für den FC Bayern auflaufen. „Wenn im Training nichts passiert“, fügte Tuchel an. Der Südkoreaner war für kolportierte 50 Millionen Euro von der SSC Neapel an die Säbener Straße gewechselt.

Nach dem Test gegen Kawasaki Frontale führt die Asien-Tour den Bayern-Tross weiter nach Singapur. „Kawasaki-Experte“ ist Serge Gnabry – der Flügelflitzer verbrachte schon seinen Sommerurlaub in Japan und trainierte sogar schon bei dem Klub. „Ich hatte eine sehr coole Zeit hier“, sagte er auf der Pressekonferenz.

Er bekannte sich zum FC Bayern und durfte kurz darauf einer Lobeshymne von Thomas Tuchel lauschen. Gegen die Japaner kann er das Vertrauen zurückzahlen. Anstoß ist am Samstag um 12 Uhr, mit unserem Live-Ticker verpassen Sie keine Spielminute. (epp)