Gnabry-Leihe zur TSG jetzt fix - James-Transfer half mit

Jetzt ist das Leihgeschäft fix: Serge Gnabry spielt in der kommenden Saison für Hoffenheim, kommt dann endgültig zum FC Bayern. Ein Zünglein an der Waage war auch James Rodriguez.

München - Dieses Geburtstagsgeschenk hatte sich Serge Gnabry gewünscht: Am Freitag wurde der frisch gebackene U 21-Europameister 22 Jahre alt und der FC Bayern beschenkte den Flügelflitzer an seinem Ehrentag mit einem Leihgeschäft nach Hoffenheim. „Es war der ausdrückliche Wunsch von Serge, noch für ein Jahr ausgeliehen zu werden, damit er mehr Spielpraxis erhalten könne. Das ist in meinen Augen in Hoffenheim auch auf hohem Niveau gewährleistet. Nach einem Jahr wird Serge Gnabry zum FC Bayern zurückkehren“, erklärt Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge in der offiziellen Pressemitteilung des deutschen Rekordmeisters.

Schon seit Gnabrys Wechsel von Werder Bremen zum FCB im Juni wurde über diese Leihe spekuliert, nun ist sie also fix! Für die Entwicklung des Nationalspielers kann dieser Schritt nur förderlich sein. Statt im Schatten der Bayern-Helden Arjen Robben und Franck Ribéry zu stehen, darf Gnabry künftig im europäischen Wettbewerb aufspielen, im Idealfall sogar in der Champions League – und das unter Julian Nagelsmann. Der gilt bekanntermaßen als einer der angesagtesten Trainer Europas. Wer weiß, vielleicht kreuzen sich die Wege von Nagelsmann und Gnabry nach der Leihe ja irgendwann einmal beim FCB.

James schon beim Telekom-Cup dabei?

Die Bayern, allen voran Michael Reschke als Technischer Direktor, hatten den Rechtsfuß schon seit den Olympischen Spielen 2016 auf dem Schirm. Doch Gnabry wechselte nach Bremen und hatte dort eine Ausstiegsklausel im Vertrag, die er letztendlich nutzte. Das Zünglein an der Waage, damit die ohnehin positiv gesinnten Bosse der Leihe endgültig zustimmten, war nach tz-Informationen die Verpflichtung von James Rodriguez. „Er ist sehr variabel einsetzbar. James hat schon sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf den Außenbahnen gespielt“, sagte Trainer Carlo Ancelotti bereits bei der Vorstellung des Kolumbianers.

Von James’ Flexibilität kann sich Carletto zum ersten Mal beim Telekom-Cup überzeugen, der am Samstag in Gladbach stattfindet (bei uns im Live-Ticker). „Wenn James fit ist, kann er spielen“, so Ancelotti. Ihr erstes Spiel bestreiten die Bayern um 15.15 Uhr gegen Leihpartner Hoffenheim. Sollten sie als Sieger hervorgehen, ist das Finale um 17.45 Uhr angesetzt. Dort treffen die Roten dann entweder auf Borussia Mönchengladbach oder Werder Bremen.

Boateng reist nicht mit nach China

Nach dem Mini-Turnier heben die Münchner am Sonntag bereits nach Asien ab (Audi Summer Tour 2017: Alle Infos zur Asien-Reise des FC Bayern) – allerdings ohne Jerome Boateng. Er wird nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel aus der vergangenen Saison in München weiter an seiner Fitness arbeiten. Ancelotti: „Es ist besser für ihn, wenn er sein Programm an der Säbener Straße absolviert, damit er uns Anfang August wieder topfit zur Verfügung steht.“

Manuel Bonke