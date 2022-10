Schweinsteiger veräppelt Müller mit Golfplatz-Posting - dessen umgehender Konter sitzt

Von: Patrick Mayer

Bastian Schweinsteiger posiert mit einer Holzfigur, die leichte Ähnlichkeiten mit Franz Beckenbauer aufweist. © Screenshot Instagram/bastianschweinsteiger

Thomas Müller vom FC Bayern und der Ex-Münchner Bastian Schweinsteiger spielen gerne Golf. Bei Instagram kommt es nun zu einem lustigen Schlagabtausch.

München - Sind das nicht? Doch, sie sind es! Wenn Sie auf einem der vielen Golfplätze rund um München unterwegs sind, kann es sein, dass Ihnen eines Tags an freien Tagen des FC Bayern Fußball-Nationalspieler Thomas Müller und Weltmeister-Kollege Bastian Schweinsteiger über den Weg laufen. Beide gelten als große Golf-Fans und pitchen nur allzu gerne auf dem grünen Grund. Nicht nur auf einem der vielen Plätze rund um die Isarmetropole.

FC Bayern: Thomas Müller und Bastian Schweinsteiger spielen gerne Golf

Vorausgesetzt, Müller geht nicht gerade seinem Job an der Säbener Straße in München nach. Dort, wo einst auch der 38-jährige Schweinsteiger Fußball gearbeitet hat. Getreu seines Spielstils auf dem Platz. Über den grünen Rasen schiebt er heutzutage aber nicht mehr die runde Kugel, sondern nur noch den Golf-Kaddey mit den Schlägern drin.

Gegen Müller - mit dem Schweinsteiger zwischen 2009 und 2015 viermal gemeinsam die deutsche Bundesliga-Meisterschaft und 2013 die Champions League gewann -, stichelte der Oberbayern aus Kolbermoor jetzt bei Instagram. So postete Schweinsteiger an diesem Donnerstag (27. Oktober) ein Foto in Golf-Outfit. Dazu schrieb er: „Another golf session with @esmuellert.“ Ergo, auf Deutsch: „Eine weitere Golf-Runde mit Thomas Müller.“ Auf dem Bild ist er jedoch nicht mit dem 33-jährigen Ex-Kollegen zu sehen, sondern mit einer Holzfigur.

Nach Instagram-Posting von Bastian Schweinsteiger: Freche Breitseite von Thomas Müller

Müllers Reaktion? Der 33-jährige gebürtige Weilheimer ließ diese Chance nicht ungenutzt, um in typisch launischer Manier darauf zu antworten. So schrieb der Angreifer des bajuwarischen Serienmeisters in den Kommentaren zu dem Posting: „Gegen dich reicht es sogar mit einer Hand in der Hosentasche.“

Freche Breitseite aus Otterfing, wo Müller unweit des Trubels der Isarmetropole mit seiner Frau Lisa lebt. Apropos Otterfing: Südlich der bayerischen Landeshauptstadt zwischen Rosenheim, Tegernsee und Isartal gibt es mehrere Golfplätze. Auf welchem sich die beiden Fußball-Stars hin und wieder zum Pitchen treffen, ist nicht überliefert. Wo Schweinsteiger seine Schläge machte, lässt sich anhand des Social-Media-Posts ebenfalls nicht erkennen.

Im Video: „Lewy, wir kommen“ - Gruß von Thomas Müller an Robert Lewandowski

Auffällig ist indes, dass Schweinsteiger in den vergangenen Monaten und Wochen recht häufig in seiner oberbayerischen Heimat und in München zu Besuch war. Während er ansonsten hauptsächlich zwischen seiner Finca auf Mallorca, der Heimatstadt seiner Frau Ana Ivanovic, Belgrad, und seinem Job als ARD-Experte pendelt.

Wohl weil er so oft „dahoam“ ist, schlug ein Instagram-Nutzer sogleich vor, Müllers Herausforderung anzunehmen: „Das schreit nach einem öffentlichen Vergleich, das wollen wir alle, mit der einen Hand in der Tasche sehen“, heißt es in einem Kommentar. Ob sich da jemand (Müller) etwa übernommen hat ... (pm)