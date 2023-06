Neuer Stürmer-Plan beim FC Bayern? Auf einmal ist Füllkrug doch wieder Thema

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern gibt in Sachen Transfer Gas – allerdings aktuell nur für die Defensive. Die Stürmer-Suche gestaltet sich schwierig. Gibt‘s nun einen neuen Plan?

München – Der FC Bayern gibt auf dem Transfermarkt ganz schön Gas! Allerdings nur in eine Richtung bislang …

Mit Min-jea Kim (SSC Neapel) und Kyle Walker (Manchester City) stehen zwei bemerkenswerte Deals offenbar kurz vor dem Abschluss. Zudem hat die Transfer-Taskforce von der Säbener Straße Pau Torres (FC Villarreal) noch ganz oben auf dem Zettel stehen. Mit Konrad Laimer und Raphael Guerreiro wurden bereits zwei Top-Leute zum Nulltarif an die Isar gelockt.

Niclas Füllkrug Geburtsdatum: 9. Februar 1993 (30 Jahre) Verein: SV Werder Bremen (Vertrag bis 2025) Position: Mittelstürmer Marktwert: 13 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Transfer-Taskforce beim FC Bayern greift an: Bislang aber nur Defensiv-Spieler im Fokus

Problem an der Geschichte: Alle Genannten sind Defensiv-Spieler. Dabei drückte bei den Bayern in der abgelaufenen Saison vor allem im Sturm der Schuh.

Mit einem Jahr Verspätung wollte man in diesem Sommer einen Nachfolger für Robert Lewandowski holen, also eine klassische Nummer Neun. Dieses Unterfangen gestaltet sich aktuell allerdings als höchst schwierig.

Niclas Füllkrug könnten das Stürmer-Problem beim FC Bayern lösen – auf seine Weise. © Imago

Stürmer-Suche beim FC Bayern: Wahnsinns-Summen für Kolo Muani und Co.

Dadruch, dass der Markt an Top-Neunern sehr überschaubar ist, werden für Spieler wie Randal Kolo Muani oder Victor Osimhen Wahnsinns-Summen aufgerufen. Gut möglich, dass bei Uli Hoeneß, Thomas Tuchel und Co. ein Umdenken stattgefunden hat, weil man nicht ins irre Wettbieten mit einsteigen möchte.

So ist an der Säbener Straße zu hören, dass man womöglich Youngster Mathys Tel in der kommenden Saison etwas mehr Spielzeit geben könnte. Grundsätzlich ist man mit der Einstellung und vor allem den Joker-Auftritten (28 Partien, sechs Treffer) des 18-Jährigen sehr zufrieden. Wäre die Spielzeit nicht derart turbulent verlaufen, hätte Tel womöglich noch mehr Einsatzzeiten bekommen.

Neuer Stürmer-Plan beim FC Bayern? Auf einmal ist Füllkrug doch wieder Thema

Während der aktuell Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft taucht nun im Dunstkreis von Bayerns Stürmer-Suche wieder ein Name auf, der in der Vergangenheit bereits häufiger gefallen war: Niclas Füllkrug! Der 30-jährige Bundesliga-Torschützenkönig ist im DFB-Team aktuell so etwas wie der Sturm-Hoffnungsträger für die Heim-EM 2024.

Auch Triple-Sieger Ilkay Gündogan schwärmte am Dienstagmittag auf der DFB-Pressekonferenz über den Bremer: „Niclas bringt uns eine tolle Qualität.“ Eine Qualität, die auch für den FC Bayern wieder interessant ist? Wenn schon Real Madrid mit Joselu einen Stürmer aus der sogenannten „zweiten Reihe“ holt, warum dann nicht auch die Münchner?

Stürmer beim FC Bayern: Füllkrug und Choupo-Moting und dahinter Youngster Tel?

Füllkrug ist ähnlich wie Eric Maxim Choupo-Moting zwar verletzungsanfällig, könnte sich aber mit dem Deutsch-Kameruner als gesetzter Stürmer abwechseln. Jobsharing auf der Neun sozusagen. Zudem würde Füllkrug nochmal eine andere Körperlichkeit und Kopfballstärke mitbringen. Dahinter hätte man Youngster Tel, der mit den Hufen scharrt.

Das ist freilich alles noch Spekulation, doch Sinn ergeben könnte eine Füllkrug-Verpflichtung in jedem Fall. Der Werder-Angreifer wäre bezahlbar und besitzt darüber hinaus aufgrund seiner offenen Art das Potenzial zum Sympathieträger in München. Immer wieder auffällig: Der 30-Jährige versteht sich im DFB-Team bestens mit den Bayern-Stars.

Goncalo Ramos Geburtsdatum: 20. Juni 2001 (21 Jahre) Verein: Benfica Lissabon (Vertrag bis 2026) Position: Mittelstürmer Marktwert: 50 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Goncalo Ramos zum FC Bayern? Portugiese eher kein Thema an der Säbener Straße

Ein weiterer Stürmer-Kandidat, der kürzlich genannt wurde, ist Goncalo Ramos von Benfica Lissabon. Angeblich soll Jorge Mendes den Portugiesen offensiv bei Top-Klubs anbieten – unter anderem auch dem FC Bayern. Hasan Salihamidzic und der Star-Berater pflegten ein gutes Verhältnis, fädelten unter anderem den Cancelo-Deal ein.

Brazzo aber ist nicht mehr da, weshalb Goncalo Ramos vermutlich eher keine Option bei den Bayern sein dürfte. Viel mehr scheint man wirklich den Push-Plan mit Youngster Tel zu verfolgen.

Allerdings: Auszuschließen ist beim Rekordmeister nichts – und das Transferfenster ist bekanntlich noch bis zum 1. September geöffnet. (smk)