Spott von Teamkollege: Thomas Müller sorgt mit seinem Handy für Gelächter

Von: Marius Epp

Star-Allüren sucht man bei Thomas Müller vergeblich. Auch beim Thema Smartphone scheint der Star des FC Bayern keine hohen Ansprüche zu haben.

München – Thomas Müller gehört zu den Bestverdienern beim FC Bayern – da wird doch wohl ein ordentliches Handy drin sein? Ein Video seines Kollegen Leon Goretzka lässt vermuten: Der Oberbayer legt keinen Wert auf Statussymbole.

Goretzka befand Müllers aktuelles Smartphone für zu kurios, um es seinen Followern auf Instagram vorzuenthalten. Beim gemeinsamen Essen zückte er das eigene Handy, um ein schnelles Video aufzunehmen.

Leon Goretzka belustigt von Thomas Müllers Smartphone-Situation

„Was sagen wir zum Telefon?“, fragt er belustigt und zoomt auf den digitalen Begleiter seines Kumpanen Müller. Jener befindet sich in einem stark demolierten Zustand. Die Glas-Rückseite von Müllers Handy ist völlig hinüber, ursächlich dürfte ein Sturz aus größerer Höhe oder ein ähnliches Malheur gewesen sein.

„Geht noch, oder?“, witzelt Goretzka. Doch Müller sieht ein: „Es wird Zeit für ein Neues.“ Dabei hätten die optisch sichtbaren Beschädigungen die „spielende Bayern-Legende“ (Zitat Tuchel) wohl gar nicht gestört. Hinzu kommen nun allerdings auch funktionelle Beeinträchtigungen.

Probleme mit dem Handy: Thomas Müller braucht ein neues Gerät. © Screenshot Instagram/leon_goretzka

Müller sorgt für Lacher beim FC Bayern: Goretzka lacht sich schlapp

„Manchmal wird die Hand ein bisschen warm beim Telefonieren“, schildert Müller, Goretzka lacht sich parallel schlapp. Ob ein neues Gerät vielleicht schon unter dem Weihnachtsbaum liegt? Über die Ursache des kaputten Smartphones klärt Müller die Fans nicht auf. Ähnlich wie bei seiner Vertragssituation: Auch hier ließ sich der Routinier bislang nicht in die Karten schauen.

Die Aussagen von Sportdirektor Christoph Freund lassen seine Fans aber hoffen: „Wir sind in einem guten Austausch. Es ist eine spezielle Situation. Thomas verhält sich in der Kabine extrem professionell. Es gibt niemanden, der in den letzten Jahren so für den FC Bayern steht. Daher wissen wir, was wir an ihm haben“, sagte er vor dem Spiel gegen Manchester United.

Die Sport Bild will außerdem erfahren haben, dass Müller bereits vor Weihnachten einen neuen Vertrag bei den Bayern unterschreiben werde. Ein Karriereende 2024 hatte er selbst schon ausgeschlossen, zuletzt erfuhr er prominente Unterstützung. (epp)