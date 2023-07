„Ich liebe den Verein“: Goretzka mit klarem Bekenntnis zum FC Bayern

Von: Sascha Mehr, Florian Schimak

Teilen

Leon Goretzka hat sich zu seiner Zukunft geäußert und klar zum FC Bayern München bekannt. Ein Abgang ist für ihn kein Thema.

München – Einen Tag vor der Asien-Reise des FC Bayern München, stand in der Allianz-Arena die große Teampräsentation des deutschen Rekordmeisters an. Die Spieler und Trainer Thomas Tuchel marschierten einzeln in die Arena ein und ließen sich feiern. „Es kribbelt“, gestand der neue Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Leon Goretzka Geboren: 6. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Bochum Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld

FC Bayern präsentiert Kader 2023/24

Leon Goretzka, um den es zuletzt mehrere Wechselgerüchte gab, wird natürlich mitfliegen. Der Mittelfeldspieler hat eine schwache und enttäuschende Saison hinter sich. Nur selten zeigte der DFB-Star die Leistungen, die die Verantwortlichen von ihm erwarten. Sinnbildlich für die vergangene Spielzeit des 28-Jährigen war der 34. Spieltag. Im entscheidenden Spiel um die deutsche Meisterschaft beim 1. FC Köln wurde er in der zweiten Hälfte ein- und später wieder ausgewechselt.

Daher schien ein Abgang von Goretzka in diesem Sommer nicht ausgeschlossen. Doch damit räumte der Mittelfeld-Star nun auf! „Ich habe keinen Gedanken daran, den Verein zu verlassen“, sagte der Goretzka am Sonntag in der Mixed Zone der Allianz Arena nach der Team-Präsentation und bekannte sich damit klar zum FCB. „Ich kann aber nur sagen, ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans und möchte hier einfach weitermachen“, so Goretzka weiter.

Leon Goretzka (l.) will beim FC Bayern bleiben. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leon Goretzka bekannt sich klar zum FC Bayern – „Abgang kein Thema“

Auf die Frage, wie er die Aussage von Trainer Thomas Tuchel interpretieren würde, dass kein Spieler bis zum 1. September fix bleiben werde, sagte Goretzka: „Das ist eine legitime Aussage. Wir alle wissen, wie schnelllebig das Geschäft ist“, so der Nationalspieler, der allerdings festhielt: „Es gibt schon verrückte Sachen, die in so einem Transferfenster passieren.“

Zum Thema Neuzugänge bei den Bayern wollte der 28-Jährige sich nicht äußern und vertraut auf die sportliche Führung des FC Bayern. „Da werde ich gar nichts zu sagen, das ist auch nicht meine Aufgabe, das zu kommentieren. Wir haben in der Chefetage einiges an Bewegung gehabt und da ist gerade alles dabei, sich zu formieren und ich habe vollstes Vertrauen, dass da am Ende ein Top-Kader auf dem Platz steht.“

FC Bayern: Klares Bekenntnis von Leon Goretzka

Goretzka selbst hat mit Konrad Laimer einen Konkurrenten erhalten, der ablösefrei von RB Leipzig an die Säbener Straße wechselte. „Ein selbstbewusster Bursche, der auch schon am Mikrofon bewiesen, dass er einen guten Auftritt hat“, sagte er über den österreichischen Neuzugang, der zum Einstand ein Lied singen musste und diese Aufgabe offenbar mit Bravour meisterte. (Sascha Mehr und Florian Schimak)