Großes Interesse aus England: Zieht es Bayerns Goretzka in die Premier League?

Von: Jannek Ringen

Der Transfersommer beim FC Bayern München steht bevor und einige Personalien stehen auf dem Prüfstand. Dazu gehört auch Leon Goretzka.

München – Leon Goretzka und der FC Bayern München haben eine schwierige Saison hinter sich gebracht. Der Rekordmeister lief sowohl national als auch international lange Zeit den Zielen hinterher und konnte in letzter Minute einen Titel einfahren. Für Goretzka persönlich lief die vergangene Saison ebenfalls dürftig.

Leon Goretzka Geboren: 6. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Bochum bisherige Vereine: VfL Bochum, FC Schalke 04, FC Bayern München Marktwert: 65 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Goretzkas Saison beim FCB: Schwache Rückrunde mit Krönung am letzten Spieltag

Nach dem WM-Debakel in Katar fiel Leon Goretzka fast über die komplette Rückrunde in ein tiefes Leistungs-Loch. Der Nationalspieler musste immer öfter auf der Bank Platz nehmen und erfüllte seinen Job neben Joshua Kimmich kaum. Für Sky-Experte Didi Hamann war er die „größte Enttäuschung der Saison“.

Am letzten Spieltag gipfelte die Rückrunde des gebürtigen Bochumers in Köln, nachdem er 14 Minuten nach seiner Einwechslung wieder ausgewechselt wurde. In der 71. Minute kam er für Gravenberch auf den Platz, nur um in der 85. Minute wieder für den 18-jährigen Mathys Tel Platz zu machen. Die Höchststrafe für den 28-Jährigen.

Leon Goretzka nach der gewonnenen Meisterschaft. © IMAGO / Eibner

Manchester United zeigt Interesse an Bayern-Mittelfeldmann Goretzka

Nach Informationen von Sky soll es bereits die ersten namhaften Interessenten für den Mittelfeldspieler geben. Manchester United interessiert sich für den ehemaligen Schalker und beobachtet seine Situation ganz genau. Er könnte im Sommer ebenfalls ein Abgangskandidat sein.

Zwar sei Goretzka selbst nicht aus einem Abschied aus München interessiert, allerdings könnte er den Club dennoch im kommenden Sommer verlassen. Dies hängt vor allem damit zusammen, ob der FC Bayern im anstehenden Transferfenster noch einen zentralen Mittelfeldspieler holt.

Bayern werben intensiv um Rice: Droht Goretzka der Abgang?

Ein großes Transferziel des deutschen Rekordmeisters im kommenden Sommer ist der englische Nationalspieler Declan Rice von West Ham United. Der Kapitän der Londoner gilt als der absolute Wunschspieler von Thomas Tuchel und es soll bereits intensiven Kontakt zu ihm gegeben haben.

Transferexperte Florian Plettenberg von Sky erklärt dazu: „Es gibt diese Infos von innen, die sagen: Kommt Declan Rice, soll ein zentraler Mittelfeldspieler gehen.“ Mit diesem Mittelfeldspieler könnte durchaus Leon Goretzka gemeint sein. (jari)