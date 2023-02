Bayern-Kollege schwärmt von Joao Cancelo: „Bälle, die ich mir erträume“

Von: Manuel Bonke

Bayern-Stars wie Müller und Goretzka sprechen von Neuzugang Joao Cancelo in den höchsten Tönen. Doch was genau macht den Portugiesen so wertvoll?

München - Die Flanken von Neuzugang Joao Cancelo (28) werden zur neuen Geheimwaffe des FC Bayern. Beim 4:2 in Wolfsburg bereitete der Portugiese mit einem gefühlvollen Ball die Direktabnahme von Kingsley Coman (26) zum zwischenzeitlichen 2:0 vor, eine andere butterweiche Flanke verpasste Mittelfeldspieler Leon Goretzka (28), der sich im Nachgang ärgerte: „In der ersten Halbzeit hatte er zwei super Flanken, wo ich nicht ganz hinkomme. Bälle, die ich mir erträume. Da sieht man, dass er weiß, wo der Ball hin muss. Und er hat die technischen Möglichkeiten, das umzusetzen. Eine absolute Bereicherung!“ Wow, Joao!

FCB-Neuzugang Joao Cancelo: Seine Flanken werden zur neuen Geheimwaffe

Das sieht auch Thomas Müller (33) so, der die Flanken-Qualität von Cancelo zum Anlass nahm, eine ausführliche Taktik-Debatte anzustoßen. „Jetzt können wir ein bisschen in die Tiefe gehen: Was wir in den letzten Spielen sehen, ist, dass selbst eine Mannschaft wie wir - und da bin ich intern immer aktiv unterwegs, das einzufordern: Wie fallen denn Tore?“, fragte der Offensivspieler in die Runde - und lieferte die Antwort gleich selbst: „Es geht um Hereingaben zum richtigen Zeitpunkt, wenn die Gegner noch zurückverteidigen müssen. Gegen Mainz war das erste Tor eine Flanke, in Wolfsburg drei Tore nach Flanken. Wir dürfen es manchmal nicht zu kompliziert machen. Es geht im Weltfußball darum, Dinge zu tun, die effektiv sind. Bei aller Klasse, Geschwindigkeit und Qualität: Es muss nicht jedes Tor ein Gemälde sein!“

Bayerns Neuzugang Joao Cancelo beim Spiel gegen Wolfsburg. © IMAGO/Darius Simka

Aber hatte Julian Nagelsmann (35) nach dem 1:1 gegen Frankfurt eine Woche zuvor nicht moniert, dass seine Mannschaft zu viel über die Außen und zu wenig durchs Zentrum spiele? „Ja, aber das ist eine Differenzierung. Wir haben da nur noch nach außen gespielt und so konnte es Frankfurt leicht verteidigen. Aber wenn du durch die Mitte spielst, bindest du den Gegner in der Mitte und kannst dann nach außen spielen. Dann hast du da auch die Luft. Der Außenverteidiger der Fünferkette kann einen dann nicht stockvoll anlaufen. Und dann haben Kingsley Coman oder auch Joao den Platz, die Flanke kontrolliert zu bringen.“ Müller verspricht mit einem Zwinkern: „Wir bleiben dran! Fußball ist so gehaltvoll und hat so viele Aspekte.“

FC Bayern: Warum ein fester Transfer von Joao trotzdem schwierig wird

Zurück zu Cancelo und der Frage, was den Defensiv-Alleskönner so wertvoll für den deutschen Rekordmeister macht? „Er gibt uns eine sehr gute Kreativität und auch eine Variabilität, weil er sowohl in der Viererkette als auch in der Dreierkette spielen kann“, erklärte Nagelsmann bei DAZN und ergänzte: „Bei City hat er oft auch links gespielt, kann mit beiden Füßen flanken und ist auf engem Raum ein sehr, sehr guter Fußballer. Noch dazu versteht er auch, dass er den zweiten Pfosten mitverteidigen muss.“

Joao Cancelo überzeugte Trainer Nagelsmann beim Spiel in Wolfsburg. © IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Kein Wunder, dass die Münchner ihren portugiesischen Heißsporn nach der Leihe gerne fix verpflichten würden. Die Kaufoption liegt bei 70 Millionen Euro. Allerdings wird sich ein fester Transfer schwierig gestalten, wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) erklärte: „Wir spielen da mit offenen Karten“, sagte er der BamS. Er habe klar kommuniziert, „dass diese Summe in den nächsten Jahren für uns schwer vorstellbar ist“. Ausschließen wollte Brazzo ein festes Geschäft dennoch nicht: „Wenn alle Seiten unbedingt eine Lösung wollen, kann man das am Ende auch managen. Er weiß, dass er seit Jahren einer unserer Wunschspieler ist.“ (bok)