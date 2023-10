Bayern bleiben an Bayer dran: In Mainz wird es aber nochmal spannend

Von: Patrick Mayer

Der FC Bayern bezwingt auch Mainz 05 und hält die Schlagdistanz zu Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Mainz 05 - FC Bayern 1:3 (1:2)

Verfolger von Bayer Leverkusen: Münchner bleiben am Tabellenführer dran.

Der Ticker zum Bundesliga-Spiel zum Nachlesen.

Fazit: Der FC Bayern (20 Punkte) hält den Anschluss an Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen (22). Durch ein 3:1 (2:1) bei Mainz 05 verkürzten die Münchner am Samstagabend den Rückstand auf die „Werkself“ wieder auf zwei Zähler. Die Mannschaft von Thomas Tuchel ist damit hinter dem VfB Stuttgart (21) Dritter. In Rheinhessen erzielten Kingsley Coman (11. Minute), Harry Kane (16.) und Leon Goretzka (59.) die Tore für den Rekordmeister, Anthony Caci (43.) konnte für die stark abstiegsbedrohten „Nullfünfer“ nur verkürzen. Der FSV bleibt mit zwei Punkten auf Platz 17.

Aufstellung Mainz: Zentner - van den Berg, Bell (84. Onisiwo), Fernandes (76. Krauß) - da Costa, Barreiro, Kohr (76. Richter), Caci (63. Leitsch), Gruda, J.-S. Lee (63. Barkok) - Ajorque Aufstellung Bayern: Ulreich - Laimer, de Ligt, Kim, Davies - Kimmich, Goretzka (74. Sarr) - Sané (77. Tel), Musiala (77. Choupo-Moting), Coman (88. Müller) - Kane Tore: 0:1 Coman (11.), 0:2 Kane (16.), 1:2 Caci (43.), 1:3 Goretzka (59.)

90. Minute + 5: Das Spiel ist aus! Die Bayern holen den nächsten Sieg und stoßen die Mainzer in immer tiefere Abstiegssorgen. Die Münchner bleiben damit in Schlagdistanz zu Tabellenführer Bayer Leverkusen.

90. Minute + 3: Bayern greift nochmal an, um die Mainzer vom eigenen Kasten fernzuhalten. Der Plan geht auf.

90. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit.

89. Minute: Riesen-Chance für Mainz! Gruda dribbelt mit viel Tempo über den halben Platz, wird nicht gestört und setzt den Ball mit Wucht gegen den rechten Pfosten. Das wäre beinahe noch der Anschlusstreffer gewesen. Beinahe.

88. Minute: Wechsel bei Bayern: Von wegen! Müller darf doch noch ran und ersetzt Coman.

86. Minute: Thomas Müller läuft sich aktuell warm. Er wird wohl aber für das Champions-League-Spiel am Dienstag bei Galatasaray Istanbul geschont. Dieses wird dann schon um 18.45 Uhr angepfiffen.

82. Minute: Bayern kommt nochmal an den Sechzehner. Aber Mainz kann die Situation auflösen. Einen Schlussspurt erwarten die Fans der Rheinhessen bislang aber vergeblich. Bleiben sie auch im achten Saison-Spiel ohne Sieg? Es sieht stark danach aus.

Mainz gegen Bayern heute live: Pause für Musiala und Goretzka

77. Minute: Doppel-Wechsel bei Bayern: Choupo-Moting kommt für Musiala. Tuchel stellt damit taktisch auf einen Doppelsturm um. Joker Tel wird im Angriff für Sané eingewechselt. Die Münchner verwalten das Ergebnis.

74. Minute: Wechsel bei Bayern: Sarr darf mal wieder ran, Goretzka geht für ihn runter.

73. Minute: Bei den Bayern ist das Tempo raus. Sie wollen wohl nach kräftezehrenden Wochen das Ergebnis über die zeit bringen. Mainz müht sich, kommt in dieser Phase aber nicht mehr gefährlich vor das Münchner Tor.

69. Minute: Gefährlich! Beinahe ein Eigentor der Bayern nach einem Rückpass. Da kullert der Ball aber knapp neben das eigene Tor. Die Münchner sollten jetzt besser konzentriert bleiben.

64. Minute: Für Goretzka kann es nach kurzer Behandlung weitergehen.

62. Minute: Torschütze Goretzka muss nach einem Zweikampf behandelt werden. Er hat wohl Schmerzen an den Fingern, nachdem er versucht hatte, den wuchtigen Ajorque wegzudrücken.

Treffsicher für die Bayern: Leon Goretzka in Mainz. © IMAGO/Revierfoto

Mainz gegen Bayern heute live: Goretzka erhöht für München

59. Minute: Tooooorrrr! Mainz 05 - FC Bayern 1:3, Torschütze: Goretzka. Ist das die Vorentscheidung? Im direkten Gegenzug schlagen die Münchner erneut zu. Leichtfertiger Ballverlust der Mainzer vor dem eigenen Strafraum. Musiala dribbelt in die Box und legt auf Goretzka zurück, der flach und überlegt in die linke untere Ecke abschließt.

57. Minute: Riesen-Chance für Mainz! Konter der Nullfünfer. Da Costa legt überlegt auf links quer, wo Bell angerauscht kommt und den Ball flach um Zentimeter neben den rechten Pfosten setzt.

57. Minute: Die Bayern tun sich in dieser Phase schwer, für Entlastung zu sorgen. Die Nationalspieler der Münchner wirken jetzt doch etwas müde und haben Dampf rausgenommen.

53. Minute: Kimmich aus der Distanz. Schnittiger Flachschuss. Doch Zentner ist unten und pariert.

51. Minute: Goretzka kann durch das halbe Mittelfeld durchlaufen. Sein Schuss wird allerdings geblockt. Die Bayern lauern jetzt auf solche Konter.

49. Minute: Mainz presst hoch und energisch. De Ligt ist in Bedrängnis, bekommt aber ein Foulspiel zugesprochen. Die Mainzer glauben an ihre Chance.

46. Minute: Chance für Mainz: Nach einem Standard kommt Bell mittig zum Abschluss. Sein Schuss ist aber ebenfalls mittig, und deshalb kein Problem für Ulreich.

46. Minute: Weiter geht es in Mainz! Keine Wechsel auf beiden Seiten.

Erhöht für den FC Bayern auf 2:0: England-Superstar Harry Kane (Mi.) in Mainz. © IMAGO / Jan Huebner

Mainz gegen Bayern heute live: Knappe Führung für München zur Pause

45. Minute + 2: Pause in Mainz! Die Bayern gehen mit einer knappen Führung in die Kabine.

45. Minute: Zwei Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte.

43. Minute: Tor! Mainz 05 - FC Bayern 1:2, Torschütze: Caci. Nicht gut verteidigt von den Münchnern. Die Rheinhessen machen das Spiel schnell und verlagern es ebenso rasch von rechts nach links. Caci ist nicht gedeckt und macht zwei vehemente Schritte in die Box. Traumtor! Der Franzose zieht ansatzlos ab und zimmert den Ball in die rechte obere Ecke. Keine Chance für Ulreich.

39. Minute: Beinahe das 3:0! Zentner kann einen Flankenball nicht festhalten. Der FSV-Torwart muss nachsetzen und den Ball vor Kane und vor der Linie wegkratzen. Erneut sieht er nicht sicher aus.

37. Minute: Mainz hält nun deutlich besser dagegen. Doch der nächste Schuss rauscht deutlich über das Tor. Die Zuschauer sind zumindest da. Können die „Nullfünfer“ vor der Pause verkürzen?

34. Minute: Wieder ein Abschluss von Mainz 05, wieder forciert der junge Gruda das Tempo. Doch der Schuss geht deutlich rechts neben den Münchner Kasten.

Mainz gegen Bayern heute live: Münchner bekommen Gruda nicht zu fassen

31. Minute: Der 19-jährige Gruda dribbelt durch die Bayern-Abwehr, lässt drei Münchner stehen. Der Youngster legt sich in der Box den Ball dann aber zu weit vor.

27. Minute: Uhhhhhhhh ... de Ligt fällt Barreiro mit einer Grätsche regelrecht, als dieser auf das bajuwarische Tor zustürmt. Da hat der Niederländer Glück, dass er nur die Gelbe Karte sieht.

25. Minute: Der seit Wochen überragende Sané ist auch heute richtig in Spiellaune. Die meisten Angriffe brechen über seine Seite über die Mainzer herein.

21. Minute: Nächster Tempoangriff der Bayern. Steckpass für den anstürmenden Coman, der jedoch von rechts verzieht.

Mainz 05 gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Kane legt für München nach

16. Minute: Tooooorrrrr!!! Mainz 05 - FC Bayern 0:2, Torschütze: Kane. Die Münchner machen kurzen Prozess. Feine Freistoßfinte. Musiala schlägt einen Diagonalball vor den Fünfmeterraum. Laimer gewinnt das Kopfballduell und verlängert. Von der Grundlinie köpft Goretzka vor den Kasten. Zentner sieht nicht gut aus, läuft raus und verschätzt sich. Kane muss deshalb nur noch einnicken.

13. Minute: Riesen-Parade von Ulreich! Überragend! Flanke von rechts und dann kommt Lee zum Kopfball. Irgendwie spitzelt „Ulle“ den Ball mit den Fingerspitzen gegen den Pfosten.

Torschütze gegen Mainz: Bayerns Kingsley Coman. © IMAGO / Revierfoto

Mainz 05 gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Coman mit der Führung

11. Minute: Tooooorrrrr!!! Mainz 05 - FC Bayern 0:1, Torschütze: Coman. Die Führung für die Münchner! Fernandes verliert im Mittelfeld den Ball. Sané zieht auf und spielt überlegt durch die Gasse auf Coman, der diesmal über rechts kommt. Der Franzose schließt direkt und schnörkellos ab. Die Münchner nutzen kleinste Fehler eiskalt aus.

10. Minute: Gefährlich! Da Costa probiert es von der Strafraumgrenze. Sein Schuss geht einen Meter neben den linken Pfosten.

9. Minute: Nächster Angriff der Münchner, die jetzt deutlich den Druck erhöhen. Kimmich kreuzt und chippt auf den zweiten Pfosten zu Goretzka. Eine Kopfball-Bogenlampe des Nationalspielers landet auf dem Tornetz.

Mainz 05 gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Kimmich mit dem ersten Abschluss

8. Minute: Erster Abschluss der Bayern. Kimmich versucht es aus rund 20 Metern. Keeper Zentner hat die Fäuste oben und klärt den Ball.

5. Minute: Die Bayern kombinieren sich stoisch aus der ersten Mainzer Druckphase heraus. Sané und Musiala erhöhen die Schlagzahl im Angriffsspiel.

3. Minute: Mainz beginnt mit hohem Pressing und läuft sehr früh drauf. Mutige Taktik gegen die Münchner. Die Stimmung auf den Rängen ist schon mal prächtig.

1. Minute: Los geht es mit dem Samstagabendspiel der Fußball-Bundesliga in Mainz!

Update vom 21. Oktober, 18.20 Uhr: Bayern-Coach Thomas Tuchel auf die jüngsten drei Niederlagen der Bayern in Mainz in Folge angesprochen. „Die Niederlage hat sehr weh getan. Ein Mal war ich dabei. Es gibt so Orte, wo man sich traditionell schwer tut. Das ist offensichtlich so ein Platz für uns“, meint der 50-jährige Trainer zum „Angstgegner“ aus Rheinhessen. Wie geht es heute aus?

Mainz 05 gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Vorsicht vor den „Nullfünfern“

Update vom 21. Oktober, 18.10 Uhr: Mainz 05 dürfte als Tabellenvorletzter und nach nur zwei Punkten aus den ersten sieben Spielen in dieser Saison gegen den Abstieg spielen. Aber: Vorsicht vor den „Nullfünfern!“ Die Rheinhessen haben die letzten drei Bundesliga-Heimspiele gegen die Münchner gewonnen.

Saison 2022/23 22.04.2023 Mainz 05 - FC Bayern 3:1 (0:1) Saison 2021/22 30.04.2022 Mainz 05 - FC Bayern 3:1 (2:1) Saison 2020/21 24.04.2021 Mainz 05 - FC Bayern 2:1 (2:0)

Update vom 21. Oktober, 17.58 Uhr: Matthijs de Ligt kann heute wieder mitmischen. Nach einem Schlag auf das Knie musste der Innenverteidiger bei RB Leipzig (2:2) und gegen den SC Freiburg (3:0) aussetzen, nachdem er zuvor einen Schlag auf das Knie abbekommen hatte. Deshalb verpasste der 24-jährige Abwehrmann auch die EM-Qualifikationsspiele der Niederländer und arbeitete stattdessen in München an seinem Comeback. Heute kann er wieder eingreifen.

Mainz gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Bayer Leverkusen bleibt Tabellenführer

Update vom 21. Oktober, 17.40 Uhr: Die Nachmittagsspiele der Bundesliga sind zu Ende gegangen. Ein Ergebnis: Der Druck auf die Bayern nimmt an der Tabellenspitze zu. Bayer Leverkusen hat 2:1 (1:1) beim VfL Wolfsburg gewonnen und damit die Tabellenführung an diesem Spieltag sicher verteidigt. Egal, was die Münchner heute Abend in Mainz machen. Auch der VfB Stuttgart hat den siebten Sieg im achten Spiel gefeiert, durch ein 3:0 (1:0) bei Union Berlin. Zudem hat Verfolger RB Leipzig 3:1 (2:1) bei Aufsteiger SV Darmstadt gewonnen.

Tabelle der Bundesliga Spiele: Tore: Punkte: 1. Bayer Leverkusen 8 25:7 22 2. VfB Stuttgart 8 25:8 21 3. Borussia Dortmund 8 17:8 20 4. FC Bayern 7 23:6 17 5. RB Leipzig 8 19:7 17

Aufstellung der Münchner: Tuchel kann auf Goretzka und Kimmich setzen

Update vom 21. Oktober, 17.27 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da. Die wichtigste Erkenntnis: Joshua Kimmich und Leon Goretzka können beide spielen. Und beide Nationalspieler stehen auch in der Startelf der Münchner. Konrad Laimer ist wieder Rechtsverteidiger, Thomas Müller sitzt auf der Bank des Rekordmeisters.

Aufstellung FC Bayern: Ulreich - Laimer, de Ligt, Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Coman - Kane

Update vom 21. Oktober, 17.10 Uhr: Schlägt Harry Kane auch heute wieder zu? Der englische Superstar hat in sieben Bundesliga-Spielen schon acht Tore erzielt und zahlt seine Mega-Ablöse von kolportiert 100 Millionen Euro in Teilen schon wieder zurück.

Auch für die englische Nationalmannschaft lieferte der 30-jährige Mittelstürmer wieder. In der EM-Qualifikation erzielte er beim 3:1 gegen Italien einen Doppelpack. Die „Three Lions“ qualifizierten sich dank dieses Ergebnisses für die EM 2024 in Deutschland.

Mainz gegen Bayern im Live-Ticker: Comeback von Manuel Neuer steht bevor

Update vom 21. Oktober, 16.50 Uhr: Manuel Neuer soll bald in das Tor des FC Bayern zurückkehren. Das kündigte Münchens Coach Thomas Tuchel vor der Bundesliga-Partie bei Mainz 05 an. In Rheinhessen wird noch Sven Ulreich im Tor stehen, genauso am Dienstag (18.45 Uhr, hier im Live-Ticker) in der Champions League bei Galatasaray Istanbul.

Aber am Samstag, 28. Oktober, könnte es in der heimischen Allianz Arena dann soweit sein - Neuers Comeback nach einer komplizierten Beinfraktur nimmt Formen an. „Wir haben gestern mit ihm gemeinsam entschieden, dass Sven Ulreich gegen Mainz und voraussichtlich in Istanbul im Tor stehen wird. Er hat herausragend gut trainiert. Trotz aller Euphorie gilt es, nichts zu überstürzen“, erzählte Tuchel bei einem Medientermin an der Säbener Straße.

Schuften an der Säbener Straße: Manuel Neuer (li.) arbeitet mit Torwarttrainer Michael Rechner an seinem Comeback beim FC Bayern. © IMAGO/Philippe Ruiz

Mainz gegen den FC Bayern im Live-Ticker: VfB Stuttgart macht Druck auf München

Update vom 21. Oktober, 16.25 Uhr: Der VfB Stuttgart macht weiter Druck auf die Bayern. Die Schwaben führen zur Halbzeit 1:0 bei Union Berlin. Natürlich hat wieder Serhou Guirassy für die Mannschaft von Coach Sebastian Hoeneß getroffen, diesmal per Kopf. Es war schon sein 14. Saisontor im achten Spiel. Aber: Der Mittelstürmer musste kurz vor der Pause verletzt ausgewechselt werden. Laut einer ersten Diagnose hat er Oberschenkelprobleme, berichtet Sky.

Bayer Leverkusen tut sich gegen den VfL Wolfsburg und Ex-München-Trainer Niko Kovac schwerer - in Niedersachsen steht es zur Pause 1:1. Bereits am Freitagabend hatte Borussia Dortmund 1:0 gegen Werder Bremen gewonnen. Damit hat der BVB vor dem Samstagabendspiel zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern drei Punkte Vorsprung vor dem deutschen Rekordmeister.

Erstmeldung vom 21. Oktober: Mainz – Hinter den deutschen Nationalspielern liegt die strapaziöse Amerika-Reise mit den Länderspielen des DFB-Teams gegen die USA (3:1) und in den Vereinigten Staaten gegen Mexiko (2:2). An diesem Samstagabend heißt es für die Stars des FC Bayern wieder Fußball-Bundesliga.

Thomas Tuchel hat Personalsorgen: Kimmich und Goretzka auf der Kippe

Und: Münchens Trainer Thomas Tuchel plagen ordentliche Personalsorgen vor dem Match beim FSV Mainz 05 (18.30 Uhr). Denn: Joshua Kimmich musste die Länderspielreise erkältet abbrechen. Und Mittelfeldstratege Leon Goretzka kam mit einer schmerzhaften Fleischwunde am Sprunggelenk aus den USA zurück in die Isarmetropole.

Bis Samstagnachmittag war nicht klar, ob Tuchel die beiden Führungsspieler in Rheinhessen einsetzen kann. Dabei fallen schon Dayot Upamecano (Oberschenkelverletzung), Raphaël Guerreiro (Muskelfaserriss), Serge Gnabry (Unterarmbruch) und Noussair Mazraoui (angeschlagen) sicher aus.

Personalsorgen beim FC Bayern: Münchens Trainer Thomas Tuchel. © IMAGO / MIS

„Es wird sehr knapp für Mainz“, erklärte Tuchel bei Bayerns Spieltagspressekonferenz zu Kimmich. Der Mittelfeldspieler wird aber wohl im Kader stehen. Den Gegner kennt der FCB-Trainer indes bestens. Zwischen 2009 und 2014 war der 50-jährige Tuchel Chefcoach bei den „Nullfünfern“. Vor dem Wiedersehen warnte er vor der besonderen Stehauf-Mentalität beim Ex-Klub. Zur Einordnung: Mainz hat keines der ersten sieben Saisonspiele gewonnen und liegt mit nur zwei Punkten auf Platz 17.

Mainz 05 gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Thomas Tuchel warnt vor Ex-Klub

„Ich war ja selber auch mal da. Die Mainzer lieben natürlich die Rolle des Underdogs. Ist doch klar. Die haben das kultiviert. Das ist ihre ganz besondere Stärke, sich gerade in Phasen, wo es nicht so gut läuft, in Phasen, wo der übermächtige Gegner kommt, über sich hinauszuwachsen. Eine Stimmung in der Stadt zu entwickeln. Eine Stimmung im Klub zu entwickeln“, erzählte der Bayern-Trainer auf der PK: „Das überträgt sich dann dort auf die Stadt. Dann gibt es eine besondere Stimmung im Stadion.“

Verfolgen Sie das Bundesliga-Spiel des FC Bayern München bei Mainz 05 heute Abend hier im Live-Ticker. (pm)