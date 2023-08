Bayerns Baustellen: Stürmersuche, Fragezeichen im Tor und die Causa Pavard

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke, Philipp Kessler

In wenigen Tagen startet der FC Bayern im Supercup gegen RB Leipzig in die neue Saison. Trotzdem ist am Kader noch einiges zu tun.

München – Der Countdown läuft. Am Samstag (20.45 Uhr) startet der FC Bayern im Supercup gegen RB Leipzig in die neue Saison. Fakt ist: Die Darbietungen in den Vorbereitungsspielen waren mehr als ordentlich. Trotzdem sind sich Trainer Thomas Tuchel (49) und die Münchner Bosse einig, dass der Kader noch Verbesserungspotenzial hat. Und zwar auf mehreren Positionen.

FC Bayern: Transfer von Harry Kane weiterhin die Wunschlösung

Oberste Priorität beim deutschen Rekordmeister hat nach wie vor die Verpflichtung von Tottenham-Stürmer Harry Kane (30). Obwohl englische Medien davon berichten, dass der Angreifer dazu tendiere, bei den Spurs zu bleiben, kämpft der FC Bayern nach tz-Informationen weiter um ihn.

Ein Angebot von etwas mehr als 100 Millionen Euro inklusive Boni war Tottenham-Boss Daniel Levy (61) zu wenig. Er will mehr. Die Bayern wollen schnellstmöglich eine neue Offerte nachlegen. Und Kane selbst? Der will noch vor dem Premier-League-Auftakt gegen Brentford am Sonntag Klarheit über seine Zukunft.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat seinen finalen Kader für die anstehende Saison noch nicht zusammen. © Sven Hoppe/dpa

FC Bayern: Dusan Vlahovic als Option für Harry Kane

Wie die tz erfuhr, ist Dusan Vlahovic (23/Vertrag bis 2026) von Juventus Turin nach wie vor ein möglicher Plan B für Tuchel. „Er hat unheimliches Potenzial, aber zu wenig gezeigt“, findet Sky-Experte Didi Hamann (49). Er findet: „In München schießen alle Tore.“

Auch Juwel Mathys Tel würde Hamanns Ansicht nach 20 Tore nächste Saison schießen. „Er ist 18, hat unheimlich gute Bewegungen. Immer wenn er gespielt hat oder rein kam, hat er etwas gemacht, da war immer etwas los. Lasst den doch mal spielen!“, so Liverpools Champions-League-Sieger von 2005.

Neuer-Comeback verzögert sich – Kepa angeblich ein Thema beim FC Bayern

Auch die Torhüter-Frage ist noch nicht final geklärt beim FC Bayern. Das Comeback von Manuel Neuer (37) könnte noch mehrere Wochen, eventuell sogar Monate, dauern (tz berichtete). Nur mit einem routinierten Keeper – in dem Fall Sven Ulreich (35) – in die Saison zu gehen, kommt nicht infrage. Viel Geld wollen die Münchner für einen Neuzugang aber nicht ausgeben...

Ein neuer Torwart-Kandidat beim FC Bayern ist laut Sport1 Kepa Arrizabalaga (28/Vertrag bis 2025) vom FC Chelsea. Tuchel habe ihn in der Taskforce empfohlen. Er schätzt ihn aus gemeinsamen Zeiten bei den Londonern. Im Gespräch sei eine Leihe plus Kaufoption. Neben dem Spanier sind noch Bono (32/Vertrag bis 2025) vom FC Sevilla und Geronimo Rulli (31/Vertrag bis 2026) von Ajax Amsterdam auf der Liste des FC Bayern. Gerüchte gibt es auch um Ex-Manchester-United-Torwart David De Gea (32), der vereinslos ist.

FC Bayern: Tuchel wünscht sich einen Sechser – Was wird aus Goretzka und Pavard?

Tuchel wünscht sich zudem einen defensiv denkenden Sechser, eine sogenannte Holding Six. Wie die tz erfuhr, gestaltet sich die Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler, der den FC Bayern auf Anhieb weiterbringen würde, allerdings schwierig. Zudem müsste in der Münchner Zentrale auch noch Platz geschaffen werden.

Leon Goretzka (28/Vertrag bis 2026) darf den Verein im Sommer verlassen. „Der hat körperliche Präsenz, ist schnell, kann den Ball treiben. Der hat Tempo, ist anders als viele andere. Für das macht er zu wenige Tore und nimmt zu wenig Einfluss aufs Spiel“, so Hamann. „Ich würde mir überlegen, ihn abzugeben.“

Ein weiterer Verkaufskandidat ist Benjamin Pavard (27/Vertrag bis 2024). Er will den FC Bayern im Sommer verlassen. Nach tz-Informationen finden bereits Gespräche mit Manchester United statt. Dort könnte er Harry Maguire (30), der mit West Ham verhandelt, auf seiner Lieblingsposition in der Innenverteidigung ersetzen. (Philipp Kessler, Hanna Raif, Manuel Bonke)