Gefährdet Gravenberch Goretzkas Stammplatz? Beim ersten Bayern-Training wird‘s gleich laut

Von: Florian Schimak

Teilen

Ryan Gravenberch wurde am Samstag beim FC Bayern vorgestellt. Bislang hinterlässt der Niederländer einen guten Eindruck. Wird‘s nun für Leon Goretzka eng?

München - Erst ein böser Blick, dann eine lautstarke Geste. Josip Stanisic staunte nicht schlecht, als Leon Goretzka am Samstagmittag beim Training des FC Bayern in der Allianz Arena im Zuge der Teampräsentation ordentlich mit ihm schimpfte.

Dabei hatte der junge kroatische Nationalspieler beim Treffer von Sadio Mané im Trainingskick nur kurz Kingsley Coman aus den Augen verloren. Eigentlich nichts Wildes, möchte man meinen.

Doch diese Aktion machte deutlich: Es ist richtig Zug drin! Im Bayern-Kader geht die Angst um die Stammplätze um. So rauschte beispielsweise Benjamin Pavard nach einem Lupfer von Thomas Müller mit voller Geschwindigkeit ins Tor und gegen den Pfosten. Sinnbildlich, dass ausgerechnet die beiden Stars in Erscheinung traten.

FC Bayern: Zweifel an Goretzka? Brazzo schwärmt von Gravenberch

Abwehrspieler Pavard spürt den ankommenden Atem von Matthis de Ligt, der zwar noch nicht offiziell zu den Münchner wechselt. In der Allianz Arena war am Samstagnachmittag der Geist des neuen Abwehr-Stars aber bereits zu spüren. Mehr als nur den Geist von Ryan Gravenberch spürt derweil Goretzka.

Der Neuzugang von Ajax Amsterdam hinterlässt in seinen ersten Tagen einen richtig guten Eindruck. Gemeinsam mit Noussair Mazraoui wurde der 20-Jährige am Samstag in der Arena vorgestellt: „Sie werden unserer Mannschaft was Besonderes geben“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Ryan Gravenberch wechselte diesen Sommer zum FC Bayern. © IMAGO / MIS

Brazzo schwärmte auf der PK in hösten Tönen von Gravenberch, nannte ihn eine „Augenweide“. Tatsächlich besticht der Mittelfeldspieler durch sein elegantes, aber dennoch kraftvolles Auftreten. Zwar versprüht er noch nicht den Flair eines Thiago, aber Gravenberch hat ebenfalls ein feines Füßchen.

„Augenweide!“: Brazzo lobt Gravenberch – Was wird aus Goretzka?

Kann er Goretzka den Stammplatz streitig machen? Trainer Julian Nagelsmann ist ein großer Fan des DFB-Stars, allerdings hat der 27-Jährige zuletzt häufiger mit Verletzungen zu kämpfen. In der vergangenen Saison fiel Goretzka mehrere Monate aus.

Der eigentlich als Backup eingeplante Marcel Sabitzer konnte die Erwartungen an der Säbener Straße nicht im Ansatz erfüllen. Wie zu hören ist, will man ihn bei den Bayern loswerden. Auch deshalb wurde Gravenberch verpflichtet, angeblich war halb Europa hinter dem Niederländer her, wie Salihamidzic am Samstag auf der PK verriet.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Noch ist Goretzka der Platzhirsch an der Seite von Joshua Kimmich auf der Doppelsechs, sein Kronprinz aber ist bereits zur Stelle. Womöglich ist es auch nicht verkehrt, mit Gravenberch einen Spieler verpflichtet zu haben, der den Ex-Schalker auch einmal adäquat ersetzen kann, sollte ihm sein Körper einmal mehr einen Strich durch die Rechnung machen.

Auf der anderen Seite könnte der Gravenberch-Deal auch Goretzka wieder zu Höchstleistungen anstacheln. Die FCB-Bosse wollten bewusst Druck auf die etablierten Stars machen. Das kann dann offenbar auch mal zur Folge haben, dass ein Youngster in einem Trainingsspiel angebrüllt wird. Oliver Kahn dürfte das gefallen haben. Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak (smk)